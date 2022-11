Etapa de Zafra a Almendralejo

L’itinerari

Km 0. Zafra(Tots els serveis)

Km 3,9. Els Sants de Maimona(Tots els serveis)

Km 19. Villafranca dels Fangs(Tots els serveis)

Km 36,7. Almendralejo(Tots els serveis)

Continua la peregrinació des de elde Zafra, al costat de l'alberg turístic Via de la Plata. La seguim de front i enllacem amb elfins a travessar la carretera. Al capdavant, la, l'única resta d'un antic convent del segle XV. Passem al costat d'ella i una urbanització per a agafar el camí que ascendeix, entre propietats particulars, fins a la. Baixem per una pineda fins a la mateixa entrada de, primera i única localitat fins a Villafranca dels Fangs, situada a més de quinze quilòmetres. Entrem en la població pel carrer Zafra i continuem fins a la plaça d'Espanya. Aquí, enfront de l'Ajuntament, se situa la, que envoltem per l'esquerra per a passar al costat de la seva portada plateresca.No cal perdre de vista el rastre de les fletxes grogues, que porten a travessar la carretera EX-364 i a continuar per l'entramat de carrers d'aquesta localitat pacense. Abandonem Els Sants de Maimona creuant el pont sobre el. A la la nostra dreta, a més d'un quilòmetre, els traçats del ferrocarril i de la nostra inseparable N-630. Per davant, un llarg tram de vinyes i antiquíssimes oliveres que esperen pacients el sí o el no d'una refineria de petroli, la incerta construcció del qual està donant molt a parlar. Passarem al costat del desviament que es dirigeix a una, on podem trobar l'Alberg l'Almàssera reobert..Més endavant arribem fins a l'encreuament amb el. Girem per ell, cap a la dreta, a la recerca de les vies del ferrocarril i la N-630. Anem pel voral uns metres, passant sota el pont de l'autovia, i abandonem la carretera per un camí ben senyalitzat que neix a la dreta. Deixant enrere la nacional tornem a girar a l'esquerra i progressem durant 4 quilòmetres fins a les portes de. Entrem en aquesta localitat, batejada com a, per una carretera autonòmica i, guiant-nos pels taulells decorats amb la petxina de pelegrí groga, la recorrem per elsper a arribar fins a la plaça on s'assenteixi laPugem per elper a arribar fins a. A mà esquerra agafem el carrer de Sant Ignasi, on es troba el. Agafem el camí i, set-cents metres més endavant, travessem la carretera. Seguim, envoltats per olivars que van cedint al monopoli de la vinya i de l'argila, ingredients principals del paisatge de.El camp públicserà la nostra següent referència, abandonant l'àmplia pista per una senda més estreta entre les vinyes. En tres quilòmetres i mig arribem a un camí més ample pel qual girem a l'esquerra cap a. Passat aquest ens vam dirigir de front durant gairebé una hora fins a l'encreuament amb la carretera BA-013. De front continua el traçat oficial cap a Torremejía. Si prenem la carretera cap a l'esquerra arribarem a, distant gairebé 4 quilòmetres.