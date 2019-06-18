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Caparratik Baños de Montemayorrera
Azken jardunaldia, Extremaduran barna, Ambroz ibarrean barna. Atseden hartzera
Etapari buruzko informazioa 15: Caparratik Baños de Montemayorrera
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Etapako interesguneak 15: Caparratik Baños de Montemayorrera
Ibilbidea
- 0 km. Cáparra (Interpretazio Zentroa)
Kakoako hiri erromatarra utzi eta arkuaren azken ikuspegia memorian gordetzen saiatuko gara. Ehunka metrotan Guijo de Granadillara doan errepidea gurutzatu eta bidezidor batean sartuko gara. Hala, erosoago, Casablanca dehesa zeharkatuko dugu, postalik onena merezi duen ingurune natural batez inguratuta. Urrutira, Gaztelaren zain dago. Atzo bezala, emari aurreikusezineko hainbat erreka gurutzatuko dira gure bidean. Gure oreka probatzeaz arduratzen dira, zubi moduan jarritako granito-blokeen artetik salto eginez saihestu behar baitira. Bost kilometro eta erdira, ezinbestean, pista asfaltatu batera iritsiko gara. Ambrozko zerbitzuko errepidea da. Lur bigunaren gainean zapaldu nahi badugu, mendian zehar joan gaitezke, errepidearen paraleloan (5,5 km). Hurrengo 7 kilometroetan ez dago beste abestirik, autobiaren eta errepide nazionalaren azpitik iritsi arte. Zerbitzu-errepidea Valdesegura errekatik igarotzen da (6,8 km), eta tarte labur batean elkartzen da Casas del Monte errepidearekin (9,7 km). Azkenik, A-66 eta N-630 errepideen azpiko pasagunera iristen da, Eztarri Handiaren ondoan, eta batzuetan beharrezkoa da pasabidea ikustea (12,4 km). Puntu honetara iritsita, baliteke edozein adierazpen galtzea. N-630 errepidearen beste aldera begiratzen badugu, zelai handi bat ikusiko dugu, eta, erdian, gezi hori bat, lerro elektrikoaren zutoin baten gainean margotua. Bide hori eskuinetara hartuko dugu, eta 2 kilometro baino gutxiagoan ezkerretara biratuko dugu behi-azienda arteko lur-pista batean. Vizana Errege Abelbidea da, Zilarrezko Bidearen trazadurari jarraitzen diona. Bi kilometro aurrerago, abeltzaintzako aterpetxe baten ondotik pasatuko gara (15,9 km). Galtzada zaharraren hondarretatik igotzen den tarte labur batek (17. km) etxe bateraino eramango gaitu, eta ezkerretara egingo dugu, eskuz egindako kartel baten jarraibideei jarraituz. Autobiaren azpitik pasa, eta zuzen jarraitu Aldeanueva del Camino kaleraino. Herri honen sarreran zeramika ederra dugu, Zilarraren Bideko etxe guztien izenekin apaindua.Aldeanueva Ambroz eskualdeko herri zentrikoena da eta, arkitektura herrikoiaren erakusgarri soilak izateaz gain, bi parrokia-eliza ditu.Olmoko Andre Maria, iparraldean, eta San Servandok, hegoaldean, aspaldiko garaiak gogoratzen dituzte, populazioa Leongo eta Gaztelako erresumek eta Coria eta Plasentziako elizbarrutiek zatitu zutenean.
- 19,2 km. Aldeanueva del Camino (zerbitzu guztiak)
Aldeanuevaren erdian, La Buitrerako eztarria gurutzatuko du, eta haren bidea zubi batetik salbatuko dugu Udaletxeko plazara iristeko. Herria utzi, eta N-630era atera, 437 kilometro-puntuaren parean. Biribilgune baten ondoren, autobiaren gainetik pasako gara, errepide nazionalera itzultzeko eta bide-zorutik jarraitzeko. Espainiako judutegi onenetako bat duen Hervás herrirako bidegurutzea eskuinetara utziko dugu. Puntu horretatik 4 kilometro baino gehiago daude erdiguneraino; hala ere, bisita gomendatzen da (21,2 km). Zortzi finalak eta kilometro aspergarriak izango dira, igoera txikian, Baños de Montemayoreraino. Hervásera doan bidegurutzetik ordu-erdira, Las Cañadas kanpinaren ondotik pasatuko gara (24,3 km). Puntu horretatik aurrera, N-630 behin bakarrik utziko dugu, eta Bañosera iritsi baino pixka bat lehenago iritsiko da, ehunka metro galtzada zapaltzeko.
- 28,5 km. Montemayorreko bainuak (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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