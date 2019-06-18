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Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres
L'ascens al port de les Camelles permet albirar i arribar a Càceres
Informació sobre l’etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres
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Punts d’interès de l’etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres
L’itinerari
- Km 0. Valdesalor(Alberg. Bar. Botiga. Consultori. Farmaciola)
Prenent com a referència la N-630, caminem per l'esquerra fins a arribar a l'altura del restaurant i la gasolinera. En aquest punt travessem la carretera i continuem per la senda que discorre a la dreta de la Nacional. Així, arribem a un tram d'asfalt per a salvar l'autovia per un pont. Seguim la senda – la N-630 a la nostra esquerra – i dos quilòmetres més endavant travessem un túnel sota la carretera Nacional (Km 3,5). Ara, amb la Nacional a la dreta, progressem en còmode ascens per un camí de pedra solta que ens porta a coronar el Port de les Camelles. Aquí, a una altitud de 482 metres, un filat bèl·lic a prop els terrenys del campament militar Santa Ana (Km 4,8).Creuem la N-630 per última vegada i després d'un lleuger repit albirem la ciutat. En tres quilòmetres entrem a Càceres pel Carrer Oceà Atlàntic, on se situen desenes de petits tallers (Km 8,5). Més endavant creuem l'EX-206 i seguim la interminable Ronda de San Francisco (com a referència passarem al costat d'un Institut, l'Audiència Provincial i l'Hospital Sant Pere d'Alcántara). Arribem fins a la rotonda de la Plaça de San Francisco i a les portes de el centre històric, declarat Patrimoni de la Humanitat en 1986. Una alternativa per a aconseguir el centre és ascendir pels carrers Sant Ildefons, Plaza Santa Clara i Porta de Mèrida. Després de baixar per l'Adarb del Pare Rosalío i l'Adarb Santa Ana passem sota l'Arc de l'Estrella i accedim a la fi a la plaça Major.
- Km 11,6. Càceres(Tots els Serveis)
Si bé encara resten més d'11 quilòmetres per a el Casar de Càceres hi ha temps suficient per a visitar el seu conjunt històric i reposar forces en una de les terrasses de la plaça Major. Igual que Mèrida, Càceres mereix una visita assossegada que bé val una pernocta. Se surt de la ciutat pels carrers Gabriel y Galán i la plaça del Duc, on es gira a mà esquerra per General Margallo fins a arribar a la Plaça de Toros deixant aquesta a la nostra dreta. Es deixa enrere el monument a les Bugaderes i, posteriorment, es creua un pas per als vianants al costat de la carretera. Arribem així a una rotonda per a continuar per la CC-38. (Km 13,5).Un repit i s'obrirà davant nosaltres una llarga recta d'asfalt sense arbratge per la qual avançarem dos quilòmetres i mig. Així, entre el punt quilomètric 3 i 4 d'aquesta via, una fletxa groga sobre el quitrà ens desvia a l'esquerra per a enllaçar amb un camí (Km 16,2). Una hora després – podem trobar algunes zones amb aigua o fang – passem sota els ponts de l'autovia (Km 20,7) i l'enllaç de la ronda per a enfilar una altra recta que ens portarà fins a l'entrada del Casar. Només resta un passeig per als vianants entre palmeres i el Carrer Llarg Alt de la localitat per a arribar fins a l'Ajuntament i l'alberg.
- Km 22,8. Casar de Càceres(Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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