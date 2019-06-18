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Vía da prata

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Etapa 10

Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

km 25,7
Tempo 06H 25’
Dificultade alta
Albergues 1
Dispoñible sen conexión

O escenario non ten tramos de asfalto nin orografía difícil. Disfruta

Información sobre a etapa 10: Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

Perfil: Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

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Puntos de interese da etapa 10: Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

  • 14 Albergue de Valdesalor
  • 13 Ponte sobre o río Salor
  • 12 Aeródromo La Cervera
  • 11 Fito XXXII
  • 10 Igrexa de San Martiño
  • 9 Albergue Miliario del Verdinal
  • 8 Ponte sobre o regato de Santiago
  • 7 Fito XXVII
  • 6 Ponte sobre o río Ayuela
  • 5 Ermida do Pilar
  • 4 Igrexa da Nosa Señora da Asunción
  • 3 Ermida do Calvario
  • 2 Igrexa da Asunción
  • 1 Acogida de Peregrinos de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar

O itinerario

  • Km 0. Alcuéscar(Todos os servizos)

Xunto á entrada de a Casa de Beneficiencia dos Escravos de María e dos Pobres unhas frechas diríxennos de fronte polos primeiros metros de o camiño de San Blas, que pasa xunto ao polideportivo. En apenas un quilómetro o noso camiño vira cara á esquerda e seguimos a marcha rodeados de oliveiras. Máis adiante cruzamos sobre a canle de o arroio do Aceite (Km 2,2) e tras un par de quilómetros a paisaxe tórnase máis libre e adevesado coa presenza dalgúns rabaños. Discorre agora a etapa entre a N-630 – a máis de medio quilómetro á nosa esquerda – e o encoro de Ayuela, á dereita. Pola ponte medieval sobre o río Ayuela, da conca do río Tajo e afluente do Salor, chegamos a Casas de Don Antonio.

  • Km 7,8. Casas de Don Antonio(Bar. Tenda. Farmacia)

O trazado non accede ao pobo e segue xunto a a ermida do Alicerce para continuar cara a Aldea del Cano por un camiño paralelo á a N-630. A 26 millas romanas de Mérida, na dehesa de Santiago Bencáliz, no termo de Casas de Don Antonio, situábase a mansio Ad Sorores. No traxecto cara a Aldea del Cano poderemos ver o miliario XXVII camuflado nun muro de pedra (Km 9,7). O número XXVIII, atópase na súa localización orixinal e é coñecido como o “miliario do Correo” pola abertura que ten e que se usaba para deixar a correspondencia da casa de Santiago Bencáliz, aínda se segue utilizando para deixar dedicatorias e recados (Km 11,1).Os próximos fitos son a ponte de orixe romana sobre o arroio Santiago (Km 12,2) e o miliario XXX (Km 14), que veremos tras cruzar a Nacional e moi próximos xa a Aldea del Cano. Non fai falta entrar no pobo, de feito o camiño continúa recto, pero só hai que desviarse á dereita medio quilómetro se queremos repor forzas nesta poboación que conta cun acolledor albergue.

  • Aldea del Cano(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

En menos de medio quilómetro cruzamos o CC-71, a estrada entre Aldea del Cano e a súa estación de ferrocarril, e un quilómetro máis adiante baixo a ponte da autovía (Km 16,2). No camiño, tras pasar o arroio do Molinillo, – se o atopamos con auga podemos cruzalo polos socorridos cubos de granito que colocou a Xunta de Estremadura – vemos á esquerda e tombado na dehesa o miliario XXXII (Km 17). Acto seguido atopámonos cun paso canadense. Tras unha lixeira subida e a súa posterior baixada volvemos cruzar outro curso de auga de caudal incerto. Un trazado rompe pernas xunto a as dehesas do Garabato de arriba e da Falsa lévannos até a pista do aeródromo de A Cervera, do Aeroclub Cáceres (Km 20).Segundo reza o cartel a prohibición de paso non afecto aos peregrinos. Algo máis de trazado ondulado e unha longa baixada, entre xestas, achégannos en algo máis de catro quilómetros a a ponte vella da Mocha sobre o río Salor (Km 24,3). Tras unha recta dun quilómetro, finalmente, chegamos a Valdesalor, poboación proxectada a finais dos anos 60.

  • Km 25,7. Valdesalor(Albergue. Bar. Tenda. Consultorio. Botiquín)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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