Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

El itinerario

Km 0. Castilblanco de los Arroyos (Todos los servicios)

Iniciamos la jornada descendiendo por la avenida Antonio Machado, junto a la carretera. A la salida del pueblo hay que coger la SE-5405. Si partimos desde el casco urbano del pueblo, las flechas amarillas nos guiarán hasta la iglesia del Divino Salvador para bajar callejeando hasta el cruce de la carretera. Por delante más de 15 kilómetros de asfalto (Km 1).

En kilómetro y medio, a nuestra derecha, dejaremos las urbanizaciones Las Minas y Sierra Norte (Km 2,7) que tienen un área residencial que supera al de Castilblanco. Iremos ascendiendo por el firme rodeados de alcornoques y dehesas de ganado vacuno y de lidia. De hecho, pasaremos junto a la dehesa "Yerbabuena", propiedad de Ortega Cano. En el punto más alto de la carretera, a 520 metros de altitud, se encuentra una antena del programa STAR (Telecomunicaciones para el desarrollo regional). Un kilómetro más adelante, por fin, dejamos la carretera junto a la entrada del Parque Natural los Berrocales (Km 16,5).

A tener en cuenta: Pasados 1,6 km. de la entrada de la dehesa Yerbabuena, por la carretera SE5405, algo antes del km. 10 se ha habilitado una pista por el lado derecho de la carretera que lleva directamente a la entrada del Parque Natural Sierra Norte, evitando varios km. de recorrido por el arcèn. Para llegar a este camino seguro y agradable cuyo comienzo no se encuentra indicado, se debe acceder desde el arcèn derecho.

Durante el recorrido por la finca es muy probable avistar más de un ciervo. Animados por esta posibilidad, entramos por la puerta que hay en la alambrada y continuamos nuestro camino. En kilómetro y medio pasamos junto a la casa forestal La Morilla y seguimos durante una hora por una pista que serpentea por medio del parque. Atendiendo a la señalización hay que desviarse a la izquierda por una pista de tierra, donde cruzamos sobre un pequeño arroyo y vemos un miliario moderno, como el que vimos ayer, y las ruinas del antiguo poblado El Berrocal (Km 22,2) .

Seguimos la pista, flanqueada de algunos pinos repoblados, hasta la alambrada que delimita la finca (Km 25,3). Tras ella, el camino se torna más estrecho y, entre jaras, vamos ganando altitud y, también fatiga, hasta coronar el Cerro del Calvario (Km 27,5). Desde el alto hay una buena panorámica: al norte Almadén de la Plata, sus minas y el Cerro de los Covachas; al sur una mancha inabarcable de monte mediterráneo. Descendemos durante un kilómetro y llegamos a Almadén. El albergue se encuentra al otro lado del pueblo.