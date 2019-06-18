Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

El itinerario

Km 0. Baños de Montemayor (Todos los Servicios)

No hay mejor comienzo posible que afrontar la subida al Puerto de Béjar por el tramo de la calzada romana que aflora a la salida de Baños de Montemayor (Km 0,6). Fue restaurado en la década de los 70 y, según algún autor, con poco acierto. Mantenga o no su esencia la subida se muestra agradable, evitando el asfalto y las vueltas y revueltas de la N-630. En plena ascensión hay una fuente de piedra con la inscripción Cañada Real Aliste Zamorana o de la Plata, hecho que reivindica también el paso de esta vía pecuaria.

Pasamos la fuente y la calzada se acaba, obligándonos a cruzar la nacional y continuar por un camino que transita por la izquierda.

Km. 2. Puerto de Béjar (Salamanca)

Es en este momento cuando decimos adiós a Extremadura y nos adentramos en Castilla por la provincia de Salamanca. La senda nos devuelve de nuevo a la carretera y por ella alcanzamos el alto. Una gasolinera, la veterana Casa Adriano y el barrio de la Estación, con albergue incluido. El cambio de paisaje es espectacular y apoteósico, porque ante los ojos del peregrino surge ahora, al llegar a Puerto de Béjar, una panorámica de auténtico privilegio, siendo su patrimonio natural distinguido como Parque Natural de Candelario (1992), Reserva de la Biosfera (2006), Jardín Botánico BIC (2006), Red Natura 2000 (2015) Camino Natural o Vía Verde (2018)

Dejamos la N-630 por la izquierda y pasamos bajo el puente de la autovía, donde las obras han descubierto otro tramo de calzada que algunos han catalogado como no romana (Km 3,9). Más adelante hay un área recreativa y la reproducción del miliario CXXXII. Supuestamente fue en este lugar, a 132 millas de Mérida, donde estaba asentada la mansio Caecilio Vico, aunque también hay disparidad de opiniones y algunos autores la sitúan en Baños de Montemayor. Bajamos por el robledal hasta el puente de la Magdalena o de la Malena, que cruzamos para salvar el cauce del río Cuerpo de Hombre (Km 7,1).

A unos metros se alza un miliario y de seguido veremos un corral a mano derecha, guarda uno de los miliarios mejor conservados de toda la Vía. Se trata del número CXXXIV (Km 7,5). Tras la visita disfrutamos de un tramo de tres kilómetros junto al río, hasta llegar a la carretera (Km 10,7) y enlazar de nuevo con la antigua calzada, por la que ascendemos a Calzada de Béjar.

Km 12,7. Calzada de Béjar(Albergue. Bar) •

La ermita del Humilladero nos da la bienvenida a esta pequeña población, de acertado nombre y que atravesamos hasta llegar a la plaza, donde está la iglesia de la Asunción y donde podemos admirar una muestra de la más típica arquitectura serrana. Dejamos la localidad para llanear durante seis kilómetros por el valle del Sangusín. A la izquierda, a lo lejos, las Batuecas y la Sierra de Francia. A la derecha, las sierras de Béjar y Candelario. El recorrido está jalonado por varios miliarios. Entre ellos el número CXLII, que se encuentra de nuevo a la orilla del río Sangusín tras su periplo como adorno en el Ministerio de Obras Públicas (Km 19,2). Salimos al asfalto durante un corto trecho y tomamos un camino que nos llevará hasta Valverde de Valdelacasa, en cuyo término se debió situar la mansio ad Lippos.

Km 21,7. Valverde de Valdelacasa(Albergues. Bar)

Aquí nos reciben unos cruceros y la iglesia de Santiago. No tardamos en cruzar Valverde de Valdelacasa, que luce algunas esculturas jacobeas, para tomar la carretera que nos conduce, en ascenso, hasta la siguiente población: Valdelacasa, donde alcanzamos los 950 metros de altitud.

Km 25. Valdelacasa(Bares. Tiendas. Posada del Peregrino)

Abandonamos el pueblo y más adelante dejamos el asfalto por la izquierda. Vamos finiquitando los últimos seis kilómetros de la jornada entre robledales. Aún habrá tiempo para más sorpresas, como la que nos depara el miliario CXLVIII, repuesto en el bautizado como Bosque del Peregrino (Km 28,8). Aún retornamos una vez más a la carretera para alcanzar finalmente Fuenterroble de Salvatierra.