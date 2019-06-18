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Etapa de Font de Cantos a Zafra
Trajecte pla amb fermall d'or en arribar a Zafra i veure els seus monuments
Informació sobre l’etapa 6: Etapa de Font de Cantos a Zafra
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Punts d’interès de l’etapa 6: Etapa de Font de Cantos a Zafra
L’itinerari
- Km 0. Font de Cantos(Tots els serveis)
Cal vagarejar per la localitat per a travessar la carretera de Medina de les Torres BA-069 i, de front, prendre la pista, antiga calçada romana, que ens portarà fins a la mateixa entrada de Calzadilla dels Fangs, distant sis quilòmetres. Durant més d'una hora caminarem entre vinyes pels paratges locals de La Cigonya, Vinya Sola i L'Eixampla. Deixarem la comarca de Tentudía per a endinsar-nos en la de Zafra-Río Bodión.Una vegada en Calzadilla dels Fangs (veure apartat observacions) ens guiem per les fletxes grogues que, desgraciadament, no condueixen cap a la església del Salvador. Val la pena i visitar-la, sobretot per a veure el seu retaule major gòtic-mudèjar, declarat Monument Nacional Històric Artístic. Com a curiositat, un detall d'aquest retaule va aparèixer en els dècims de Nadal del 2012.
- Km 6. Calzadilla dels Fangs(Alberg municipal). Hostal. Bars. Botigues. Caixer. Farmàcia. Consultori)
Prenent el carrer Zafra sortim de la població, continuem la marxa cap a Pobla de Sancho Pérez salvant, depenent de l'època, diversos llits com el de el Molinet i el de el Rom. L'itinerari s'aproxima al costat de la N-630 i el riu Rivera Atarja, que creuem. Si no es pot creuar caldrà continuar per la N-630 i prendre alguna de les pistes que condueixen a la Pobla de Sancho Pérez (Km 9,2). Passat el llit, com a 200 metres, hem de girar 90° a l'esquerra i avançar rumb nord-oest per l'anomenat corriol de la Plata.Durant els pròxims nou quilòmetres, sense canvis de direcció, s'interposaran en el nostre peregrinar diverses pistes i alguns cursos d'aigua més, com el rierol de les Canyades i el de Matasanos. Són terres planes de vinyes i oliveres i també hàbitat d'espècies cinegètiques com la perdiu, la llebre i el conill. Entrarem en Pobla de Sancho Pérez després de travessar les vies del tren (Km 18,5) i la carretera que baixa cap a Medina de les Torres.
- Km 20,3. La Pobla de Sancho Pérez(Hostal. Bars. Botigues. Caixer. Farmàcia. Consultori)
La població es travessa de sud a nord i s'abandona creuant de nou la BA-160 i un pont sobre les vies. La estació de tren de Zafra ja està a tir de pedra i una vegada allí (Km 22,6) prendrem com a referència un edifici abandonat, de maó vist, que recorda a les construccions mudèjars. Cal passar al costat de la seva façana principal -amb la inscripció ZH 1917- i arribar fins a una porta, que obrim per a entrar en Zafra per la interminable Avinguda de l'Estació. En el número 17 es troba el alberg de l'Associació d'Amics del Camí de Zafra. Al final d'aquesta avinguda a l'esquerra en diagonal entrarem en la plaça d'Espanya.
- Km 24,6. (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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