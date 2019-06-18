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Etapa de Canyar a Galisteo
Una bonica pineda a salva el desnivell del port dels Castanys
Informació sobre l’etapa 13: Etapa de Canyar a Galisteo
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Punts d’interès de l’etapa 13: Etapa de Canyar a Galisteo
L’itinerari
- Km 0. Canyar(Hostals. Bars. Botiga. Caixer. Farmàcia. Consultori)
Sortim de Canyar pel carrer Real i agafem la N-630, més endavant torcem a l'esquerra per una pista de terra que coincideix amb el camí natural del Tajo (Km 1,2). Seguim de front, abandonant la nacional per una senda i arribarem en uns quinze minuts al costat d'una casa i una pedrera (Km 2,7). Aquí comença la part més fatigosa de la pujada a el Port dels Castanyers. La duresa reverteix en breu en una costa més lleugera que aconsegueix l'alt a través d'una pineda (Km 3,8).Travessem la carretera (EX-371) passem una cancel·la i continuem per un bosc d'alzines i sureres solcat per diversos rierols. Abans d'arribar a la segona cancel·la podem prendre la senda que sorgeix a mà dreta i que condueix a Grimaldo. Si no tenim previst parar podem continuar de front.
- Km 7,8. Grimaldo(Alberg. Casa Rural. Bar)
Els que hagin parat en Grimaldo segueixen un curt tram la N-630 i prenen el desviament a mà esquerra que porta a Holguera per la CC-S-4. Atenció! Després de passar sota l'autovia A-66 (Km 9) cal prendre el primer desviament a la dreta. Una galleda amb un taulell verd-groc indiquen que estem en la traça correcta. De l'altre costat de la carretera vindran els que no van entrar en Grimaldo.Continuem ja sempre de front, passant vàries cancel·les entre deveses d'arbratge dispers. Més tard ens trobarem davant dos cancel·les, una a mà esquerra i una altra de front. Traspassant la de la esquerra aniríem a Riolobos, a 4 quilòmetres de distància. Continuant de front prosseguim cap a Galisteo.Així, de front, passarem vàries cancel·les més atesa la senyalització, precisa en tot aquest tram. L'itinerari porta al costat de el embassament de Rierol Aladroc. Els pelegrins creuen el llit del rierol per un pas còmode situat sota la presa. Després de superar-lo sortim a la carretera CC-29.3, seguint-la a la dreta en direcció Plasència. Com a 350 metres l'abandonem pel voral esquerre. Una galleda de granit anima a continuar per un camí de terra. Ja no hi ha pèrdua!A continuació, ja no caldrà obrir cap cancel·la, són tots passos canadencs. Després del desviament continuem durant 2,2 quilòmetres fins a el canal de regadiu. El creuem i entrem en un nou camí barrat que porta la indicació: ‘Camí de Santiago, prohibit vehicles de motor’. Avancem per ell durant 900 metres fins a creuar el rierol de les monges. Des del regat prosseguim fins al primer indicador de granit de la Via, on girem a l'esquerra. (en aquest punt hi ha un desviament senyalitzat amb un panell informatiu per la calçada romana original que va directe fins a Carcaboso però que no passa per Galisteo, estalvia poc més d'un quilòmetre de camí) Dos-cents metres després girem a la dreta, continuant sense pèrdua fins a Galisteo.
- Km 28. Galisteo(Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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