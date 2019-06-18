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Alcuéscar-Valdesalioko etapa
Etapak ez du asfalto-tarterik, ez eta orografia zailik ere. Gozatu
Etapari buruzko informazioa 10: Alcuéscar-Valdesalioko etapa
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Etapako interesguneak 10: Alcuéscar-Valdesalioko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Alcuéscar (zerbitzu guztiak)
Mariaren eta Pobreen Esklaboen Ongintza Etxearen sarreraren ondoan gezi batzuk daude aurrez aurre San Blaseko bidearen lehen metrotik, kiroldegiaren ondoan. Kilometro bakar batean, gure bidea ezkerrera biratzen da, eta olibondoz inguratutako bideari jarraitzen diogu. Aurrerago, El Olio errekaren ibilgua zeharkatuko dugu (2,2 km), eta bi kilometro egin ondoren, paisaia libreago eta zabalago bihurtzen da, artalde batzuen presentziarekin. Orain, etapa igarotzen da N-630 errepidetik (kilometro erdi baino gehiagora gure ezkerraldean) Ayuelako urtegira (eskuinean). Erdi Aroko zubitik, Ayuela ibaiaren gainean, Tajo ibaiaren arroan eta Salor ibaiaren adarrean, Casas de Don Antoniora iritsiko gara.
- 7,8 km. Don Antonioren etxeak (taberna). Denda. Farmazia)
Trazadura ez da herrira iristen eta Pilareko ermitaren ondotik jarraitzen du, Aldea del Canorantz jarraitzeko, N-630 errepidearekiko paralelo doan bidetik. Meridatik 26 milia erromatarrera, Santiago Bencalizko dehesan, Don Antonioko Casasen mugapean, Ad Sorores etxea zegoen. Aldea del Canorako bidean XXVII. miliarioa ikusiko dugu, harrizko horma batean kamuflatuta (9,7 km). XXVIII. zenbakia jatorrizko kokalekuan dago, eta “Postaren miliarioa” deitzen zaio, Santiago Bencalizen etxeko korrespondentzia uzteko erabiltzen zen irekieragatik. Oraindik ere erabiltzen da eskaintzak eta enkarguak uzteko (11,1. km). Hurrengo mugarriak hauek dira: Santiago errekaren gaineko zubi erromatarra (12,2 km) eta XXX miliarioa (14 km), Espainia zeharkatu ondoren ikusiko duguna eta Aldea del Canotik oso gertu dagoena. Ez dago herrian sartu beharrik, bideak zuzen jarraitzen baitu, baina eskuin aldera kilometro erdi besterik ez da desbideratu behar aterpetxe atsegina duen herri honetan indarberritu nahi badugu.
- Aldea del Cano (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Kilometro erdi baino gutxiagoan, CC-71 errepidea, Aldea del Canoren eta haren tren-geltokiaren arteko errepidea gurutzatuko dugu, eta kilometro bat aurrerago, autobiaren zubiaren azpian (16,2 km). Bidean, Molinillo errekastoa igaro ondoren –urarekin topo eginez gero, Extremadurako Juntak jarritako granitozko kuboetatik pasa dezakegu–, ezkerrean ikusiko dugu eta dehesan XXXII. miliarioa (17. km) etzanda. Ondoren, Kanadako urrats batekin egingo dugu topo. Pixka bat igo eta jaitsi ondoren, emari ezezaguneko beste ubide bat gurutzatuko dugu. Ibilbideak hankak apurtzen ditu Garabato de arriba eta La Falsa dehesen ondoan, eta Aeroclub Cáceresko (20. km) La Cervera aerodromoaren pistara eramaten gaitu. Kartelaren arabera, pasatzeko debekuak ez die eragiten erromesei. Trazadura izurtua eta jaitsiera luze bat, erretamen artean, La Liraineko zubi zaharrera (24,3. km) lau kilometro baino gehixeago hurbiltzen gaituzte. Kilometro bateko zuzen baten ondoren, azkenik, Valdesalloraino iritsiko gara. 60ko hamarkadaren amaieran proiektatu zen populazio hori.
- 25,7 km. Valdesalor (aterpetxea. taberna. Denda. Kontsultategia. Botikina)
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