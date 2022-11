Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

O itinerario

Km 0. Valdesalor(Albergue. Bar. Tenda. Consultorio. Botiquín)

Km 11,6. Cáceres(Todos os Servizos)

Km 22,8. Casar de Cáceres(Todos os Servizos)

Tomando como referencia a, camiñamos pola esquerda até chegar á altura do restaurante e a gasolineira. Neste punto cruzamos a estrada e continuamos pola senda que discorre á dereita da Nacional. Así, chegamos a un tramo de asfalto para salvar a autovía por unha ponte. Seguimos a senda – a N-630 á nosa esquerda – e dous quilómetros máis adiante atravesamos un túnel baixo a estrada Nacional. Agora, coa Nacional á dereita, progresamos en cómodo ascenso por un camiño de pedra solta que nos leva a coroar o. Aquí, a unha altitude de 482 metros, un aramado bélico cerca os terreos do campamento militar.Cruzamos a N-630 por última vez e tras un lixeiro repecho avistamos a cidade. En tres quilómetros entramos enpola Rúa Océano Atlántico, onde se sitúan decenas de pequenos talleres. Máis adiante cruzamos a EX-206 e seguimos a interminable(como referencia pasaremos xunto a un Instituto, a Audiencia Provincial e o Hospital San Pedro de Alcántara). Chegamos até a rotonda da Praza de San Francisco e ás portas de o, declarado Patrimonio da Humanidade en 1986. Unha alternativa para alcanzar o centro é ascender polas rúas. Tras baixar polo Adarve do Pai Rosalío e o Adarve Santa Ana pasamos baixo o Arco da Estrela e accedemos ao fin á praza Maior.Aínda que aínda restan máis de 11 quilómetros para ohai tempo suficiente para visitar o seu conxunto histórico e repor forzas nunha das terrazas da praza Maior. Do mesmo xeito que Mérida, Cáceres merece unha visita sosegada que ben vale unha pasa a noite. Sáese da cidade polas rúas Gabriel e Galán e a praza do Duque, onde se vira a man esquerda por Xeneral Margallo até chegar á Praza de Touros deixando esta a a nosa dereita. Déixase atrás oe, posteriormente, crúzase un paso peonil xunto á estrada. Chegamos así a unha rotonda para continuar por o.Un repecho e abrirase ante nós unha longa recta de asfalto sen arboledo pola que avanzaremos dous quilómetros e medio. Así, entre o punto quilométrico 3 e 4 desta vía, unha frecha amarela sobre o alcatrán desvíanos á esquerda para enlazar cun camiño. Unha hora despois – podemos atopar algunhas zonas con auga ou barro – pasamos baixo as pontes da autovíae o enlace da rolda para enfilar outra recta que nos levará até a entrada do Casar. Só resta un paseo peonil entre palmeiras e a Rúa Longa Alta da localidade para chegar até o Concello e o albergue.