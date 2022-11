Etapa de Cañaveral a Galisteo

O itinerario

Km 0. Cañaveral(Hostais. Bares. Tenda. Caixeiro. Farmacia. Consultorio)

Km 7,8. Grimaldo(Albergue. Casa Rural. Bar)

Km 28. Galisteo(Todos os Servizos)

Saímos de Cañaveral pola rúa Real e collemos a N-630, máis adiante torcemos á esquerda por unha pista de terra que coincide co camiño natural do TajoSeguimos de fronte, abandonando a nacional por unha senda e chegaremos nun quince minutos xunto a unha casa e unha canteira. Aquí empeza a parte máis fatigosa da subida a o. A dureza reverte en breve nunha costa máis liviá que alcanza o alto a través dun piñeiral.Cruzamos a estrada (EX-371) pasamos unha cancela e continuamos por un bosque de aciñeiras e alcornoques asucado por varios arroios. Antes de chegar á segunda cancela podemos tomar a senda que xorde a man dereita e que conduce a. Si non temos previsto parar podemos continuar de fronte.Os que paren en Grimaldo seguen un curto tramo a N-630 e toman opor oTras pasar baixo a autovíahai que tomar o primeiro desvío á dereita. Un cubo cun azulexo verde-amarelo indican que estamos en trázaa correcta. Do outro lado da estrada virán os que non entraron en Grimaldo.Continuamos xa sempre de fronte, pasando varias cancelas entre dehesas de arboledo disperso. Máis tarde atoparémonos ante dúas cancelas, unha a man esquerda e outra de fronte. Traspasando a de airiamos a, a 4 quilómetros de distancia. Continuandoproseguimos cara a.Así, de fronte, pasaremos varias cancelas máis atendendo á sinalización, precisa en todo este tramo. O itinerario leva xunto a o. Os peregrinos cruzan a canle do arroio por un paso cómodo situado baixo a presa. Tras superalo saímos a a, seguíndoa á dereita en. Como a 350 metros abandonámola pola beiravía esquerda. Un cubo de granito anima a continuar por un camiño de terra. Xa non hai perda!A continuación, xa non haberá que abrir ningunha cancela, son todos pasos canadenses. Tras o desvío continuamos durante 2,2 quilómetros até a. Cruzámolo e entramos nun novo camiño valado que trae a indicación: ‘’. Avanzamos por el durante 900 metros até cruzar o. Desde o regacho proseguimos até o primeiro indicador de granito da Vía, onde viramos á esquerda. (neste punto hai un desvío sinalizado cun panel informativo pola calzada romana orixinal que vai directo até Carcaboso pero quepor Galisteo, aforra pouco máis dun quilómetro de camiño) Douscentos metros despois viramos á dereita, continuando sen perda até