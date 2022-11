Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

El itinerario

Km 0. Alcuéscar(Todos los servicios)

Km 7,8. Casas de Don Antonio(Bar. Tienda. Farmacia)

Aldea del Cano(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

Km 25,7. Valdesalor(Albergue. Bar. Tienda. Consultorio. Botiquín)

Junto a la entrada de launas flechas nos dirigen de frente por los primeros metros del, que pasa junto al polideportivo. En apenas un kilómetro nuestro camino gira hacia la izquierda y seguimos la marcha rodeados de olivos. Más adelante cruzamos sobre el cauce dely tras un par de kilómetros el paisaje se torna más libre y adehesado con la presencia de algunos rebaños. Discurre ahora la etapa entre la N-630 – a más de medio kilómetro a nuestra izquierda – y el, a la derecha. Por el puente medieval sobre el río Ayuela, de la cuenca del río Tajo y afluente del Salor, llegamos aEl trazado no accede al pueblo y sigue junto a lapara continuar hacia Aldea del Cano por un camino paralelo a la la N-630. A 26 millas romanas de, en la dehesa de, en el término de Casas de Don Antonio, se situaba la. En el trayecto hacia Aldea del Cano podremos ver elcamuflado en un muro de piedra (Km 9,7). El número XXVIII, se encuentra en su ubicación original y es conocido como el “miliario del Correo” por la abertura que tiene y que se usaba para dejar la correspondencia de la casa de Santiago Bencáliz, aún se sigue utilizando para dejar dedicatorias y recados. Los próximos hitos son el puente de origen romano sobre ely el, que veremos tras cruzar la Nacional y muy próximos ya a. No hace falta entrar en el pueblo, de hecho el camino continúa recto, pero sólo hay que desviarse a la derecha medio kilómetro si queremos reponer fuerzas en esta población que cuenta con un acogedor albergue.En menos de medio kilómetro cruzamos la CC-71, la carretera entrey su estación de ferrocarril, y un kilómetro más adelante bajo el puente de la autovía. En el camino, tras pasar, – si lo encontramos con agua podemos cruzarlo por los socorridos cubos de granito que colocó la Junta de Extremadura – vemos a la izquierda y tumbado en la dehesa el. Acto seguido nos encontramos con un paso canadiense. Tras una ligera subida y su posterior bajada volvemos a cruzar otro curso de agua de caudal incierto. Un trazado rompe piernas junto anos llevan hasta la pista del aeródromo de, del Aeroclub Cáceres. Según reza el cartel la prohibición de paso no afecta a los peregrinos. Algo más de trazado ondulado y una larga bajada, entre retamas, nos acercan en algo más de cuatro kilómetros alsobre el. Tras una recta de un kilómetro, finalmente, llegamos a, población proyectada a finales de los años 60.