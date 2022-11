Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

CAÑAVERAL:

Poboación asucada pola N-630 e situada ao pé do Porto dos Castiñeiros, paso natural entre as terras do Tajo e a comarca do Alagón. A súa estrutura poboacional creceu ao redor da Cañada Real Soriana, que serviu de tránsito ao gando trashumante e comercio do sal. A Vía da Prata non pasa pola localidade e si o fai pola súa estación de ferrocarril, situada ao leste e onde se deteñen os trens da liña Madrid - Badaxoz. A Cañaveral pertencen as pedanías de Grimaldo e a Vila do Arco, a cal conserva un interesante conxunto histórico.

Igrexa parroquial de Santa Mariña:

Situada na Praza Virxe de Cabezón, á que se chega tras subir pola rúa Monrobel, desde a que xa destaca a súa torre campanario. É unha construción dos séculos XV e XVI e no seu retablo maior barroco atópase a imaxe de Santa Mariña. Tamén merecen nomearse as ermidas do Cristo do Humilladero, barroca do século XVII e a da nosa Señora de Cabezón, patroa de Cañaveral e illada do centro urbano.