Etapa de Galisteo a Cáparra

El itinerario

Km 0. Galisteo(Todos los Servicios)

Km 5,3. Aldehuela del Jerte(Bar en el Hogar del Pensionista)

Km 10,2. Carcaboso(Todos los Servicios)

Km 23,3. Carretera de Oliva de Plasencia(Albergue y Casa Rural a más de seis kilómetros – ver observaciones)

Km 29,5. Cáparra(Centro de Interpretación)

La composición que ofrecemos de las etapas son meramente informativas, entendiendo que cada peregrino hace su camino y decide sus etapas. En el caso de hoy lo mas aconsejable seria el hacer la etapa Carcaboso - Aldeanueva del Camino.Salimos de Galisteo por la puerta de la Villa, en la muralla y bajamos hacia la derecha en busca del puente medieval que se eleva sobrea las afueras dedesde aqui dará inicio, muy a nuestro pesar, a más de 10 kilómetros de carretera por la comarca del. A la derecha de la vía fluye el río Jerte, afluente del Alagón que da nombre a, la primera localidad que encontramos y atravesamos pasados cinco kilómetros.Otros 5 kilómetros de asfalto nos separan de nuestra siguiente referencia,, al que accedemos cruzando la carretera EX-370, que de seguirla hacia la derecha nos llevaría en 12 kilómetros hastaEntramos por la calle La Iglesia, donde se ubica lay donde se ha habilitado una pequeña exposición al aire libre con los miliarios CI y CII. Al finalizar la calle giramos a mano izquierda hasta lay salimos de ella por la derecha, por la calle Pozo. De vuelta a un camino de tierra, por fin, continuamos hasta un punto donde tendremos que elegir por dónde continuar. Podemos seguir de frente siguiendo las flechas amarillas marcadas en la pared de la acequia, alternativa más rápida, o hacer caso al cubo de granito H1 que muestra una marca amarilla y nos desvía por la derecha. Las flechas no respetan el trazado histórico y sí el H1 que nos dirigirá por él. Ambas opciones son válidas. Nosotros escogemos la más fiel. Nos desviamos por la derecha y tras dar un pequeño rodeo recuperamos la dirección norte girando a la izquierda junto a un secadero. Durante los próximos dos kilómetros y medio avanzaremos por una pista, rodeados de ganado vacuno y abriendo y cerrando cancelas a nuestro paso. Llegaremos a una carretera de servicio, que seguimos a mano izquierda para abrir, pocos metros más adelante, una cancela junto a la acequia. Aquí se juntan las dos variantes, la que traemos nosotros y la que siguieron los que optaron seguir de frente junto a la acequiaHay que ascender por la pista cerca de kilómetro y medio y después de pasar una cancela, a la altura de un tótem informativo de granito, hay que prestar atención para dejar la pista por la derecha hacia la senda ya andada. Si aún no hemos parado a tomarnos un respiro qué mejor ocasión. Quedarán ya pocas dehesas como esta. Siguiendo el terreno ya pisado, junto al interminable muro, llegamos junto a un miliario tumbado y a otro muro de piedra que corta nuestro avance. No hay más opción que abrir la cancela que tenemos a nuestra derecha y continuar paralelos por el otro lado. Con el muro a nuestra izquierda, el recorrido fluye entre encinas, alcornoques y alguna laguna dispersa. En cinco kilómetros llegamos hasta la carretera deCruzamos la carretera y seguimos de frente. Pisamos ahora la, conocida también como de laque coincide con el trazado de la vía romana. Durante los últimos seis kilómetros de etapa, en los meses más lluviosos, sólo se interpondrán en nuestro recorrido un par de. Los conocidos como, que salvaremos gracias a los bloques de granito acondicionados sobre el cauce. Tras pasar junto a la entrada de la fincay un grupo de casas, ya se distingue a unos cientos de metros el símbolo de la Vía. No es otro que el. Solitario, como caído del cielo y apostado en una dehesa del, posee una atracción difícil de explicar.