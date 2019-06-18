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Vía da prata

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Etapa 6

Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

km 24,6
Tempo 06H 15’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Ruta chaira con brocheira ao chegar a Zafra e ver os seus monumentos

Información sobre a etapa 6: Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

Perfil: Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

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Puntos de interese da etapa 6: Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

  • 11 Casa dos Ajimez
  • 10 Albergue Convento de San Francisco Zafra
  • 9 Alcázar dos Duques de Feira
  • 8 Estación de tren de Zafra
  • 7 Ermida de Belén
  • 6 Albergue Juvenil de Calzadilla de los Barros
  • 5 igrexa do salvador
  • 4 Calzadila dos Barros
  • 3 Nosa Señora de Granada
  • 2 Casa Museo Zurbarán
  • 1 Albergue Convento Vía de la Plata de Fuente de Cantos

O itinerario

  • Km 0. Fonte de Cantos(Todos os servizos)

Hai que callejear pola localidade para cruzar a estrada de Medina de las Torres BA-069 e, de fronte, tomar a pista, antiga calzada romana, que nos levará até a mesma entrada de Calzadilla de los Barros, distante seis quilómetros. Durante máis dunha hora camiñaremos entre viñedos polas paraxes locais de A CegoñaViña Soa e Ensánchaa. Deixaremos a comarca de Tentudía para penetrarnos na de Zafra-Río Bodión.Unha vez en Calzadilla de los Barros (ver apartado observacións) guiámonos polas frechas amarelas que, desgraciadamente, non conducen cara a a igrexa do Salvador. Merece a pena e visitala, sobre todo para ver o seu retablo maior gótico-mudéjar, declarado Monumento Nacional Histórico Artístico. Como curiosidade, un detalle deste retablo apareceu nos décimos de Nadal do 2012.

  • Km 6. Calzadilla de los Barros(Albergue Municipal). Hostal. Bares. Tendas. Caixeiro. Farmacia. Consultorio)

Tomando a rúa Zafra saímos da poboación, continuamos a marcha cara a Puebla de Sancho Pérez salvando, dependendo da época, varias canles como o de o Molinillo e o de o Romo. O itinerario aproxímase xunto á N-630 e o río Rivera Atarja, que cruzamos. Se non se pode cruzar haberá que continuar pola N-630 e tomar algunha das pistas que conducen a Pobóaa de Sancho Pérez (Km 9,2). Pasado a canle, como a 200 metros, debemos virar 90º á esquerda e avanzar rumbo noroeste pola chamada vereda da Prata.Durante os próximos nove quilómetros, sen cambios de dirección, interporanse no noso peregrinar varias pistas e algúns cursos de auga máis, como o arroio das Cañadas e o de Matasanos. Son terras chan de viñas e oliveiras e tamén hábitat de especies cinexéticas como a perdiz, a lebre e o coello. Entraremos en Puebla de Sancho Pérez tras cruzar as vías do tren (Km 18,5) e a estrada que baixa cara a Medina de las Torres.

  • Km 20,3. Pobóaa de Sancho Pérez(Hostal. Bares. Tendas. Caixeiro. Farmacia. Consultorio)

A poboación atravésase de sur a norte e abandónase cruzando de novo a BA-160 e unha ponte sobre as vías. A estación de tren de Zafra xa está a tiro de pedra e unha vez alí (Km 22,6) tomaremos como referencia un edificio abandonado, de ladrillo visto, que lembra ás construcións mudéjares. Hai que pasar xunto á súa fachada principal -coa inscrición ZH 1917- e chegar até unha porta, que abrimos para entrar en Zafra pola interminable Avenida da Estación. No número 17 atópase o albergue da Asociación de Amigos do Camiño de Zafra. Ao final desta avenida á esquerda en diagonal entraremos na praza de España.

  • Km 24,6. (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

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Que ver, que facer

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