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Galisteotik Kaparrarako etapa
Jerte gaineko zubia igaro ondoren, hamar kilometro asfalto daude.
Etapari buruzko informazioa 14: Galisteotik Kaparrarako etapa
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Etapako interesguneak 14: Galisteotik Kaparrarako etapa
Ibilbidea
Etapetan eskaintzen dugun konposizioa informazio hutsa da, erromes bakoitzak bere bidea egin eta bere etapak erabakitzen dituela ulertuz. Gaur, Carcaboso - Aldeanueva del Camino etapa egitea izango litzateke egokiena.
- 0 km. Galisteoa (zerbitzu guztiak)
Galisteotik aterako gara, herriko atetik, harresian, eta eskuinerantz jaitsiko gara, Jerte ibaiaren gainetik Galisteoko kanpoaldera doan Erdi Aroko zubiaren bila. Handik abiatuko gara, gure nahierara, Alagon bailarako 10 kilometro baino gehiagora. Bidearen eskuinetara Jerte ibaia doa, Alagon ibaiaren adarra, eta Aldehuela del Jerte izena ematen dio. Lehen herria da eta bost kilometro igaro ondoren zeharkatzen dugu.
- 5,3 km. Aldehuela del Jerte (ostatua pentsiodunaren etxean)
Beste 5 kilometro asfaltoz inguratuta, Carcaboso erreferentzia hartu eta EX-370 errepidea gurutzatuko dugu. Eskuinerantz jarraituz gero, 12 kilometro egingo ditugu Plasentziaraino.
- 10,2 km. Karabosoa (zerbitzu guztiak)
Eliza kaletik sartuko gara, Santiago apostoluaren parrokia dagoen lekutik, eta CI eta CII miliarioekin aire zabaleko erakusketa txiki bat prestatu da. Kalearen bukaeran, ezkerrera biratu Plaza de Españaraino, eta eskuinetik atera, Pozo kaletik. Lurrezko bide batera itzultzean, azkenik, puntu bateraino jarraituko dugu, non jarraitu aukeratu beharko baitugu (11,6 km). Erretenaren paretan markatuta dauden gezi horiak jarraitu ditzakegu aurrez aurre. Hori da alternatiba azkarrena, edo marka hori bat erakusten duen eta eskuinetik desbideratzen gaituen H1 granito-kuboari kasu egin diezaiokegu. Geziek ez dute trazadura historikoa errespetatzen, eta bai H1, handik bideratuko gaituena. Bi aukerak baliozkoak dira. Guk leialena aukeratuko dugu. Eskuinetik desbideratuko gara, eta, rodeotxo bat egin ondoren, iparralderantz joko dugu, lehortegi baten ondoan ezkerrera biratuz. Hurrengo bi kilometro eta erdian, pista batean aurrera egingo dugu, behi-aziendaz inguratuta, eta bidean ditugun zuloak ireki eta itxiko ditugu. Zerbitzu-errepide batera iritsiko zarete. Ezkerretara jarraitu, eta, handik metro gutxira, erretenaren ondoko burdin sarea zabalduko duzue. Hemen bi aldaerak elkartzen dira, guk dakiguna eta erretenaren ondoan aurrez aurre jarraitzea aukeratu zutenek jarraitu zutena (15,7 km). Pistan gora egin behar da kilometro eta erditik hurbil, eta, zakila bat igaro ondoren, granitozko informazio-totem baten parean, arreta jarri behar da pista eskuinetik ibilitako biderantz uzteko. Oraindik atsedenik hartu ez badugu, zer aukera hobea. Horrelako egun gutxi geratuko dira (17,2. km). Dagoeneko zapalduta dagoen lurrari jarraituz, horma amaigabearen ondoan, miliario baten ondoan eta gure aurrerapena mozten duen harrizko beste horma batera iritsiko gara (18,5 km). Eskuinean dugun erretena ireki eta beste aldetik paraleloan jarraitu besterik ez dago. Horma gure ezkerretara dagoela, ibilbidea arteen, artelatzen eta aintzira sakabanaturen baten artean doa. Bost kilometroan Olivako Plasencia eta Venta Quemada errepideraino iritsiko gara.
- 23,3 km. Plasenciako Olivako errepidea (aterpetxea eta landetxea, sei kilometro baino gehiagora – ikus oharrak)
Errepidea gurutzatu eta aurrera jarraitu. Orain, Zilarrezko Errege Altxonbidea zapalduko dugu, Vizana ere esaten zaiona, bide erromatarraren trazadurarekin bat datorrena. Etapako azken sei kilometroetan, hilabete euritsuenetan, gure ibilbidean bi erreka baino ez dira sartuko. Torrucas eta Charcos Blanco izenekoak, ibilguaren gainean egokitutako granito-blokeei esker salbatuko ditugunak. Monte Moheda finkaren sarreraren (28,1. km) eta etxe multzo baten ondotik pasa ondoren, ehunka metrora bereizten da Bidearen sinboloa. Kakoako erromatar arkua besterik ez da. Bakartia da, zerutik erori eta Ambroz haraneko dehesa batean apustu egin ondoren, eta erakarpen zaila du azaltzen.
- 29,5 km. Cáparra (Interpretazio Zentroa)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak