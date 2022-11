Etapa de Canyar a Galisteo

L’itinerari

Km 0. Canyar(Hostals. Bars. Botiga. Caixer. Farmàcia. Consultori)

Km 7,8. Grimaldo(Alberg. Casa Rural. Bar)

Km 28. Galisteo(Tots els Serveis)

Sortim de Canyar pel carrer Real i agafem la N-630, més endavant torcem a l'esquerra per una pista de terra que coincideix amb el camí natural del TajoSeguim de front, abandonant la nacional per una senda i arribarem en uns quinze minuts al costat d'una casa i una pedrera. Aquí comença la part més fatigosa de la pujada a el. La duresa reverteix en breu en una costa més lleugera que aconsegueix l'alt a través d'una pineda.Travessem la carretera (EX-371) passem una cancel·la i continuem per un bosc d'alzines i sureres solcat per diversos rierols. Abans d'arribar a la segona cancel·la podem prendre la senda que sorgeix a mà dreta i que condueix a. Si no tenim previst parar podem continuar de front.Els que hagin parat en Grimaldo segueixen un curt tram la N-630 i prenen elper laDesprés de passar sota l'autoviacal prendre el primer desviament a la dreta. Una galleda amb un taulell verd-groc indiquen que estem en la traça correcta. De l'altre costat de la carretera vindran els que no van entrar en Grimaldo.Continuem ja sempre de front, passant vàries cancel·les entre deveses d'arbratge dispers. Més tard ens trobarem davant dos cancel·les, una a mà esquerra i una altra de front. Traspassant la de laaniríem a, a 4 quilòmetres de distància. Continuantprosseguim cap a.Així, de front, passarem vàries cancel·les més atesa la senyalització, precisa en tot aquest tram. L'itinerari porta al costat de el. Els pelegrins creuen el llit del rierol per un pas còmode situat sota la presa. Després de superar-lo sortim a la, seguint-la a la dreta en. Com a 350 metres l'abandonem pel voral esquerre. Una galleda de granit anima a continuar per un camí de terra. Ja no hi ha pèrdua!A continuació, ja no caldrà obrir cap cancel·la, són tots passos canadencs. Després del desviament continuem durant 2,2 quilòmetres fins a el. El creuem i entrem en un nou camí barrat que porta la indicació: ‘’. Avancem per ell durant 900 metres fins a creuar el. Des del regat prosseguim fins al primer indicador de granit de la Via, on girem a l'esquerra. (en aquest punt hi ha un desviament senyalitzat amb un panell informatiu per la calçada romana original que va directe fins a Carcaboso però queper Galisteo, estalvia poc més d'un quilòmetre de camí) Dos-cents metres després girem a la dreta, continuant sense pèrdua fins a