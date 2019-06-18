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Via de la plata

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Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
Albergs 2
Disponible sense connexió

Última jornada per Extremadura a través de la vall d'Ambroz. A descansar

Informació sobre l’etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

Perfil: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

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Punts d’interès de l’etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

  • 12 Centre d'Interpretació de la Via de la Plata
  • 11 Església de Santa Maria
  • 10 Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor
  • 9 Pont sobre la gola Buitrera
  • 8 Esglésies de La nostra Senyora de l'Olmo i Sant Servint
  • 7 Albergue Municipal de Aldeanueva del Camino
  • 6 Tram de calçada
  • 5 Alberg ramader
  • 4 Passo sota l'autovia i la nacional
  • 3 Rierol de Valdesequera
  • 2 Rierol
  • 1 Arc de Càparra

L’itinerari

  • Km 0. Cáparra(Centre d'Interpretació)

Abandonem la ciutat romana de Cáparra intentant retenir en la memòria l'última visió de l'arc. En uns centenars de metres travessem la carretera que es dirigeix a Guijo de Granadilla i entrem en una senda. Així, amb major comoditat, avancem per la devesa Casablanca , envoltats d'un entorn natural digne de la millor postal. Al lluny, al lluny, espera Castella. Com ahir, diversos rierols de cabal imprevisible es creuaran en el nostre camí. S'encarreguen de posar a prova el nostre equilibri, ja que cal sortejar-los saltant entre els blocs de granit disposats a manera de pont. Als cinc quilòmetres i mig, irremeiablement, arribarem a una pista asfaltada. És la carretera de servei de l'Ambroz. Si volem trepitjar sobre terreny tou podem caminar pel camp, paral·lels a la carretera (Km 5,5).No hi ha una altra cançó possible en els següents 7 quilòmetres que resten fins a arribar sota el pont de l'autovia i la nacional. La carretera de servei supera el rierol de Valdesegura (Km 6,8) i conflueix durant un breu tram amb la carretera de Casas de la Muntanya (Km 9,7). Finalment aconsegueix el pas sota la A-66 i la N-630, al costat de la gola Gran, que a vegades és necessari superar (Km 12,4).Arribats a aquest punt és possible que perdem qualsevol indicació. Si fixem la mirada a l'altre costat de la N-630 veurem un gran prat i, al mig, una fletxa groga pintada sobre un pal de la línia elèctrica. Agafem aquest camí a mà dreta per a en menys de 2 quilòmetres girar a l'esquerra en una pista de terra entre bestiar boví, és la Canyada Real de la Vizana , que segueix la traça de la Via de la Plata. Dos quilòmetres més endavant passem al costat d'un alberg ramader (Km 15,9). Un breu tram en pujada per les restes de l'antiga calçada (Km 17) ens porten fins a una casa, on girem a l'esquerra seguint les indicacions d'un cartell fet a mà. Passem sota l'autovia i enfilem la recta fins a Aldeanueva del Camí.A l'entrada d'aquesta població ens rep una estupenda ceràmica decorada amb els noms de totes les mansions de la Via de la Plata. Aldeanueva és la localitat més cèntrica de la comarca de l'Ambroz i, a més de conservar sobrades mostres d'arquitectura popular, posseeix dues esglésies parroquials. La nostra Senyora de l'Olmo en la part nord i San Servando en la sud recorden temps passats, quan la població va estar dividida per els regnes de Lleó i Castella i per les diòcesis de Còria i Plasència.

  • Km 19,2. Aldeanueva del Camí(Tots els Serveis)

Enmig d'Aldeanueva creua la gola de la Buitrera, el curs de la qual salvem per un pont per a accedir a la Plaça de l'Ajuntament. Deixem el poble i sortim a la N-630 a l'altura del punt quilomètric 437. Després d'una rotonda, passem sobre l'autovia per a tornar a la nacional i continuar pel seu ferm. Deixarem a mà dreta l'encreuament a la localitat de Hervás, que conserva una de les millors jueries d'Espanya. Des d'aquest punt hi ha més de 4 quilòmetres fins al centre, així i tot es recomana la visita (Km 21,2).Seran vuit finals i avorrits quilòmetres en lleuger ascens fins a Baños de Montemayor. A mitja hora llarga de l'encreuament a Hervás passem al costat de el Càmping Les Canyades (Km 24,3). A partir d'aquest punt només deixarem la N-630 una vegada i serà una mica abans d'arribar a Baños per a trepitjar uns centenars de metres de calçada.

  • Km 28,5. Baños de Montemayor(Tots els Serveis)

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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