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Vía da prata

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Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Último día en Estremadura polo val de Ambroz. Descansar

Información sobre a etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

Perfil: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

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Puntos de interese da etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

  • 12 Centro de Interpretación da Vía da Prata
  • 11 Igrexa de Santa María
  • 10 Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor
  • 9 Ponte sobre a Garganta da Buitrera
  • 8 Igrexas de Nosa Señora do Olmo e San Servando
  • 7 Albergue Municipal de Aldeanueva del Camino
  • 6 sección de estrada
  • 5 refuxio de gando
  • 4 Paso baixo a autoestrada e a nacional
  • 3 regato de Valdesequera
  • 2 Fluxo
  • 1 Arco Caparra

O itinerario

  • Km 0. Cáparra(Centro de Interpretación)

Abandonamos a cidade romana de Cáparra tentando reter na memoria a última visión do arco. Nuns centos de metros cruzamos a estrada que se dirixe a Guijo de Granadilla e entramos nunha senda. Así, con maior comodidade, avanzamos por a dehesa Casabranca , rodeados dunha contorna natural digno da mellor postal. De lonxe, ao lonxe, espera Castela. Como onte, varios arroios de caudal imprevisible cruzaranse no noso camiño. Encárganse de pór a proba o noso equilibrio, xa que hai que sortealos saltando entre os bloques de granito dispostos a modo de ponte. Ao cinco quilómetros e medio, irremediablemente, chegaremos a unha pista asfaltada. É a estrada de servizo do Ambroz. Si queremos pisar sobre terreo brando podemos camiñar polo campo, paralelos á estrada (Km 5,5).Non hai outra canción posible nos seguintes 7 quilómetros que restan até chegar baixo a ponte da autovía e a nacional. A estrada de servizo vadea o arroio de Valdesegura (Km 6,8) e conflúe durante un breve tramo con a estrada de Casas del Monte (Km 9,7). Finalmente alcanza o paso baixo a A-66 e a N-630, xunto a a garganta Grande, que en ocasións é necesario vadear (Km 12,4).Chegados a este punto é posible que perdamos calquera indicación. Si fixamos a mirada alén da N-630 veremos un gran prado e, no medio, unha frecha amarela pintada sobre un poste da liña eléctrica. Collemos este camiño a man dereita para en menos de 2 quilómetros virar á esquerda nunha pista de terra entre gando vacún, é a Cañada Real da Vizana , que segue trázaa de a Vía da Prata. Dous quilómetros máis adiante pasamos xunto a un albergue gandeiro (Km 15,9). Un breve tramo en subida por os restos da antiga calzada (Km 17) lévannos até unha casa, onde viramos á esquerda seguindo as indicacións dun cartel feito a man. Pasamos baixo a autovía e enfilamos a recta até Aldeanueva del Camino.Á entrada desta poboación recíbenos unha estupenda cerámica decorada cos nomes de todas as mansións da Vía da Prata. Aldeanueva é a localidade máis céntrica da comarca do Ambroz e, ademais de conservar sobradas mostras de arquitectura popular, posúe dúas igrexas parroquiais. A nosa Señora do Olmo na parte norte e San Servando no sur lembran tempos pasados, cando a poboación estivo dividida por os reinos de León e Castela e polas dioceses de Coria e Plasencia.

  • Km 19,2. Aldeanueva del Camino(Todos os Servizos)

No medio de Aldeanueva cruza a garganta da Buitrera, cuxo curso salvamos por unha ponte para acceder á Praza do Concello. Deixamos o pobo e saímos á N-630 á altura do punto quilométrico 437. Tras unha rotonda, pasamos sobre a autovía para volver á nacional e continuar polo seu firme. Deixaremos a man dereita o cruzamento á localidade de Hervás, que conserva unha das mellores xudarías de España. Desde este punto hai máis de 4 quilómetros até o centro, aínda así recoméndase a visita (Km 21,2).Serán oito finais e aburridos quilómetros en lixeiro ascenso até Baños de Montemayor. A media hora longa do cruzamento a Hervás pasamos xunto a o Cámping As Cañadas (Km 24,3). A partir deste punto só deixaremos a N-630 unha vez e será un pouco antes de arribar a Baños para pisar uns centos de metros de calzada.

  • Km 28,5. Baños de Montemayor(Todos os Servizos)

As dificultades

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