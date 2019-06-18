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Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor
L'etapa no presenta trams d'asfalt ni orografia difícil. Gaudeix
Informació sobre l’etapa 10: Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor
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Punts d’interès de l’etapa 10: Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor
L’itinerari
- Km 0. Alcuéscar(Tots els serveis)
Al costat de l'entrada de la Casa de Beneficiencia dels Esclaus de María i dels Pobres unes fletxes ens dirigeixen de front pels primers metres de el camí de Sant Blas, que passa al costat del poliesportiu. En tot just un quilòmetre el nostre camí gira cap a l'esquerra i seguim la marxa envoltats d'oliveres. Més endavant creuem sobre el llit de el rierol de l'Oli (Km 2,2) i després d'un parell de quilòmetres el paisatge es torna més lliure i adehesado amb la presència d'alguns ramats. Discorre ara l'etapa entre la N-630 – a més de mig quilòmetre a la nostra esquerra – i el embassament d'Ayuela, a la dreta. Pel pont medieval sobre el riu Ayuela, de la conca del riu Tajo i afluent del Salor, arribem a Cases de Don Antonio.
- Km 7,8. Cases de Don Antonio(Bar. Botiga. Farmàcia)
El traçat no accedeix al poble i segueix al costat de la ermita del Pilar per a continuar cap a Llogaret del Canut per un camí paral·lel a la la N-630. A 26 milles romanes de Mèrida, en la devesa de Santiago Bencáliz, en el terme de Cases de Don Antonio, se situava la mansio Ad Sorores. En el trajecte cap a Llogaret del Canut podrem veure el miliario XXVII camuflat en un mur de pedra (Km 9,7). El número XXVIII, es troba en la seva ubicació original i és conegut com el “miliario del Correu” per l'obertura que té i que s'usava per a deixar la correspondència de la casa de Santiago Bencáliz, encara es continua utilitzant per a deixar dedicatòries i encàrrecs (Km 11,1).Les pròximes fites són el pont d'origen romà sobre el rierol Santiago (Km 12,2) i el miliario XXX (Km 14), que veurem després de creuar la Nacional i molt pròxims ja a Llogaret del Canut. No fa falta entrar al poble, de fet el camí continua recte, però només cal desviar-se a la dreta mig quilòmetre si volem reposar forces en aquesta població que compta amb un acollidor alberg.
- Llogaret del Canut(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)
En menys de mig quilòmetre creuem la CC-71, la carretera entre Llogaret del Canut i la seva estació de ferrocarril, i un quilòmetre més endavant sota el pont de l'autovia (Km 16,2). En el camí, després de passar el rierol del Molinet, – si el trobem amb aigua podem creuar-lo per les socorregudes galledes de granit que va col·locar la Junta d'Extremadura – veiem a l'esquerra i tombat en la devesa el miliario XXXII (Km 17). Tot seguit ens trobem amb un pas canadenc. Després d'una lleugera pujada i la seva posterior baixada tornem a creuar un altre curs d'aigua de cabal incert. Un traçat trenca cames al costat de les deveses del Gargot de dalt i de la Falsa ens porten fins a la pista de l'aeròdrom de La Cervera, de l'Aeroclub Càceres (Km 20).Segons resa el cartell la prohibició de pas no afecta als pelegrins. Una mica més de traçat ondulat i una llarga baixada, entre ginestes, ens acosten en una mica més de quatre quilòmetres a el pont vell de la Mocha sobre el riu Salor (Km 24,3). Després d'una recta d'un quilòmetre, finalment, arribem a Valdesalor, població projectada a la fi dels anys 60.
- Km 25,7. Valdesalor(Alberg. Bar. Botiga. Consultori. Farmaciola)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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