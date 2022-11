Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata

L’itinerari

Km 0. Castilblanco dels Rierols (Tots els serveis)

Km 29,3. Almadén de la Plata (Tots els serveis)

Iniciem la jornada descendint per l'avinguda Antonio Machado, al costat de la carretera. A la sortida del poble cal agafar l'. Si partim des del nucli urbà del poble, les fletxes grogues ens guiaran fins a l'per a baixar vagarejant fins a l'encreuament de la carretera. Per davant més de 15 quilòmetres d'asfalt.En quilòmetre i mig, a la nostra dreta, deixarem les urbanitzacionsque tenen una àrea residencial que supera al de Castilblanco. Anirem ascendint pel ferm envoltats de sureres i deveses de bestiar boví i de lídia. De fet, passarem al costat de la devesa "", propietat d'Ortega Cano. En el punt més alt de la carretera, a 520 metres d'altitud, es troba una antena del programa STAR (Telecomunicacions per al desenvolupament regional). Un quilòmetre més endavant, per fi, deixem la carretera al costat de l'entrada del.Durant el recorregut per la finca és molt probable albirar més d'un cérvol. Animats per aquesta possibilitat, entrem per la porta que hi ha en el filat i continuem el nostre camí. En quilòmetre i mig passem al costat de la casa forestali seguim durant una hora per una pista que serpenteja per mitjà del parc. Atesa la senyalització cal desviar-se a l'esquerra per una pista de terra, on creuem sobre un petit rierol i veiem un miliario modern, com el que vam veure ahir, i les ruïnes de l'antic poblat.Seguim la pista, flanquejada d'alguns pins repoblats, fins al filat que delimita la finca. Després d'ella, el camí es torna més estret i, entre jaras, anem guanyant altitud i, també fatiga, fins a coronar el. Des de l'alt hi ha una bona panoràmica: al nord, les seves mines i el; al sud una taca inabastable de muntanya mediterrània. Descendim durant un quilòmetre i arribem a Almadén. L'alberg es troba a l'altre costat del poble.