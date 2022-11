Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

El itinerario

Km 0. Baños de Montemayor (Todos los Servicios)

Km. 2. Puerto de Béjar (Salamanca)

Km 12,7. Calzada de Béjar(Albergue. Bar) •

Km 21,7. Valverde de Valdelacasa(Albergues. Bar)

Km 25. Valdelacasa(Bares. Tiendas. Posada del Peregrino)

Km 32,9. Fuenterroble de Salvatierra(Albergue. Casa Rural. Bares. Tiendas)

No hay mejor comienzo posible que afrontar la subida alpor el tramo de la calzada romana que aflora a la salida de Baños de Montemayor. Fue restaurado en la década de los 70 y, según algún autor, con poco acierto. Mantenga o no su esencia la subida se muestra agradable, evitando el asfalto y las vueltas y revueltas de la N-630. En plena ascensión hay una fuente de piedra con la inscripción, hecho que reivindica también el paso de esta vía pecuaria. Pasamos la fuente y la calzada se acaba, obligándonos a cruzar la nacional y continuar por un camino que transita por la izquierda.Es en este momento cuando decimos adiós a Extremadura y nos adentramos en Castilla por la provincia de Salamanca. La senda nos devuelve de nuevo a la carretera y por ella alcanzamos el alto. Una gasolinera, la veteranay el, con albergue incluido. El cambio de paisaje es espectacular y apoteósico, porque ante los ojos del peregrino surge ahora, al llegar a Puerto de Béjar, una panorámica de auténtico privilegio, siendo su patrimonio natural distinguido como Parque Natural de Candelario (1992), Reserva de la Biosfera (2006), Jardín Botánico BIC (2006), Red Natura 2000 (2015) Camino Natural o Vía Verde (2018) Dejamos la N-630 por la izquierda y pasamos bajo el puente de la autovía, donde las obras han descubierto otro tramo de calzada que algunos han catalogado como no romana. Más adelante hay un área recreativa y la reproducción del miliario. Supuestamente fue en este lugar, a 132 millas de Mérida, donde estaba asentada la mansio Caecilio Vico, aunque también hay disparidad de opiniones y algunos autores la sitúan en Baños de Montemayor. Bajamos por el robledal hasta el, que cruzamos para salvar el cauce. A unos metros se alza un miliario y de seguido veremos un corral a mano derecha, guarda uno de los miliarios mejor conservados de toda la Vía. Se trata del número. Tras la visita disfrutamos de un tramo de tres kilómetros junto al río, hasta llegar a lay enlazar de nuevo con la antigua calzada, por la que ascendemos aLanos da la bienvenida a esta pequeña población, de acertado nombre y que atravesamos hasta llegar a la plaza, donde está lay donde podemos admirar una muestra de la más típica arquitectura serrana. Dejamos la localidad para llanear durante seis kilómetros por el. A la izquierda, a lo lejos,. A la derecha,. El recorrido está jalonado por varios miliarios. Entre ellos el número, que se encuentra de nuevo a la orilla deltras su periplo como adorno en el Ministerio de Obras Públicas. Salimos al asfalto durante un corto trecho y tomamos un camino que nos llevará hasta, en cuyo término se debió situarAquí nos reciben unos cruceros y la. No tardamos en cruzar, que luce algunas esculturas jacobeas, para tomar la carretera que nos conduce, en ascenso, hasta la siguiente población:, donde alcanzamos los 950 metros de altitud.Abandonamos el pueblo y más adelante dejamos el asfalto por la izquierda. Vamos finiquitando los últimos seis kilómetros de la jornada entre robledales. Aún habrá tiempo para más sorpresas, como la que nos depara el, repuesto en el bautizado como. Aún retornamos una vez más a la carretera para alcanzar finalmente