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Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
Gogoratu Aljucenetik Alcuéscarera 20 kilometro daudela populaziorik gabe
Etapari buruzko informazioa 9: Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
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Etapako interesguneak 9: Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Merida (Zerbitzu guztiak)
Albarregas errekaren ibilgua gainditzen duen zubi erromatarraren gainean, Guadiana gaineko zubi handiaren anaia txikia, erromesaldiak aurrera jarraitzen du eta Zilarrezko Bidea hasten da: Merida eta Astorga lotzen zituen galtzada erromatarra. Haren trazadurak egun handiak ekarriko dizkigu Extremadura eta Gaztelatik. Hala ere, oraindik kilometro batzuk itxaron beharko ditugu oinak istorioaren gainean jartzeko. Gaur egun, gezi hori banaezinetatik gidatu eta Proserpako urtegira joan gaitezke. Albarregasko zubitik Vía de la Plata hiribidetik jarraituko dugu aurrez aurre, eta markek, biribilgune baten ondoren, Lakua hiribidetik jarraitu beharko dugu. Bide hori urtegiko errepiderako irteera naturala da. Kilometro erdi aurrerago, eskuinetara, errepide hori hartuko dugu (oinezkoentzako erreia duena), A-5 autobiaren gainetik pasa eta eroso igotzen jarraituko du harrizko gurutzadura bateraino (4,3 km). Proserpako biribilguneraino jaitsi ondoren, urbanizazioa, padel pistak eta kanpina pasatuko ditugu, presa erromatarrera iritsi baino lehen (6. km). Ondoren, eskuinetara doan bidea hartuko dugu, asfaltoa saihesteko, eta aintzira inguratzen du. Ibai eta aisiako ingurune bat da, egun osoa familiarekin pasatzera datozen emeritar askorentzat eta arrantzaleentzat, beren kanaberekin karpa, tenka, luizio eta perka amerikarrak tentatzen baitituzte. Laster errepidera irtengo gara berriro, eta bertatik jarraituko dugu bi kilometro eta erdi baino gehiagoz, harik eta gezi batzuk, bidearen ezkerraldean eta arte baten enborrean (9,6 km) pintatuta, asfaltotik atera eta desitxuratutako bide batetik abiatu arte, bi ehiza-finkak mugatutako beste bide zabalago batera arte. Kanadako pasabide baten ondoren, zerri-granja bat (12,1 km) eta bertan behera utzitako batzuk El Carrascalejoko Camino de Santiago kaletik sartuko gara.
- 13,1 km. Karrascalejo
Herri txiki horretatik Kontsolazio Eliza nabarmentzen da, XIV. eta XV. mendeetakoa, eta Bideko Santa Maria izenez ere ezaguna, herria uzteko inguratu genuen. Mahasti-eremu baten ondoren, autobiaren azpiko tunel batera iritsiko gara. Tunel hori marrazki santiaguistez apainduta dago. Herria zeharkatu, eta Santiagoko gurutzea dagoen gainaldera iristean, herri hau ikusiko dugu:Aljutzena.
- 15,9 km. Aljucén (aterpetxea. Tabernak. Janari-dendak. Farmazia. Termak)
Aljucén Extremadura hiribidetik utzi eta BA-011 errepidetik joango gara 630 Nazionalarekin bat egin arte. Ehun metrotan Aljucén ibaiaren gainetik pasatuko gara, Guadiana ibaiaren adarra, eta gasolindegi batera iritsi baino lehen, errepidea eskuinetik utziko dugu pista bat hartzeko (17,4. km). Horrela, Cornalvo eta Sierra Bermejako Parke Naturalaren zati bat zeharkatuko dugu 6 kilometrotan. Baso mediterraneoko eremu adehesatu handi bat da, eta, besteak beste, zikoina beltza eta elano urdina bezalako ezohiko hegaztiak bizi dira bertan. Pistan aurrera egingo dugu – eskuinetara doan Aljucén ibaiaren erreferentziarekin – Casiano Larios errementariaren (19,6 km) Santiagoko beste gurutze metaliko batera iritsi arte. Metro batzuk aurrerago, H1 baten kolore horiak, Extremadurako Juntak Zilarraren Bidea seinalatzeko jarritako granito-ontzietako batek, bide onetik goazela adierazten digu. Pista estutu egiten da, eta pixkanaka urrundu egiten da ibaitik. Arteek, artelatzek, Kanadako pasaguneren batek eta burdin langa batek Badajoz eta Caceres arteko probintziako mugaraino garamatzate. Muga hori parke naturaleko ibilbide-amaierako kartel batekin bat dator (24,7. km). Granitozko H3 bat, Aljucén - Alcuéscar (Herrerietako bidegurutzea) tarteko argazki eta testuekin, gorantz doan eta harri askoko tarte labur batera iristen da. Burdin langa baten ondoren, pista batera igaroko gara. Pista hori lur soilduago batetik igarotzen da, artelatzez basoberritua, eta han merina-artalde bat baino gehiago eta quad-zale bat baino gehiago egoten dira. Etapa luze horretako 30. kilometroa igarota, San Juan gurutzea ikusiko dugu (30,4. km). Erosotasunez, etxe batzuk ezkerrean daudela, altuera batera iristen gara, Alcuéscar-erantz doan eskuineko bidearen (32,5 km) adierazpenari jarraitzeko. Herritik 600 metrora, Alcuéscar-eraino igotzen den zementuzko pista baten ondoan, geziak ezkerreko bidetik doaz. Bide horrek zuzenean lotzen eta herrira sartzeko errepidera eramaten du.
- 36. km. Alcuéscar (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
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