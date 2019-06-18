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Almendralejotik Meridarako etapa
Zortzi egun eta 215 kilometro atzerago daude. Azkenean, Meridan!
Etapari buruzko informazioa 8: Almendralejotik Meridarako etapa
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Etapako interesguneak 8: Almendralejotik Meridarako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Almendralejo (zerbitzu guztiak)
Torremejiara, eguneko tarteko herri bakarrera, iristeko, ekialderantz irten behar da Vistahermosa kaletik eta Vendimiador plazatik. Kale horren amaieran, aurrez aurre, EX-212 errepidea hartuko dugu. Errepide hori 3,5 kilometroan lotzen da atzoko pistarekin (3,7 km). Bertatik ibiliko gara, zabala, mahastiz inguratua eta galtzada erromatarraren hondarren azpian. Pistak hainbat gurutze ditu, baina aurrera egin behar da aurrez aurre. Besteak beste, Los Molineros, San Simón eta La Zarza bideak gurutzatzen dira. Torremejiatik kilometro batera baino gutxiagora trenbidearen azpitik pasa behar da (12,5 km). Herria N-630 errepideak banatzen du, eta laster Mexikoko Jauregia eta parrokia-eliza ikusiko ditugu.
- 14. km. Torremejia (zerbitzu guztiak)
Torremejía N-630eko bazterbidetik utziko dugu. Bide estu bat naziokoaren ertzera doa, baina ezin bada, baliteke asfaltotik bota behar izatea. 3 kilometrora, autobiaren lotunea igaro ondoren, berriro hartuko dugu bidea. Aurrerago, trenbideak gurutzatuko ditugu (18. km), eta kilometro erdi egin ondoren, N-630era itzuliko gara, zenbait kilometrotan. Seinalizazioari erreparatuz, eukalipto isolatu batzuen ondoan utzi behar dugu nazioa, eta altuera galtzen jarraitu behar dugu bide zabalago batetik (21,3 km). Zazpi kilometro erosok bereizten gaituzte Merida hiritik eta, zehazki, Guadiana ibaiaren gaineko zubi erromatarretik (28,4 km). Erromako ondarearen zortziehun metro, Erromako pasealekura joateko, Romulo eta Remo maite zituen otsoaren estatuaren parean. Ezkerrera biratuko dugu pasealekua hartzeko, eta aurrera egingo dugu Lusitania zubia ezkerretara utzita. Biribilgunearen ondoren, haur-parkea eta Erroma kafetegia igaro, eta ehunka metrotan, erromesen aterpetxera iritsi, ibaiaren ertzera.
- 29,6 km. Merida (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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