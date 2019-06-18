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Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
Camellas mendatera igota, Cáceresera iritsiko gara.
Etapari buruzko informazioa 11: Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
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Etapako interesguneak 11: Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Valdesalor (aterpetxea. taberna. Denda. Kontsultategia. Botikina)
N-630 erreferentzia hartuta, ezkerretik joango gara, jatetxearen eta gasolindegiaren altuerara iritsi arte. Puntu horretan errepidea gurutzatu eta Errepide Nazionalaren eskuinetara doan bidexkatik jarraituko dugu. Hala, asfaltozko tarte batera iritsiko gara, autobia zubi batetik zeharkatzeko. Bidezidorrari jarraituko diogu – N-630 errepidetik ezkerrera – eta bi kilometro aurrerago tunel bat zeharkatuko dugu errepide nazionalaren azpian (3,5. km). Orain, Nazionala eskuinean dugula, igoera erosoan egin dugu, harri solteko bide batetik. Bide horrek Camellas mendatera eramango gaitu. Han, 482 metroko altitudean, bela-alanbre bat Santa Ana kanpaleku militarretik gertu (4,8 km). N-630 zeharkatuko dugu azken aldiz, eta aldapa txiki baten ondoren hiria ikusiko dugu. Hiru kilometrotan, Caceresen sartuko gara, Ozeano Atlantikoaren kaletik. Dozenaka lantegi txiki daude han (8,5 km). Aurrerago, EX-206 errepidea gurutzatuko dugu, eta San Frantziskoko ingurabideari jarraituko diogu (erreferentzia gisa, institutu batekin, Probintzia Auzitegiarekin eta Alcántarako San Pedro ospitalearekin pasatuko gara). San Frantzisko plazako biribilgunera iritsi ginen, eta Gizateriaren Ondare izendatu zuten hirigune historikoko ateetara. Erdigunera iristeko beste aukera bat San Ildefonso, Santa Klara plaza eta Meridako atea kaleetatik igotzea da. Aita Rosalioaren Adarvetik eta Santa Ana Adarvetik jaitsi ondoren, Izarraren Arkuaren azpitik pasa eta Plaza Nagusira iritsiko gara.
- 11,6 km. Caceres (zerbitzu guztiak)
Casar de Cácereserako 11 kilometro baino gehiago geratzen badira ere, nahikoa denbora dago bere multzo historikoa bisitatu eta plaza nagusiko terraza batean indarrak berritzeko. Mérida bezala, Cáceresek ere merezi du gau bat ondo pasatzen duen bisita sosegatua. Hiritik Gabriel eta Galán kaleetatik eta Dukearen plazatik ateratzen da. Han, ezkerretara egiten du bira General Margallotik, Zezen Plazara iritsi arte. Plaza hori eskuinetara uzten du. Ikuztegien monumentua atzean utzi eta, ondoren, oinezkoen pasabide bat gurutzatzen da errepidearen ondoan. Biribilgune batera iritsiko gara, CC-38tik jarraitzeko.(13,5 km). Aldapa bat, eta zuhaitzik gabeko asfalto zuzen luze bat zabalduko da gure aurrean, bi kilometro eta erdi egiteko. Hala, bide horretako 3. eta 4. kilometro-puntuen artean, mundrunaren gaineko gezi hori batek ezkerrera desbideratzen gaitu bide batekin lotzeko (16,2. km). Ordubete geroago –ura edo lokatza duten gune batzuk aurkitu ditzakegu– autobiaren zubien azpitik pasatuko gara (20,7 km), eta ingurabidearen lotunea, Casar sarrerara eramango gaituen beste zuzen bat lerrokatzeko. Oinezkoentzako pasealeku bat besterik ez da gelditzen palmondoen eta herriko Kale Luze Gorenaren artean, udaletxera eta aterpetxera iristeko.
- 22,8 km. Casar de Caceres (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
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Zer ikusi, zer egin
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