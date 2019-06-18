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Cañaveraletik Galisteorako etapa
Pinudi eder batek salbatu du Castaños mendatearen desnibela
Etapari buruzko informazioa 13: Cañaveraletik Galisteorako etapa
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Etapako interesguneak 13: Cañaveraletik Galisteorako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Kanaberadia (hostalak. Tabernak. Denda. Kutxazaina. Farmazia. Kontsultategia)
Cañaveraletik Real kaletik atera eta N-630 hartu. Aurrerago, ezkerretara egingo dugu, Tajoko bide naturalarekin bat egiten duen pista batetik (1,2 km). Aurrera jarraitu, errepide nazionaletik abiatu eta hamabost minutu barru iritsiko gara, etxe eta harrobi baten ondoan (2,7 km). Hemen hasten da Castaños mendateko igoeraren alderdi neketsuena. Gogortasuna, laster, pinudi baten bidez (3,8 km) gaineraino iristen den aldapa arinago batera iristen da. Errepidea gurutzatuko dugu (EX-371), eta, ondoren, hainbat errekak zeharkatzen duten arte- eta artelatz-baso batetik igaroko gara. Bigarren txabolara iritsi baino lehen, eskuinetara sortu eta Grimaldora doan bidexka har dezakegu. Gelditzeko asmorik ez badugu, aurrera egin dezakegu.
- 7,8 km. Grimaldo(aterpetxea. landetxea. Taberna)
Grimaldon gelditu direnek tarte labur bati jarraitzen diote N-630 errepidean, eta ezkerretara desbideratuko dute, Holguera CC-Setik eramateko. Adi!A-66 autobiaren azpitik igaro ondoren (9. km), lehenengo saihesbidea hartu behar da eskuinerantz. Lauza berde-horia duen kubo batek adierazten du trazadura egokian gaudela. Errepidearen beste aldetik etorriko dira Grimaldon sartu ez zirenak. Aurrez aurre jarraitzen dugu, eta zuhaitz sakabanatuen dehesen artean zenbait lubeta igarotzen ditugu. Geroago, bertan behera utzitako bi lagunen aurrean egingo dugu topo, bata ezkerretara eta bestea aurrez aurre. Ezkerrekoa igarota, Riolobosera joango ginateke, 4 kilometrora. Aurrera jarraitu eta Galisteorantz jarraitu. Hala, aurrez aurre, zenbait huts egingo ditugu, tarte horretan behar den seinaleari erreparatuz. Boquerón errekastoko urtegiaren ondotik doa ibilbidea. Erromesek errekaren ibilgua zeharkatzen dute presaren azpiko pasabide eroso batetik. Hura gainditu ondoren, CC-29.3 errepidera atera, eta eskuinetara jarraitu, Plasenciarako norabidean. 350 metrora bezala, ezkerreko bazterbidetik utziko dugu. Granitozko kubo batek lurreko bide batetik jarraitzeko adorea ematen du. Ez dago galerarik! Ondoren, ez da hutsunerik ireki behar, Kanadako urrats guztiak dira. Desbideraketaren ondoren, 2,2 kilometro egingo ditugu ureztatze-kanaleraino. Gurutzatu eta hesitutako beste bide batean sartuko gara. Hona hemen adierazpena:‘Santiago bidea, ibilgailu motordunak debekaturik’. 900 metro egin aurrera, mojen erreka gurutzatu arte. Errekatotik Bideko lehen granito-adierazlera iritsiko gara, eta ezkerrera egingo dugu. (puntu horretan, desbideraketa bat dago, informazio-panel batekin seinalatua, Carcabosoraino zuzenean doan galtzada erromatarretik barrena, baina ez Galisteotik pasatzen, kilometro bat baino gehixeago aurrezten baitu). Berrehun metro geroago eskuinetara egingo dugu, Galisteoraino, galbiderik gabe.
- 28. km. Galisteoa (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
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Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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