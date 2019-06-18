Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

El itinerario

Km 0. Casar de Cáceres (Todos los Servicios)

Por las calles Larga Alta y Larga Baja pasamos junto a la ermita de Santiago para dejar la población. Por pista llegamos junto a un camino que nace y se desvía a la izquierda. Hay un corral y un chozo de piedra con teja de ladrillo utilizado como descansadero por pastores y ganado trashumante (Km 1,9).

Continuaremos por la misma pista que traemos, bien señalizada por un bloque de granito. Entre este punto y la primera cancela de la etapa median siete kilómetros de trazado plano y rectilíneo que nos permitirán disfrutar del paisaje. Entre muretes de piedra, con la presencia de numerosas fincas de ganado y batolitos graníticos, disfrutaremos de un hermoso paisaje, sólo privado en los frecuentes días de niebla invernales. Así, tras cerca de hora y media, pasaremos junto a la finca La Higuera y seguidamente veremos varios miliarios a nuestra derecha - junto a la alambrada - para abrir la cancela del coto deportivo de caza (Km 8,8).

Seiscientos metros más adelante abriremos otra y avanzaremos por una senda más desdibujada que progresa entre retamales. En los siguientes dos kilómetros aún habrá que pasar otra cancela junto a una nave ganadera y posteriormente otras dos más. La jornada continúa entre muros y matas de retama por los lugares de Las Condesas y Los Baldíos y pasa junto a una casa. En novecientos metros llegaremos hasta un par de postes de cemento y seguiremos de frente, descendiendo hasta un paso canadiense, ya al lado de la N-630. No bajamos a la carretera sino que giramos a la derecha por una senda que serpentea en un sube y baja por encima de la Nacional (Km 14,4).

Finalmente termina bajando a la misma carretera, casi a la altura del punto kilométrico 525. Sobre el arcén salvaremos el curso del río Almonte - uno de tantos que recibe el Tajo y que forman el extenso embalse de Alcántara (Km 16,7). Tres cuartos de hora después haremos lo propio sobre el cauce del propio río Tajo (Km 20,5). En moderado ascenso dejamos a mano izquierda la entrada de acceso al Club Náutico y llegamos al desvío hacia el albergue del Embalse de Alcántara, situado en un entorno natural privilegiado.

Km 21,7. Albergue del Embalse de Alcántara

Aquellos que continúen la etapa dejarán la carretera por el arcén derecho. En este punto nace un camino en ascenso que rodea el cerro Garrote, de 374 metros de altitud, y que permite divisar una excelente panorámica del embalse y sus alrededores. En las proximidades de esta atalaya, en Iter ab Emerita Asturicam, El Camino de la Plata - excelente tesis doctoral de Roldán Hervás -, el conocido historiador baraja la situación de la mansio Turmulos. Al llegar a un paso canadiense el perfil se vuelve más plano y nos sitúa en una meseta desde la que ya se avista, al frente, el pico Silleta. En la ladera de la sierra se asienta Cañaveral, distante aún siete kilómetros.

El paso por la amplia meseta es fácil salvo por la piedra suelta que inunda nuestro camino. Tras un paso canadiense veremos, seguramente, uno de los primeros rebaños bovinos de raza negra y cuernos afilados, aunque inofensivos. Dos kilómetros y medio después un cartel de madera nos anuncia el desvío hacia Cañaveral (Km 30,5). El camino, para el que quiera continuar hacia Grimaldo sin visitar Cañaveral, sigue de frente y llega hasta la estación de Cañaveral. Aquí toma una carretera hacia la N-630 y continúa por camino junto a la ermita de San Cristóbal. Para llegar a Cañaveral apostamos por el desvío y bajamos hasta el puente medieval de San Benito (Km 31). Ya sólo resta ascender por la N-630 para acceder a Cañaveral. Unas flechas amarillas, a la izquierda de la carretera, dirigen al peregrino por las calles Monrobel, plaza de la Iglesia, del Centro y Real.