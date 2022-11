Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

O itinerario

Km 0. Cáparra(Centro de Interpretación)

Km 19,2. Aldeanueva del Camino(Todos os Servizos)

Km 28,5. Baños de Montemayor(Todos os Servizos)

Abandonamostentando reter na memoria a última visión do arco. Nuns centos de metros cruzamos a estrada que se dirixe ae entramos nunha senda. Así, con maior comodidade, avanzamos por a, rodeados dunha contorna natural digno da mellor postal. De lonxe, ao lonxe, espera Castela. Como onte, varios arroios de caudal imprevisible cruzaranse no noso camiño. Encárganse de pór a proba o noso equilibrio, xa que hai que sortealos saltando entre os bloques de granito dispostos a modo de ponte. Ao cinco quilómetros e medio, irremediablemente, chegaremos a unha pista asfaltada. É a. Si queremos pisar sobre terreo brando podemos camiñar polo campo, paralelos á estrada.Non hai outra canción posible nos seguintes 7 quilómetros que restan até chegar baixo a ponte da autovía e a nacional. A estrada de servizo vadea oe conflúe durante un breve tramo con a. Finalmente alcanza o paso baixo a, xunto a a, que en ocasións é necesario vadear.Chegados a este punto é posible que perdamos calquera indicación. Si fixamos a mirada alén da N-630 veremos un gran prado e, no medio, unha frecha amarela pintada sobre un poste da liña eléctrica. Collemos este camiño a man dereita para en menos de 2 quilómetros virar á esquerda nunha pista de terra entre gando vacún, é a, que segue trázaa de a. Dous quilómetros máis adiante pasamos xunto a un. Un breve tramo en subida por oslévannos até unha casa, onde viramos á esquerda seguindo as indicacións dun cartel feito a man. Pasamos baixo a autovía e enfilamos a recta até.Á entrada desta poboación recíbenos unha estupenda cerámica decorada cos nomes de todas as mansións da Vía da Prata.é a localidade máis céntrica da comarca do Ambroz e, ademais de conservar sobradas mostras de arquitectura popular, posúe dúas igrexas parroquiais.na parte norte eno sur lembran tempos pasados, cando a poboación estivo dividida por ose polas dioceses deNo medio de Aldeanueva cruza a, cuxo curso salvamos por unha ponte para acceder á Praza do Concello. Deixamos o pobo e saímos á N-630 á altura do punto quilométrico 437. Tras unha rotonda, pasamos sobre a autovía para volver á nacional e continuar polo seu firme. Deixaremos a man dereita o cruzamento á localidade de, que conserva unha das melloresde España. Desde este punto hai máis de 4 quilómetros até o centro, aínda así recoméndase a visita.Serán oito finais e aburridos quilómetros en lixeiro ascenso até. A media hora longa do cruzamento a Hervás pasamos xunto a o. A partir deste punto só deixaremos a N-630 unha vez e será un pouco antes de arribar a Baños para pisar uns centos de metros de calzada.