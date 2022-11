Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

L’itinerari

Km 0. Valdesalor(Alberg. Bar. Botiga. Consultori. Farmaciola)

Km 11,6. Càceres(Tots els Serveis)

Km 22,8. Casar de Càceres(Tots els Serveis)

Prenent com a referència la, caminem per l'esquerra fins a arribar a l'altura del restaurant i la gasolinera. En aquest punt travessem la carretera i continuem per la senda que discorre a la dreta de la Nacional. Així, arribem a un tram d'asfalt per a salvar l'autovia per un pont. Seguim la senda – la N-630 a la nostra esquerra – i dos quilòmetres més endavant travessem un túnel sota la carretera Nacional. Ara, amb la Nacional a la dreta, progressem en còmode ascens per un camí de pedra solta que ens porta a coronar el. Aquí, a una altitud de 482 metres, un filat bèl·lic a prop els terrenys del campament militar.Creuem la N-630 per última vegada i després d'un lleuger repit albirem la ciutat. En tres quilòmetres entrem apel Carrer Oceà Atlàntic, on se situen desenes de petits tallers. Més endavant creuem l'EX-206 i seguim la interminable(com a referència passarem al costat d'un Institut, l'Audiència Provincial i l'Hospital Sant Pere d'Alcántara). Arribem fins a la rotonda de la Plaça de San Francisco i a les portes de el, declarat Patrimoni de la Humanitat en 1986. Una alternativa per a aconseguir el centre és ascendir pels carrers. Després de baixar per l'Adarb del Pare Rosalío i l'Adarb Santa Ana passem sota l'Arc de l'Estrella i accedim a la fi a la plaça Major.Si bé encara resten més d'11 quilòmetres per a elhi ha temps suficient per a visitar el seu conjunt històric i reposar forces en una de les terrasses de la plaça Major. Igual que Mèrida, Càceres mereix una visita assossegada que bé val una pernocta. Se surt de la ciutat pels carrers Gabriel y Galán i la plaça del Duc, on es gira a mà esquerra per General Margallo fins a arribar a la Plaça de Toros deixant aquesta a la nostra dreta. Es deixa enrere eli, posteriorment, es creua un pas per als vianants al costat de la carretera. Arribem així a una rotonda per a continuar per la.Un repit i s'obrirà davant nosaltres una llarga recta d'asfalt sense arbratge per la qual avançarem dos quilòmetres i mig. Així, entre el punt quilomètric 3 i 4 d'aquesta via, una fletxa groga sobre el quitrà ens desvia a l'esquerra per a enllaçar amb un camí. Una hora després – podem trobar algunes zones amb aigua o fang – passem sota els ponts de l'autoviai l'enllaç de la ronda per a enfilar una altra recta que ens portarà fins a l'entrada del Casar. Només resta un passeig per als vianants entre palmeres i el Carrer Llarg Alt de la localitat per a arribar fins a l'Ajuntament i l'alberg.