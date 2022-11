Etapa de Font de Cantos a Zafra

L’itinerari

Km 0. Font de Cantos(Tots els serveis)

Km 6. Calzadilla dels Fangs(Alberg municipal). Hostal. Bars. Botigues. Caixer. Farmàcia. Consultori)

Km 20,3. La Pobla de Sancho Pérez(Hostal. Bars. Botigues. Caixer. Farmàcia. Consultori)

Km 24,6. (Tots els Serveis)

Cal vagarejar per la localitat per a travessar la carretera de Medina de les Torres BA-069 i, de front, prendre la pista, antiga calçada romana, que ens portarà fins a la mateixa entrada de Calzadilla dels Fangs, distant sis quilòmetres. Durant més d'una hora caminarem entre vinyes pels paratges locals de. Deixarem laper a endinsar-nos en la de.Una vegada enens guiem per les fletxes grogues que, desgraciadament, no condueixen cap a la. Val la pena i visitar-la, sobretot per a veure el seu, declarat Monument Nacional Històric Artístic. Com a curiositat, un detall d'aquest retaule va aparèixer en els dècims de Nadal del 2012.Prenent el carrer Zafra sortim de la població, continuem la marxa cap asalvant, depenent de l'època, diversos llits com el de eli el de el. L'itinerari s'aproxima al costat de la N-630 i el, que creuem. Si no es pot creuar caldrà continuar per la N-630 i prendre alguna de les pistes que condueixen a la Pobla de Sancho Pérez. Passat el llit, com a 200 metres, hem de girar 90° a l'esquerra i avançar rumb nord-oest per l'anomenat corriol de la Plata.Durant els pròxims nou quilòmetres, sense canvis de direcció, s'interposaran en el nostre peregrinar diverses pistes i alguns cursos d'aigua més, com eli el de. Són terres planes de vinyes i oliveres i també hàbitat d'espècies cinegètiques com la perdiu, la llebre i el conill. Entrarem endesprés de travessar les vies del treni la carretera que baixa cap aLa població es travessa de sud a nord i s'abandona creuant de nou la BA-160 i un pont sobre les vies. Laja està a tir de pedra i una vegada allíprendrem com a referència un edifici abandonat, de maó vist, que recorda a les construccions mudèjars. Cal passar al costat de la seva façana principal -amb la inscripció ZH 1917- i arribar fins a una porta, que obrim per a entrar enper la interminable Avinguda de l'Estació. En el número 17 es troba el. Al final d'aquesta avinguda a l'esquerra en diagonal entrarem en la plaça d'Espanya.