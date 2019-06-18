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Vía da prata

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Etapa 12

Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

km 33,2
Tempo 08H 20’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Avanza pola meseta de Cáceres ata o fermoso encoro de Alcántara

Información sobre a etapa 12: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

Perfil: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

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Puntos de interese da etapa 12: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

  • 12 Igrexa de Santa Mariña
  • 11 Albergue Turístico Hostel Cañaveral
  • 10 Ponte medieval de San Benito
  • 9 Desvío a Cañaveral
  • 8 Desvío ao Albergue do Encoro de Alcántara
  • 7 Ponte sobre o río Texo
  • 6 Cancelar coto de caza deportiva
  • 5 millonarios
  • 4 cabana e curral
  • 3 Ermida de Santiago
  • 2 Igrexa da Asunción
  • 1 Albergue Municipal de Casar de Cáceres

O itinerario

  • Km 0. Casar de Cáceres (Todos os Servizos)

    • Polas rúas Longa Alta e Longa Baixa pasamos xunto á ermida de Santiago para deixar a poboación. Por pista chegamos xunto a un camiño que nace e desvíase á esquerda. Hai un curral e un chozo de pedra con tella de ladrillo utilizado como descansadero por pastores e gañado trashumante (Km 1,9).

    Continuaremos pola mesma pista que traemos, ben sinalizada por un bloque de granito. Entre este punto e a primeira cancela da etapa median sete quilómetros de trazado plano e rectilíneo que nos permitirán gozar da paisaxe. Entre muretes de pedra, coa presenza de numerosas leiras de gando e batolitos graníticos, gozaremos dunha fermosa paisaxe, só privado nos frecuentes días de néboa invernais. Así, tras preto de hora e media, pasaremos xunto á leira A Higuera e seguidamente veremos varios miliarios á nosa dereita - xunto ao aramado - para abrir a cancela do coto deportivo de caza (Km 8,8).

    Seiscentos metros máis adiante abriremos outra e avanzaremos por unha senda máis esvaecida que progresa entre retamales. Nos seguintes dous quilómetros aínda haberá que pasar outra cancela xunto a unha nave gandeira e posteriormente outras dúas máis. A xornada continúa entre muros e matas de xesta polos lugares das Condesas e Os Baldíos e pasa xunto a unha casa. En novecentos metros chegaremos ata un par de postes de cemento e seguiremos de fronte, descendendo ata un paso canadense, xa á beira da N-630. Non baixamos á estrada senón que viramos á dereita por unha senda que serpentea nun sobe e baixa por encima da Nacional (Km 14,4).

    Finalmente termina baixando á mesma estrada, case á altura do punto quilométrico 525. Sobre a beiravía salvaremos o curso do río Almonte - un de tantos que recibe o Tallo e que forman o extenso encoro de Alcántara (Km 16,7). Tres cuartos de hora despois faremos o propio sobre a canle do propio río Tajo (Km 20,5). En moderado ascenso deixamos a man esquerda a entrada de acceso ao Club Náutico e chegamos ao desvío cara ao albergue do Encoro de Alcántara, situado nunha contorna natural privilexiado.

  • Km 21,7. Albergue do Encoro de Alcántara

    • Aqueles que continúen a etapa deixarán a estrada pola beiravía dereita. Neste punto nace un camiño en ascenso que rodea o cerro Garrote, de 374 metros de altitude, e que permite divisar unha excelente panorámica do encoro e os seus arredores. Nas proximidades desta atalaia, en Iter ab Emerita Asturicam, O Camiño da Prata - excelente tese doutoral de Roldán Hervás -, o coñecido historiador baralla a situación da mansio Turmulos. Ao chegar a un paso canadense o perfil vólvese máis plano e sitúanos nunha meseta desde a que xa se avista, á fronte, o pico Silleta. Na ladeira da serra aséntase Cañaveral, distante aínda sete quilómetros.

    O paso pola ampla meseta é fácil salvo pola pedra solta que alaga o noso camiño. Tras un paso canadense veremos, seguramente, un dos primeiros rabaños bovinos de raza negra e cornos afiados, aínda que inofensivos. Dous quilómetros e medio despois un cartel de madeira anúncianos o desvío cara a Cañaveral (Km 30,5). O camiño, para o que queira continuar cara a Grimaldo sen visitar Cañaveral, segue de fronte e chega ata a estación de Cañaveral. Aquí toma unha estrada cara á N-630 e continúa por camiño xunto á ermida de SanCristóbal . Para chegar a Cañaveral apostamos polo desvío e baixamos ata a ponte medieval de San Benito (Km 31). Xa só resta ascender pola N-630 para acceder a Cañaveral. Unhas frechas amarelas, á esquerda da estrada, dirixen ao peregrino polas rúas Monrobel, praza da Igrexa, do Centro e Real.

  • Km 33,2. Cañaveral (Albergue. Hostais. Bares. Tenda. Caixeiro. Farmacia. Consultorio)

    • As dificultades

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