Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

L’itinerari

Km 0. Cáparra(Centre d'Interpretació)

Km 19,2. Aldeanueva del Camí(Tots els Serveis)

Km 28,5. Baños de Montemayor(Tots els Serveis)

Abandonemintentant retenir en la memòria l'última visió de l'arc. En uns centenars de metres travessem la carretera que es dirigeix ai entrem en una senda. Així, amb major comoditat, avancem per la, envoltats d'un entorn natural digne de la millor postal. Al lluny, al lluny, espera Castella. Com ahir, diversos rierols de cabal imprevisible es creuaran en el nostre camí. S'encarreguen de posar a prova el nostre equilibri, ja que cal sortejar-los saltant entre els blocs de granit disposats a manera de pont. Als cinc quilòmetres i mig, irremeiablement, arribarem a una pista asfaltada. És la. Si volem trepitjar sobre terreny tou podem caminar pel camp, paral·lels a la carretera.No hi ha una altra cançó possible en els següents 7 quilòmetres que resten fins a arribar sota el pont de l'autovia i la nacional. La carretera de servei supera eli conflueix durant un breu tram amb la. Finalment aconsegueix el pas sota la, al costat de la, que a vegades és necessari superar.Arribats a aquest punt és possible que perdem qualsevol indicació. Si fixem la mirada a l'altre costat de la N-630 veurem un gran prat i, al mig, una fletxa groga pintada sobre un pal de la línia elèctrica. Agafem aquest camí a mà dreta per a en menys de 2 quilòmetres girar a l'esquerra en una pista de terra entre bestiar boví, és la, que segueix la traça de la. Dos quilòmetres més endavant passem al costat d'un. Un breu tram en pujada per lesens porten fins a una casa, on girem a l'esquerra seguint les indicacions d'un cartell fet a mà. Passem sota l'autovia i enfilem la recta fins a.A l'entrada d'aquesta població ens rep una estupenda ceràmica decorada amb els noms de totes les mansions de la Via de la Plata.és la localitat més cèntrica de la comarca de l'Ambroz i, a més de conservar sobrades mostres d'arquitectura popular, posseeix dues esglésies parroquials.en la part nord ien la sud recorden temps passats, quan la població va estar dividida per elsi per les diòcesis deEnmig d'Aldeanueva creua la, el curs de la qual salvem per un pont per a accedir a la Plaça de l'Ajuntament. Deixem el poble i sortim a la N-630 a l'altura del punt quilomètric 437. Després d'una rotonda, passem sobre l'autovia per a tornar a la nacional i continuar pel seu ferm. Deixarem a mà dreta l'encreuament a la localitat de, que conserva una de les millorsd'Espanya. Des d'aquest punt hi ha més de 4 quilòmetres fins al centre, així i tot es recomana la visita.Seran vuit finals i avorrits quilòmetres en lleuger ascens fins a. A mitja hora llarga de l'encreuament a Hervás passem al costat de el. A partir d'aquest punt només deixarem la N-630 una vegada i serà una mica abans d'arribar a Baños per a trepitjar uns centenars de metres de calçada.