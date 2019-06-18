Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

El itinerario

Km 0. Cáparra(Centro de Interpretación)

Abandonamos la ciudad romana de Cáparra intentando retener en la memoria la última visión del arco. En unos cientos de metros cruzamos la carretera que se dirige a Guijo de Granadilla y entramos en una senda. Así, con mayor comodidad, avanzamos por la dehesa Casablanca , rodeados de un entorno natural digno de la mejor postal. A lo lejos, en lontananza, espera Castilla. Como ayer, varios arroyos de caudal imprevisible se cruzarán en nuestro camino. Se encargan de poner a prueba nuestro equilibrio, ya que hay que sortearlos saltando entre los bloques de granito dispuestos a modo de puente. A los cinco kilómetros y medio, irremediablemente, llegaremos a una pista asfaltada. Es la carretera de servicio del Ambroz. Si queremos pisar sobre terreno blando podemos caminar por el campo, paralelos a la carretera (Km 5,5).

No hay otra canción posible en los siguientes 7 kilómetros que restan hasta llegar bajo el puente de la autovía y la nacional. La carretera de servicio vadea el arroyo de Valdesegura (Km 6,8) y confluye durante un breve tramo con la carretera de Casas del Monte (Km 9,7). Finalmente alcanza el paso bajo la A-66 y la N-630, junto a la garganta Grande, que en ocasiones es necesario vadear (Km 12,4).

Llegados a este punto es posible que perdamos cualquier indicación. Si fijamos la mirada al otro lado de la N-630 veremos un gran prado y, en medio, una flecha amarilla pintada sobre un poste de la línea eléctrica. Cogemos este camino a mano derecha para en menos de 2 kilómetros girar a la izquierda en una pista de tierra entre ganado vacuno, es la Cañada Real de la Vizana , que sigue la traza de la Vía de la Plata. Dos kilómetros más adelante pasamos junto a un albergue ganadero (Km 15,9). Un breve tramo en subida por los restos de la antigua calzada (Km 17) nos llevan hasta una casa, donde giramos a la izquierda siguiendo las indicaciones de un cartel hecho a mano. Pasamos bajo la autovía y enfilamos la recta hasta Aldeanueva del Camino.

A la entrada de esta población nos recibe una estupenda cerámica decorada con los nombres de todas las mansiones de la Vía de la Plata. Aldeanueva es la localidad más céntrica de la comarca del Ambroz y, además de conservar sobradas muestras de arquitectura popular, posee dos iglesias parroquiales. Nuestra Señora del Olmo en la parte norte y San Servando en la sur recuerdan tiempos pasados, cuando la población estuvo dividida por los reinos de León y Castilla y por las diócesis de Coria y Plasencia.

Km 19,2. Aldeanueva del Camino(Todos los Servicios)

En medio de Aldeanueva cruza la garganta de la Buitrera, cuyo curso salvamos por un puente para acceder a la Plaza del Ayuntamiento. Dejamos el pueblo y salimos a la N-630 a la altura del punto kilométrico 437. Tras una rotonda, pasamos sobre la autovía para volver a la nacional y continuar por su firme. Dejaremos a mano derecha el cruce a la localidad de Hervás, que conserva una de las mejores juderías de España. Desde este punto hay más de 4 kilómetros hasta el centro, aun así se recomienda la visita (Km 21,2).

Serán ocho finales y aburridos kilómetros en ligero ascenso hasta Baños de Montemayor. A media hora larga del cruce a Hervás pasamos junto al Camping Las Cañadas (Km 24,3). A partir de este punto sólo dejaremos la N-630 una vez y será un poco antes de arribar a Baños para pisar unos cientos de metros de calzada.