Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor

L’itinerari

Km 0. Alcuéscar(Tots els serveis)

Km 7,8. Cases de Don Antonio(Bar. Botiga. Farmàcia)

Llogaret del Canut(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 25,7. Valdesalor(Alberg. Bar. Botiga. Consultori. Farmaciola)

Al costat de l'entrada de launes fletxes ens dirigeixen de front pels primers metres de el, que passa al costat del poliesportiu. En tot just un quilòmetre el nostre camí gira cap a l'esquerra i seguim la marxa envoltats d'oliveres. Més endavant creuem sobre el llit de eli després d'un parell de quilòmetres el paisatge es torna més lliure i adehesado amb la presència d'alguns ramats. Discorre ara l'etapa entre la N-630 – a més de mig quilòmetre a la nostra esquerra – i el, a la dreta. Pel pont medieval sobre el riu Ayuela, de la conca del riu Tajo i afluent del Salor, arribem aEl traçat no accedeix al poble i segueix al costat de laper a continuar cap a Llogaret del Canut per un camí paral·lel a la la N-630. A 26 milles romanes de, en la devesa de, en el terme de Cases de Don Antonio, se situava la. En el trajecte cap a Llogaret del Canut podrem veure elcamuflat en un mur de pedra (Km 9,7). El número XXVIII, es troba en la seva ubicació original i és conegut com el “miliario del Correu” per l'obertura que té i que s'usava per a deixar la correspondència de la casa de Santiago Bencáliz, encara es continua utilitzant per a deixar dedicatòries i encàrrecs.Les pròximes fites són el pont d'origen romà sobre eli el, que veurem després de creuar la Nacional i molt pròxims ja a. No fa falta entrar al poble, de fet el camí continua recte, però només cal desviar-se a la dreta mig quilòmetre si volem reposar forces en aquesta població que compta amb un acollidor alberg.En menys de mig quilòmetre creuem la CC-71, la carretera entrei la seva estació de ferrocarril, i un quilòmetre més endavant sota el pont de l'autovia. En el camí, després de passar, – si el trobem amb aigua podem creuar-lo per les socorregudes galledes de granit que va col·locar la Junta d'Extremadura – veiem a l'esquerra i tombat en la devesa el. Tot seguit ens trobem amb un pas canadenc. Després d'una lleugera pujada i la seva posterior baixada tornem a creuar un altre curs d'aigua de cabal incert. Un traçat trenca cames al costat deens porten fins a la pista de l'aeròdrom de, de l'Aeroclub Càceres.Segons resa el cartell la prohibició de pas no afecta als pelegrins. Una mica més de traçat ondulat i una llarga baixada, entre ginestes, ens acosten en una mica més de quatre quilòmetres a elsobre el. Després d'una recta d'un quilòmetre, finalment, arribem a, població projectada a la fi dels anys 60.