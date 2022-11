Etapa de Mèrida a Alcuéscar

L’itinerari

Km 0. Mèrida(Tots els serveis)

Km 13,1. El Carrascalejo

Km 15,9. Aljucén(Alberg. Bars. Ultramarins. Farmàcia. Termes)

Km 36. Alcuéscar(Tots els serveis)

Sobre el pont romà que salva el llit de el, germà petit del gran pont sobre el, continua la peregrinació i comença com a tal la: la calçada romana que uniai el traçat de la qual ens oferirà grans jornades per terres d'Extremadura i Castella. No obstant això, encara haurem d'esperar alguns quilòmetres per a donar suport als peus sobre la història. L'opció actual és deixar-nos guiar per les nostres inseparables fletxes grogues i encaminar-nos cap a el.Des del pont sobre elcontinuem de front per lai les marques aviat ens obliguen, després d'una rotonda, a seguir per la. Aquesta via és la sortida natural cap a la carretera de el. Mig quilòmetre més endavant, a mà dreta, prenem aquesta carretera (amb), que passa sobre l'autovia A-5 i continua en còmode ascens fins a unde pedra. Després d'un tram de baixada fins a la glorieta de Proserpina passem la urbanització, les pistes de pàdel i el càmping abans d'arribar a la.Després d'ella agafem un camí a mà dreta que evita l'asfalt i voreja el llac, un entorn fluvial i d'oci per a molts de Mèrida que venen a passar el dia en família i per als pescadors, que tempten amb les seves canyes als carpes, tencas, lucios i perques americanes. En breu sortim de nou a la carretera i continuem per ella durant més de dos quilòmetres i mig fins que unes fletxes, a l'esquerra de la via i pintades en el tronc d'una alzina, ens salven de l'asfalt i ens guien per un camí una cosa desdibuixada fins un altre més ample delimitat per dues finques de caça. Després d'un pas canadenc, una granja porcinai algunes cancel·les entrem pel carrerenD'aquesta petita població destaca la, dels segles XIV i XV i coneguda també com a, que voregem per a abandonar el poble.Després d'una zona de vinyes arribem fins a un túnel sota l'autovia que està decorat amb dibuixos santiaguistas. Ho travessem i en arribar a l'alt, on s'aixeca una, veiem la següent població:Deixemper lai caminem per la BA-011 fins a la seva unió amb la Nacional 630. En cent metres passem sobre el, afluent del Guadiana, i abans d'arribar a una gasolinera abandonem la carretera per la dreta per a agafar una pista. D'aquesta manera recorrerem durant 6 quilòmetres parteix de el, un gran espai adehesado de bosc mediterrani habitat, entre altres, per ocells tan poc comuns com lai el. Avancem per la pista – amb la referència del riu Aljucén, que flueix a la dreta -fins a arribar a una altra creu metàl·lica de Santiago, obra del ferrer.Uns metres més endavant el color groc d'un H1, un dels punts i tants cubs de granit col·locats per la Junta d'Extremadura per a senyalitzar la, ens indica que anem per bon camí. La pista s'estreny i es va allunyant a poc a poc del riu. Alzines, sureres, algun pas canadenc i una cancel·la ens porten fins a elque coincideix amb un cartell de fi de recorregut pel Parc Natural. Un H3 de granit, amb fotografies i textos del tram Aljucén – Alcuéscar (), dona pas a un curt tram en ascens i amb molta pedra. Després d'una cancel·la passem a una pista que circula per un terreny més desforestat, repoblat amb sureres i on sol campar més d'un ramat de merines i més d'un apassionat del quad. Passat el quilòmetre 30 d'aquesta llarga etapa ens vam topar amb la.Còmodament, contemplant algunes cases a la nostra esquerra, arribem a un alt per a seguir la indicació de la dreta que porta cap a Alcuéscar. A 600 metres del poble, al costat d'una pista de ciment que puja fins a, les fletxes guien pel camí de l'esquerra, que atalla i porta directament a la carretera d'entrada a la població.