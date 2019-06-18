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Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa
Azeri-lautadan aurrera egiten du Alcántarako urtegi ederreraino
Etapari buruzko informazioa 12: Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa
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Etapako interesguneak 12: Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa
Ibilbidea
0 km. Cáceresko casarra(Zerbitzu guztiak)
Donejakue baselizaren ondotik igarotzen gara, herria uzteko. Pistatik ezkerretara iristen den bide batera iristen gara. Artzainek eta azienda transhumanteek (kaia 1,9) harrizkoa den silize bat eta harrizko txutxu bat dute.
Ekartzen dugun pista beretik jarraituko dugu, granitozko bloke batek seinalatuta. Puntu horren eta lehen garaiaren artean, zazpi kilometro ibilbide lau eta lerrozuzenaren bidez, paisaiaz gozatzeko aukera izango dugu. Harrizko hormatxoen artean, ganadu-finka ugari eta granito-batolitoak daudela, paisaia ederra izango dugu, neguko laino-egun askotan bakarrik. Horrela, ordu eta erdi inguru igaro ondoren, La Higuera finkaren ondotik pasatuko gara, eta jarraian zenbait militario ikusiko ditugu gure eskuinean - alanbrearen ondoan -, ehizarako kirol-barrutiko bertan behera uzteko (8,8 km).
Seiehun metro aurrerago beste bat irekiko dugu, eta retamuen artean aurrera egiten duen bidezidor desitxuratuago batetik aurrera egingo dugu. Hurrengo bi kilometroetan, abeltzaintzako nabe baten ondoan beste behera bat egin beharko da, eta, ondoren, beste bi. Lanaldiak hormen eta retama maten artean jarraitzen du Las Condesas eta Los Baldíasen zehar, eta etxe batera pasatzen da. Bederatziehun metrotan porlanezko pare pare bateraino iritsiko gara eta aurrera jarraituko dugu, Kanadako pasabide bateraino jaitsiz, N-630 errepidearen ondoan. Ez dugu errepidera jaitsi behar, baizik eta eskuinerantz egin, nazioaren gainetik igo eta jaitsi (14,4 km).
Azkenik, errepide berera jaisten da, 525 kilometro-puntuaren parean. Bazterbidearen gainean Almonte ibaiaren ibilgua ikusiko dugu, Tajo-k jasotzen duen hainbatekoa eta Alcántara urtegi zabala osatzen dutenak (16,7 km). Handik hiru ordutara, Tajo ibaiaren ibilguan (20,5 km) egingo dugu gauza bera. Igoera neurrigabe batean, Klub Nautikorako sarrera ezkerretara utzi eta Alcántara urtegiko aterpetxera iritsiko gara, ingurune natural pribilegiatu batean.
21,7 km. Alcántara urtegiaren aterpetxea
Etapan jarraitzen dutenek eskuineko bazterbidetik utziko dute errepidea. Puntu honetan, Garrote muinoa inguratzen duen gorantz doan bidea sortzen da, 374 metroko garaierakoa, urtegiaren eta haren ingurukoen panoramika bikaina ikusteko aukera ematen duena. Talaia honetatik gertu, Iterab Emerita Asturicamen, El Camino de la Plata - Errolán Hervás-en doktore-tesi bikaina -, Turrulas mansioaren egoera aztertzen du historialari ezagunak. Kanadako pasabide batera iristean, profila lauagoa bihurtzen da, eta dagoeneko martxan dagoen meseta batean kokatzen gaitu, Silleta tontorrean. Mendilerroaren hegalean Cañaveral dago, zazpi kilometrora.
Oso erraza da goi-ordokia zeharkatzea, gure bidea oztopatzen duen harri askean izan ezik. Kanadar pausu baten ondoren ikusiko dugu, seguruenik, behi-artalde beltz eta adar zorrotzetako bat, baina kalterik egiten ez duena. Bi kilometro eta erdi geroago, egurrezko kartel batek Cañaveralera doan bidea (30,5 km) iragartzen digu. Grimavalera Cañaveral joan gabe jarraitu nahi duen bidea aurrera doa, eta Cañaveral estaziora iritsi da. Bertan, N-630 errepiderako errepide bat hartzen du eta San Kristobal ermitaren ondoan jarraitzen du. Cañaveralera iristeko, desbideratzearen alde egiten dugu, eta San Benito Erdi Aroko zubiraino (31. km) jaisten gara. N-630 errepidetik igotzea besterik ez da falta Cañaveralera iristeko. Gezi horiek, errepidearen ezkerraldean, erromesari Monrobel kaletik, Elizako plaza, Zentroko plaza eta Realetik zuzentzen zaizkio.
33,2. km. Kanaberadia(Aterpetxea. Hostalak. Tabernak. Denda. Kutxazaina. Farmazia. Kontsultategia
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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