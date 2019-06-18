Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

El itinerario

Km 0. Valdesalor(Albergue. Bar. Tienda. Consultorio. Botiquín)

Tomando como referencia la N-630, caminamos por la izquierda hasta llegar a la altura del restaurante y la gasolinera. En este punto cruzamos la carretera y continuamos por la senda que discurre a la derecha de la Nacional. Así, llegamos a un tramo de asfalto para salvar la autovía por un puente. Seguimos la senda – la N-630 a nuestra izquierda – y dos kilómetros más adelante atravesamos un túnel bajo la carretera Nacional (Km 3,5). Ahora, con la Nacional a la derecha, progresamos en cómodo ascenso por un camino de piedra suelta que nos lleva a coronar el Puerto de las Camellas. Aquí, a una altitud de 482 metros, una alambrada bélica cerca los terrenos del campamento militar Santa Ana (Km 4,8).

Cruzamos la N-630 por última vez y tras un ligero repecho avistamos la ciudad. En tres kilómetros entramos en Cáceres por la Calle Océano Atlántico, donde se ubican decenas de pequeños talleres (Km 8,5). Más adelante cruzamos la EX-206 y seguimos la interminable Ronda de San Francisco (como referencia pasaremos junto a un Instituto, la Audiencia Provincial y el Hospital San Pedro de Alcántara). Llegamos hasta la rotonda de la Plaza de San Francisco y a las puertas del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. Una alternativa para alcanzar el centro es ascender por las calles San Ildefonso, Plaza Santa Clara y Puerta de Mérida. Tras bajar por el Adarve del Padre Rosalío y el Adarve Santa Ana pasamos bajo el Arco de la Estrella y accedemos al fin a la plaza Mayor.

Km 11,6. Cáceres(Todos los Servicios)

Aunque aún restan más de 11 kilómetros para el Casar de Cáceres hay tiempo suficiente para visitar su conjunto histórico y reponer fuerzas en una de las terrazas de la plaza Mayor. Al igual que Mérida, Cáceres merece una visita sosegada que bien vale una pernocta. Se sale de la ciudad por las calles Gabriel y Galán y la plaza del Duque, donde se gira a mano izquierda por General Margallo hasta llegar a la Plaza de Toros dejando esta a nuestra derecha. Se deja atrás el monumento a las Lavanderas y, posteriormente, se cruza un paso peatonal junto a la carretera. Llegamos así a una rotonda para continuar por la CC-38. (Km 13,5).

Un repecho y se abrirá ante nosotros una larga recta de asfalto sin arbolado por la que avanzaremos dos kilómetros y medio. Así, entre el punto kilométrico 3 y 4 de esta vía, una flecha amarilla sobre el alquitrán nos desvía a la izquierda para enlazar con un camino (Km 16,2). Una hora después – podemos encontrar algunas zonas con agua o barro – pasamos bajo los puentes de la autovía (Km 20,7) y el enlace de la ronda para enfilar otra recta que nos llevará hasta la entrada del Casar. Sólo resta un paseo peatonal entre palmeras y la Calle Larga Alta de la localidad para llegar hasta el Ayuntamiento y el albergue.