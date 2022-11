Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

O itinerario

Km 0. Fonte de Cantos(Todos os servizos)

Km 6. Calzadilla de los Barros(Albergue Municipal). Hostal. Bares. Tendas. Caixeiro. Farmacia. Consultorio)

Km 20,3. Pobóaa de Sancho Pérez(Hostal. Bares. Tendas. Caixeiro. Farmacia. Consultorio)

Km 24,6. (Todos os Servizos)

Hai que callejear pola localidade para cruzar a estrada de Medina de las Torres BA-069 e, de fronte, tomar a pista, antiga calzada romana, que nos levará até a mesma entrada de Calzadilla de los Barros, distante seis quilómetros. Durante máis dunha hora camiñaremos entre viñedos polas paraxes locais de. Deixaremos apara penetrarnos na de.Unha vez enguiámonos polas frechas amarelas que, desgraciadamente, non conducen cara a a. Merece a pena e visitala, sobre todo para ver o seu, declarado Monumento Nacional Histórico Artístico. Como curiosidade, un detalle deste retablo apareceu nos décimos de Nadal do 2012.Tomando a rúa Zafra saímos da poboación, continuamos a marcha cara asalvando, dependendo da época, varias canles como o de oe o de o. O itinerario aproxímase xunto á N-630 e o, que cruzamos. Se non se pode cruzar haberá que continuar pola N-630 e tomar algunha das pistas que conducen a Pobóaa de Sancho Pérez. Pasado a canle, como a 200 metros, debemos virar 90º á esquerda e avanzar rumbo noroeste pola chamada vereda da Prata.Durante os próximos nove quilómetros, sen cambios de dirección, interporanse no noso peregrinar varias pistas e algúns cursos de auga máis, como oe o de. Son terras chan de viñas e oliveiras e tamén hábitat de especies cinexéticas como a perdiz, a lebre e o coello. Entraremos entras cruzar as vías do trene a estrada que baixa cara aA poboación atravésase de sur a norte e abandónase cruzando de novo a BA-160 e unha ponte sobre as vías. Axa está a tiro de pedra e unha vez alítomaremos como referencia un edificio abandonado, de ladrillo visto, que lembra ás construcións mudéjares. Hai que pasar xunto á súa fachada principal -coa inscrición ZH 1917- e chegar até unha porta, que abrimos para entrar enpola interminable Avenida da Estación. No número 17 atópase o. Ao final desta avenida á esquerda en diagonal entraremos na praza de España.