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Etapa de Mèrida a Alcuéscar
Recorda que des d'Aljucén a Alcuéscar hi ha 20 quilòmetres sense poblacions
Informació sobre l’etapa 9: Etapa de Mèrida a Alcuéscar
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Punts d’interès de l’etapa 9: Etapa de Mèrida a Alcuéscar
L’itinerari
- Km 0. Mèrida(Tots els serveis)
Sobre el pont romà que salva el llit de el rierol Albarregas, germà petit del gran pont sobre el Guadiana, continua la peregrinació i comença com a tal la Via de la Plata: la calçada romana que unia Mèrida amb Astorga i el traçat de la qual ens oferirà grans jornades per terres d'Extremadura i Castella. No obstant això, encara haurem d'esperar alguns quilòmetres per a donar suport als peus sobre la història. L'opció actual és deixar-nos guiar per les nostres inseparables fletxes grogues i encaminar-nos cap a el embassament de Proserpina.Des del pont sobre el Albarregas continuem de front per la avinguda Via de la Plata i les marques aviat ens obliguen, després d'una rotonda, a seguir per la avinguda del Llac. Aquesta via és la sortida natural cap a la carretera de el embassament. Mig quilòmetre més endavant, a mà dreta, prenem aquesta carretera (amb carril per als vianants), que passa sobre l'autovia A-5 i continua en còmode ascens fins a un creuer de pedra (Km 4,3). Després d'un tram de baixada fins a la glorieta de Proserpina passem la urbanització, les pistes de pàdel i el càmping abans d'arribar a la presa romana (Km 6).Després d'ella agafem un camí a mà dreta que evita l'asfalt i voreja el llac, un entorn fluvial i d'oci per a molts de Mèrida que venen a passar el dia en família i per als pescadors, que tempten amb les seves canyes als carpes, tencas, lucios i perques americanes. En breu sortim de nou a la carretera i continuem per ella durant més de dos quilòmetres i mig fins que unes fletxes, a l'esquerra de la via i pintades en el tronc d'una alzina (Km 9,6), ens salven de l'asfalt i ens guien per un camí una cosa desdibuixada fins un altre més ample delimitat per dues finques de caça. Després d'un pas canadenc, una granja porcina (Km 12,1) i algunes cancel·les entrem pel carrer Camí de Santiago en El Carrascalejo.
- Km 13,1. El Carrascalejo
D'aquesta petita població destaca la Església de la Consolació, dels segles XIV i XV i coneguda també com a Santa María del Camí, que voregem per a abandonar el poble.Després d'una zona de vinyes arribem fins a un túnel sota l'autovia que està decorat amb dibuixos santiaguistas. Ho travessem i en arribar a l'alt, on s'aixeca una Creu de Santiago, veiem la següent població: Aljucén.
- Km 15,9. Aljucén(Alberg. Bars. Ultramarins. Farmàcia. Termes)
Deixem Aljucén per la avinguda d'Extremadura i caminem per la BA-011 fins a la seva unió amb la Nacional 630. En cent metres passem sobre el riu Aljucén, afluent del Guadiana, i abans d'arribar a una gasolinera abandonem la carretera per la dreta per a agafar una pista (Km 17,4). D'aquesta manera recorrerem durant 6 quilòmetres parteix de el Parc Natural de Cornalvo i Sierra Bermeja, un gran espai adehesado de bosc mediterrani habitat, entre altres, per ocells tan poc comuns com la cigonya negra i el elanio blau. Avancem per la pista – amb la referència del riu Aljucén, que flueix a la dreta -fins a arribar a una altra creu metàl·lica de Santiago, obra del ferrer Casiano Larios (Km 19,6).Uns metres més endavant el color groc d'un H1, un dels punts i tants cubs de granit col·locats per la Junta d'Extremadura per a senyalitzar la Via de la Plata, ens indica que anem per bon camí. La pista s'estreny i es va allunyant a poc a poc del riu. Alzines, sureres, algun pas canadenc i una cancel·la ens porten fins a el límit provincial entre Badajoz i Càceres que coincideix amb un cartell de fi de recorregut pel Parc Natural (Km 24,7). Un H3 de granit, amb fotografies i textos del tram Aljucén – Alcuéscar (Encreuament de les Ferreries), dona pas a un curt tram en ascens i amb molta pedra. Després d'una cancel·la passem a una pista que circula per un terreny més desforestat, repoblat amb sureres i on sol campar més d'un ramat de merines i més d'un apassionat del quad. Passat el quilòmetre 30 d'aquesta llarga etapa ens vam topar amb la creu de Sant Joan (Km 30,4).Còmodament, contemplant algunes cases a la nostra esquerra, arribem a un alt per a seguir la indicació de la dreta que porta cap a Alcuéscar (Km 32,5). A 600 metres del poble, al costat d'una pista de ciment que puja fins a Alcuéscar, les fletxes guien pel camí de l'esquerra, que atalla i porta directament a la carretera d'entrada a la població.
- Km 36. Alcuéscar(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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