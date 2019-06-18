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Etapa de Zafra a Almendralejo
A etapa pódese ampliar ata Almendralejo, capital de Tierra de Barros
Información sobre a etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo
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Puntos de interese da etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo
O itinerario
- Km 0. Zafra(Todos os servizos)
Continúa a peregrinación desde a rúa Ancha de Zafra, xunto ao albergue turístico Vía da Prata. Seguímola de fronte e enlazamos con a rúa San Francisco até cruzar a estrada. Á fronte, a Torre de San Francisco, o único resto dun antigo convento do século XV. Pasamos xunto a ela e unha urbanización para coller o camiño que ascende, entre propiedades particulares, até a Serra de San Cristóbal. Baixamos por un piñeiral até a mesma entrada de Los Santos de Maimona, primeira e única localidade até Villafranca de los Barros, situada a máis de quince quilómetros. Entramos na poboación pola rúa Zafra e continuamos até a praza de España. Aquí, fronte ao Concello, sitúase a Igrexa A nosa Señora dos Anxos, que rodeamos pola esquerda para pasar xunto á súa portada plateresca. Lembrade que en febreiro de 2015 estreouse o novo albergue de peregrinos situado na rúa Maestrazgo.
- Km 3,9. Los Santos de Maimona(Todos os servizos)
Non hai que perder de vista o rastro das frechas amarelas, que levan a cruzar a estrada EX-364 e a continuar polo armazón de rúas desta localidade pacense. Abandonamos Los Santos de Maimona cruzando a ponte sobre o Rivera de Robledillo (Km 5). Á a nosa dereita, a máis dun quilómetro, os trazados do ferrocarril e da nosa inseparable N-630. Por diante, un longo tramo de vides e antiquísimos oliveiras que esperan pacientes o si ou o non dunha refinaría de petróleo, cuxa incerta construción está a dar moito que falar. Pasaremos xunto ao desvío que se dirixe a unha antiga almazara, onde podemos atopar o Albergue a Almazara reaberto. (Km 12,2).Máis adiante chegamos até o cruzamento con o camiño de Ribera del Fresno ou dos Mouros. Viramos por el, cara á dereita, en busca das vías do ferrocarril e a N-630. Imos pola beiravía uns metros, pasando baixo a ponte da autovía, e abandonamos a estrada por un camiño ben sinalizado que nace á dereita. Deixando atrás a nacional volvemos virar á esquerda e progresamos durante 4 quilómetros até as portas de Villafranca de los Barros. Entramos nesta localidade, bautizada como Cidade da Música, por unha estrada autonómica e, guiándonos polos azulexos decorados coa vieira amarela, percorrémola por as rúas das Cabaleiras, Zurbarán, Martínez e Longa para chegar até a praza onde se asinta a igrexa da nosa Señora do Val.
- Km 19. Villafranca de los Barros(Todos os servizos)
Subimos por a rúa Santa Joaquina, a praza Corazón de Jesús e a rúa Calvario para chegar até a ermida da Coroada. A man esquerda collemos a rúa de San Ignacio, onde se atopa o Instituto Meléndez Valdés. Collemos o camiño e, setecentos metros máis adiante, cruzamos a estrada BA-6004. Seguimos, rodeados por oliveirais que van cedendo ao monopolio do viñedo e da arxila, ingredientes principais da paisaxe de a comarca de Barros.O campo público O Chaparral será a nosa seguinte referencia, abandonando a ampla pista por unha senda máis estreita entre as vides (Km 23,7). En tres quilómetros e medio chegamos a un camiño máis ancho polo que viramos á esquerda cara a o arroio do Bonhabal (Km 28,6). Pasado este dirixímonos de fronte durante case unha hora até o cruzamento coa estrada BA-013 (Km 32,9). De fronte continúa o trazado oficial cara a Torremejía. Si tomamos a estrada cara á esquerda chegaremos a Almendralejo, distante case 4 quilómetros.
- Km 36,7. Almendralejo(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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