Etapa de Zafra a Almendralejo

O itinerario

Km 0. Zafra(Todos os servizos)

Km 3,9. Los Santos de Maimona(Todos os servizos)

Km 19. Villafranca de los Barros(Todos os servizos)

Km 36,7. Almendralejo(Todos os servizos)

Continúa a peregrinación desde ade Zafra, xunto ao albergue turístico Vía da Prata. Seguímola de fronte e enlazamos con aaté cruzar a estrada. Á fronte, a, o único resto dun antigo convento do século XV. Pasamos xunto a ela e unha urbanización para coller o camiño que ascende, entre propiedades particulares, até a. Baixamos por un piñeiral até a mesma entrada de, primeira e única localidade até Villafranca de los Barros, situada a máis de quince quilómetros. Entramos na poboación pola rúa Zafra e continuamos até a praza de España. Aquí, fronte ao Concello, sitúase a, que rodeamos pola esquerda para pasar xunto á súa portada plateresca.Non hai que perder de vista o rastro das frechas amarelas, que levan a cruzar a estrada EX-364 e a continuar polo armazón de rúas desta localidade pacense. Abandonamos Los Santos de Maimona cruzando a ponte sobre o. Á a nosa dereita, a máis dun quilómetro, os trazados do ferrocarril e da nosa inseparable N-630. Por diante, un longo tramo de vides e antiquísimos oliveiras que esperan pacientes o si ou o non dunha refinaría de petróleo, cuxa incerta construción está a dar moito que falar. Pasaremos xunto ao desvío que se dirixe a unha, onde podemos atopar o Albergue a Almazara reaberto..Máis adiante chegamos até o cruzamento con o. Viramos por el, cara á dereita, en busca das vías do ferrocarril e a N-630. Imos pola beiravía uns metros, pasando baixo a ponte da autovía, e abandonamos a estrada por un camiño ben sinalizado que nace á dereita. Deixando atrás a nacional volvemos virar á esquerda e progresamos durante 4 quilómetros até as portas de. Entramos nesta localidade, bautizada como, por unha estrada autonómica e, guiándonos polos azulexos decorados coa vieira amarela, percorrémola por aspara chegar até a praza onde se asinta aSubimos por apara chegar até. A man esquerda collemos a rúa de San Ignacio, onde se atopa o. Collemos o camiño e, setecentos metros máis adiante, cruzamos a estrada. Seguimos, rodeados por oliveirais que van cedendo ao monopolio do viñedo e da arxila, ingredientes principais da paisaxe de.O campo públicoserá a nosa seguinte referencia, abandonando a ampla pista por unha senda máis estreita entre as vides. En tres quilómetros e medio chegamos a un camiño máis ancho polo que viramos á esquerda cara a. Pasado este dirixímonos de fronte durante case unha hora até o cruzamento coa estrada BA-013. De fronte continúa o trazado oficial cara a Torremejía. Si tomamos a estrada cara á esquerda chegaremos a, distante case 4 quilómetros.