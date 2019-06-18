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Etapa de Zafra a Almendralejo
L'etapa es pot allargar fins a Almendralejo, capital de la Terra de Fangs
Informació sobre l’etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo
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Punts d’interès de l’etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo
L’itinerari
- Km 0. Zafra(Tots els serveis)
Continua la peregrinació des de el carrer Ample de Zafra, al costat de l'alberg turístic Via de la Plata. La seguim de front i enllacem amb el carrer San Francisco fins a travessar la carretera. Al capdavant, la Torre de San Francisco, l'única resta d'un antic convent del segle XV. Passem al costat d'ella i una urbanització per a agafar el camí que ascendeix, entre propietats particulars, fins a la Serra de Sant Cristòfor. Baixem per una pineda fins a la mateixa entrada de Els Sants de Maimona, primera i única localitat fins a Villafranca dels Fangs, situada a més de quinze quilòmetres. Entrem en la població pel carrer Zafra i continuem fins a la plaça d'Espanya. Aquí, enfront de l'Ajuntament, se situa la Església La nostra Senyora dels Àngels, que envoltem per l'esquerra per a passar al costat de la seva portada plateresca. Recordeu que al febrer de 2015 es va estrenar el nou alberg de pelegrins situat al carrer Maestrazgo.
- Km 3,9. Els Sants de Maimona(Tots els serveis)
No cal perdre de vista el rastre de les fletxes grogues, que porten a travessar la carretera EX-364 i a continuar per l'entramat de carrers d'aquesta localitat pacense. Abandonem Els Sants de Maimona creuant el pont sobre el Rivera de Robledillo (Km 5). A la la nostra dreta, a més d'un quilòmetre, els traçats del ferrocarril i de la nostra inseparable N-630. Per davant, un llarg tram de vinyes i antiquíssimes oliveres que esperen pacients el sí o el no d'una refineria de petroli, la incerta construcció del qual està donant molt a parlar. Passarem al costat del desviament que es dirigeix a una antiga almàssera, on podem trobar l'Alberg l'Almàssera reobert. (Km 12,2).Més endavant arribem fins a l'encreuament amb el camí de Ribera del Freixe o dels Moros. Girem per ell, cap a la dreta, a la recerca de les vies del ferrocarril i la N-630. Anem pel voral uns metres, passant sota el pont de l'autovia, i abandonem la carretera per un camí ben senyalitzat que neix a la dreta. Deixant enrere la nacional tornem a girar a l'esquerra i progressem durant 4 quilòmetres fins a les portes de Villafranca dels Fangs. Entrem en aquesta localitat, batejada com a Ciutat de la Música, per una carretera autonòmica i, guiant-nos pels taulells decorats amb la petxina de pelegrí groga, la recorrem per els carrers de les Cavalleres, Zurbarán, Martínez i Llarga per a arribar fins a la plaça on s'assenteixi la església de La nostra Senyora de la Vall.
- Km 19. Villafranca dels Fangs(Tots els serveis)
Pugem per el carrer Sant Joaquina, la plaça Cor de Jesús i el carrer Calvari per a arribar fins a l'ermita de la Coronada. A mà esquerra agafem el carrer de Sant Ignasi, on es troba el Institut Meléndez Valdés. Agafem el camí i, set-cents metres més endavant, travessem la carretera BA-6004. Seguim, envoltats per olivars que van cedint al monopoli de la vinya i de l'argila, ingredients principals del paisatge de la comarca de Fangs.El camp públic La Garriga serà la nostra següent referència, abandonant l'àmplia pista per una senda més estreta entre les vinyes (Km 23,7). En tres quilòmetres i mig arribem a un camí més ample pel qual girem a l'esquerra cap a el rierol del Bonhabal (Km 28,6). Passat aquest ens vam dirigir de front durant gairebé una hora fins a l'encreuament amb la carretera BA-013 (Km 32,9). De front continua el traçat oficial cap a Torremejía. Si prenem la carretera cap a l'esquerra arribarem a Almendralejo, distant gairebé 4 quilòmetres.
- Km 36,7. Almendralejo(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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