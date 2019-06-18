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Vía da prata

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Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Albergues 4
Dispoñible sen conexión

A subida ao porto de Camellas permite ver e chegar a Cáceres

Información sobre a etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

Perfil: Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

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Puntos de interese da etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

  • 9 Igrexa da Asunción
  • 8 Albergue Municipal de Casar de Cáceres
  • 7 Pasa por debaixo da estrada
  • 6 CC-38. Estrada a Casar de Cáceres
  • 5 Albergue Municipal Ciudad de Cáceres
  • 4 Albergue turístico Las Veletas
  • 3 Praza Maior de Cáceres
  • 2 Alto de las Camellas
  • 1 Albergue de Valdesalor

O itinerario

 

  • Km 0. Valdesalor(Albergue. Bar. Tenda. Consultorio. Botiquín)

Tomando como referencia a N-630, camiñamos pola esquerda até chegar á altura do restaurante e a gasolineira. Neste punto cruzamos a estrada e continuamos pola senda que discorre á dereita da Nacional. Así, chegamos a un tramo de asfalto para salvar a autovía por unha ponte. Seguimos a senda – a N-630 á nosa esquerda – e dous quilómetros máis adiante atravesamos un túnel baixo a estrada Nacional (Km 3,5). Agora, coa Nacional á dereita, progresamos en cómodo ascenso por un camiño de pedra solta que nos leva a coroar o Porto das Camellas. Aquí, a unha altitude de 482 metros, un aramado bélico cerca os terreos do campamento militar Santa Ana (Km 4,8).Cruzamos a N-630 por última vez e tras un lixeiro repecho avistamos a cidade. En tres quilómetros entramos en Cáceres pola Rúa Océano Atlántico, onde se sitúan decenas de pequenos talleres (Km 8,5). Máis adiante cruzamos a EX-206 e seguimos a interminable Rolda de San Francisco (como referencia pasaremos xunto a un Instituto, a Audiencia Provincial e o Hospital San Pedro de Alcántara). Chegamos até a rotonda da Praza de San Francisco e ás portas de o centro histórico, declarado Patrimonio da Humanidade en 1986. Unha alternativa para alcanzar o centro é ascender polas rúas San Ildefonso, Praza Santa Clara e Porta de Mérida. Tras baixar polo Adarve do Pai Rosalío e o Adarve Santa Ana pasamos baixo o Arco da Estrela e accedemos ao fin á praza Maior.

  • Km 11,6. Cáceres(Todos os Servizos)

Aínda que aínda restan máis de 11 quilómetros para o Casar de Cáceres hai tempo suficiente para visitar o seu conxunto histórico e repor forzas nunha das terrazas da praza Maior. Do mesmo xeito que Mérida, Cáceres merece unha visita sosegada que ben vale unha pasa a noite. Sáese da cidade polas rúas Gabriel e Galán e a praza do Duque, onde se vira a man esquerda por Xeneral Margallo até chegar á Praza de Touros deixando esta a a nosa dereita. Déixase atrás o monumento ás Lavandeiras e, posteriormente, crúzase un paso peonil xunto á estrada. Chegamos así a unha rotonda para continuar por o CC-38(Km 13,5).Un repecho e abrirase ante nós unha longa recta de asfalto sen arboledo pola que avanzaremos dous quilómetros e medio. Así, entre o punto quilométrico 3 e 4 desta vía, unha frecha amarela sobre o alcatrán desvíanos á esquerda para enlazar cun camiño (Km 16,2). Unha hora despois – podemos atopar algunhas zonas con auga ou barro – pasamos baixo as pontes da autovía (Km 20,7) e o enlace da rolda para enfilar outra recta que nos levará até a entrada do Casar. Só resta un paseo peonil entre palmeiras e a Rúa Longa Alta da localidade para chegar até o Concello e o albergue.

  • Km 22,8. Casar de Cáceres(Todos os Servizos)

 

As dificultades

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