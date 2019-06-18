Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

El itinerario

Km 0. Alcuéscar(Todos los servicios)

Junto a la entrada de la Casa de Beneficiencia de los Esclavos de María y de los Pobres unas flechas nos dirigen de frente por los primeros metros del camino de San Blas, que pasa junto al polideportivo. En apenas un kilómetro nuestro camino gira hacia la izquierda y seguimos la marcha rodeados de olivos. Más adelante cruzamos sobre el cauce del arroyo del Aceite (Km 2,2) y tras un par de kilómetros el paisaje se torna más libre y adehesado con la presencia de algunos rebaños. Discurre ahora la etapa entre la N-630 – a más de medio kilómetro a nuestra izquierda – y el embalse de Ayuela, a la derecha. Por el puente medieval sobre el río Ayuela, de la cuenca del río Tajo y afluente del Salor, llegamos a Casas de Don Antonio.

Km 7,8. Casas de Don Antonio(Bar. Tienda. Farmacia)

El trazado no accede al pueblo y sigue junto a la ermita del Pilar para continuar hacia Aldea del Cano por un camino paralelo a la la N-630. A 26 millas romanas de Mérida, en la dehesa de Santiago Bencáliz, en el término de Casas de Don Antonio, se situaba la mansio Ad Sorores. En el trayecto hacia Aldea del Cano podremos ver el miliario XXVII camuflado en un muro de piedra (Km 9,7). El número XXVIII, se encuentra en su ubicación original y es conocido como el “miliario del Correo” por la abertura que tiene y que se usaba para dejar la correspondencia de la casa de Santiago Bencáliz, aún se sigue utilizando para dejar dedicatorias y recados (Km 11,1).

Los próximos hitos son el puente de origen romano sobre el arroyo Santiago (Km 12,2) y el miliario XXX (Km 14), que veremos tras cruzar la Nacional y muy próximos ya a Aldea del Cano. No hace falta entrar en el pueblo, de hecho el camino continúa recto, pero sólo hay que desviarse a la derecha medio kilómetro si queremos reponer fuerzas en esta población que cuenta con un acogedor albergue.

Aldea del Cano(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

En menos de medio kilómetro cruzamos la CC-71, la carretera entre Aldea del Cano y su estación de ferrocarril, y un kilómetro más adelante bajo el puente de la autovía (Km 16,2). En el camino, tras pasar el arroyo del Molinillo, – si lo encontramos con agua podemos cruzarlo por los socorridos cubos de granito que colocó la Junta de Extremadura – vemos a la izquierda y tumbado en la dehesa el miliario XXXII (Km 17). Acto seguido nos encontramos con un paso canadiense. Tras una ligera subida y su posterior bajada volvemos a cruzar otro curso de agua de caudal incierto. Un trazado rompe piernas junto a las dehesas del Garabato de arriba y de la Falsa nos llevan hasta la pista del aeródromo de La Cervera, del Aeroclub Cáceres (Km 20).

Según reza el cartel la prohibición de paso no afecta a los peregrinos. Algo más de trazado ondulado y una larga bajada, entre retamas, nos acercan en algo más de cuatro kilómetros al puente viejo de La Mocha sobre el río Salor (Km 24,3). Tras una recta de un kilómetro, finalmente, llegamos a Valdesalor, población proyectada a finales de los años 60.