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Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
Avanza pola meseta de Cáceres ata o fermoso encoro de Alcántara
Información sobre a etapa 12: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
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Puntos de interese da etapa 12: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
O itinerario
Km 0. Casar de Cáceres (Todos os Servizos)
Polas rúas Longa Alta e Longa Baixa pasamos xunto á ermida de Santiago para deixar a poboación. Por pista chegamos xunto a un camiño que nace e desvíase á esquerda. Hai un curral e un chozo de pedra con tella de ladrillo utilizado como descansadero por pastores e gañado trashumante (Km 1,9).
Continuaremos pola mesma pista que traemos, ben sinalizada por un bloque de granito. Entre este punto e a primeira cancela da etapa median sete quilómetros de trazado plano e rectilíneo que nos permitirán gozar da paisaxe. Entre muretes de pedra, coa presenza de numerosas leiras de gando e batolitos graníticos, gozaremos dunha fermosa paisaxe, só privado nos frecuentes días de néboa invernais. Así, tras preto de hora e media, pasaremos xunto á leira A Higuera e seguidamente veremos varios miliarios á nosa dereita - xunto ao aramado - para abrir a cancela do coto deportivo de caza (Km 8,8).
Seiscentos metros máis adiante abriremos outra e avanzaremos por unha senda máis esvaecida que progresa entre retamales. Nos seguintes dous quilómetros aínda haberá que pasar outra cancela xunto a unha nave gandeira e posteriormente outras dúas máis. A xornada continúa entre muros e matas de xesta polos lugares das Condesas e Os Baldíos e pasa xunto a unha casa. En novecentos metros chegaremos ata un par de postes de cemento e seguiremos de fronte, descendendo ata un paso canadense, xa á beira da N-630. Non baixamos á estrada senón que viramos á dereita por unha senda que serpentea nun sobe e baixa por encima da Nacional (Km 14,4).
Finalmente termina baixando á mesma estrada, case á altura do punto quilométrico 525. Sobre a beiravía salvaremos o curso do río Almonte - un de tantos que recibe o Tallo e que forman o extenso encoro de Alcántara (Km 16,7). Tres cuartos de hora despois faremos o propio sobre a canle do propio río Tajo (Km 20,5). En moderado ascenso deixamos a man esquerda a entrada de acceso ao Club Náutico e chegamos ao desvío cara ao albergue do Encoro de Alcántara, situado nunha contorna natural privilexiado.
Km 21,7. Albergue do Encoro de Alcántara
Aqueles que continúen a etapa deixarán a estrada pola beiravía dereita. Neste punto nace un camiño en ascenso que rodea o cerro Garrote, de 374 metros de altitude, e que permite divisar unha excelente panorámica do encoro e os seus arredores. Nas proximidades desta atalaia, en Iter ab Emerita Asturicam, O Camiño da Prata - excelente tese doutoral de Roldán Hervás -, o coñecido historiador baralla a situación da mansio Turmulos. Ao chegar a un paso canadense o perfil vólvese máis plano e sitúanos nunha meseta desde a que xa se avista, á fronte, o pico Silleta. Na ladeira da serra aséntase Cañaveral, distante aínda sete quilómetros.
O paso pola ampla meseta é fácil salvo pola pedra solta que alaga o noso camiño. Tras un paso canadense veremos, seguramente, un dos primeiros rabaños bovinos de raza negra e cornos afiados, aínda que inofensivos. Dous quilómetros e medio despois un cartel de madeira anúncianos o desvío cara a Cañaveral (Km 30,5). O camiño, para o que queira continuar cara a Grimaldo sen visitar Cañaveral, segue de fronte e chega ata a estación de Cañaveral. Aquí toma unha estrada cara á N-630 e continúa por camiño xunto á ermida de SanCristóbal . Para chegar a Cañaveral apostamos polo desvío e baixamos ata a ponte medieval de San Benito (Km 31). Xa só resta ascender pola N-630 para acceder a Cañaveral. Unhas frechas amarelas, á esquerda da estrada, dirixen ao peregrino polas rúas Monrobel, praza da Igrexa, do Centro e Real.
Km 33,2. Cañaveral (Albergue. Hostais. Bares. Tenda. Caixeiro. Farmacia. Consultorio)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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