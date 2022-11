Etapa de Casar De Càceres a Canyar

L’itinerari

Km 0. Casar de Càceres (Tots els Serveis)

Pels carrers Llarga Alta i Llarga Baixa passem al costat de l'ermita de Santiago per deixar la població. Per pista arribem al costat d'un camí que neix i es desvia a l'esquerra. Hi ha un corral i un chozo de pedra amb teula de maó utilitzat com descansadero per pastors i bestiar transhumant (Km 1,9).

Continuarem per la mateixa pista que portem, ben senyalitzada per un bloc de granit. Entre aquest punt i la primera cancel·la de l'etapa intervenen set quilòmetres de traçat pla i rectilini que ens permetran gaudir del paisatge. Entre muretes de pedra, amb la presència de nombroses finques de bestiar i batòlits granítics, gaudirem d'un bell paisatge, només privat en els freqüents dies de boira hivernals. Així, després de prop d'hora i mitja, passarem al costat de la finca La Figuera i seguidament veurem diversos miliarios a la nostra dreta - al costat del filat - per obrir la cancel·la del vedat esportiu de caça (Km 8,8).

Sis-cents metres més endavant obrirem una altra i avançarem per una senda més desdibuixada que progressa entre retamales. En els següents dos quilòmetres encara caldrà passar una altra cancel·la al costat d'una nau ramadera i posteriorment altres dues més. La jornada continua entre murs i mates de ginesta pels llocs de les Comtesses i Els Erms i pansa al costat d'una casa. En nou-cents metres arribarem fins a un parell de pals de ciment i seguirem de front, descendint fins a un pas canadenc, ja al costat de la N-630. No baixem a la carretera sinó que girem a la dreta per una senda que serpentea en un puja i baixa per sobre de la Nacional (Km 14,4).

Finalment acaba baixant a la mateixa carretera, gairebé a l'altura del punt kilométrico 525. Sobre el voral salvarem el curs del riu Almonte - un de punts que rep el Tajo i que formen l'extens embassament d'Alcántara (Km 16,7). Tres cambres d'hora després farem el propi sobre la llera del propi riu Tajo (Km 20,5). En moderat ascens deixem a mà esquerra l'entrada d'accés al Club Nàutic i arribem al desviament cap a l'alberg de l'Embassament d'Alcántara, situat en un entorn natural privilegiat.

Km 21,7. Alberg de l'Embassament d'Alcántara

Aquells que continuïn l'etapa deixaran la carretera pel voral dret. En aquest punt neix un camí en ascens que envolta el turó Garrot, de 374 metres d'altitud, i que permet albirar una excel·lent panoràmica de l'embassament i els seus voltants. En les proximitats d'aquesta talaia, en Iter ab Emerita Asturicam, El Camí de la Plata - excel·lent tesi doctoral de Roldán Hervás -, el conegut historiador barreja la situació de la mansio Turmulos. En arribar a un pas canadenc el perfil es torna més pla i ens situa en un altiplà des de la qual ja s'albira, al capdavant, el bec Silleta. En el vessant de la serra s'assenta Canyar, distant encara set quilòmetres.

El pas per l'ampli altiplà és fàcil salvo per la pedra solta que inunda el nostre camí. Després d'un pas canadenc veurem, segurament, un dels primers ramats bovins de raça negra i banyes afilades, encara que inofensius. Dos quilòmetres i mitjà després un cartell de fusta ens anuncia el desviament cap a Canyar (Km 30,5). El camí, pel qual vulgui continuar cap a Grimaldo sense visitar Canyar, segueix de front i arriba fins a l'estació de Canyar. Aquí pren una carretera cap a la N-630 i continua per camí al costat de l'ermita de SantCristóbal . Per arribar a Canyar apostem pel desviament i baixem fins al pont medieval de Sant Benito (Km 31). Ja només resta ascendir per la N-630 per accedir a Canyar. Unes fletxes grogues, a l'esquerra de la carretera, dirigeixen al pelegrí pels carrers Monrobel, plaça de l'Església, del Centre i Real.