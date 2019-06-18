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Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
Extremaduratik agur esan, eta Gaztela Béjar-en agurtu
Etapari buruzko informazioa 16: Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
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Etapako interesguneak 16: Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
Ibilbidea
- 0 km. Montemayorreko bainuak (zerbitzu guztiak)
Ez dago hasiera hoberik Béjarko porturako igoerari Baños de Montemayoretik (0,6. km) irteten den galtzada erromatarraren tartean aurre egitea baino. 70eko hamarkadan zaharberritu zuten, eta, autoreren baten arabera, ez zen oso ondo asmatu. Mantendu bere esentziari eutsi ala ez, igoera atsegina da, N-630eko asfalto eta iraulketak saihestuz. Igotze betean, harrizko iturri bat dago, Cañada Real Aliste Zamorana edo La Plata inskripzioa duena, eta horrek ere abelbide hori pasatzea aldarrikatzen du.
Iturria pasa eta galtzada amaitu egingo da. Ondorioz, errepide nazionala gurutzatu eta ezkerretik doan bidetik jarraitu beharko dugu.
- km 2. Béjarko portua (Salamanca)
Une horretan, agur esaten diogu Extremadurari, eta Salamancatik sartzen gara Gaztelan. Bidexkak berriro errepidera eramaten gaitu eta bertatik goikora iristen gara. Gasolindegi bat, Casa Adriano beteranoa eta Geltoki auzoa, aterpea barne. Paisaia-aldaketa ikusgarria eta apoteosikoa da; izan ere, erromesaren begien aurrean, orain, Puerto de Béjar-era iristean, pribilegio handiko panoramika bat sortzen da, eta bere natur ondarea Kandelarioko Parke Naturala (1992), Biosferaren Erreserba (2006), BIC Lorategi Botanikoa (2006), Natura 2000 Sarea (2015), Bide Naturala)
N-630 errepidea ezkerretik utzi, eta autobiaren zubiaren azpitik pasatuko gara. Han, obrek beste galtzada-tarte bat aurkitu dute, eta batzuk ez dira erromatarrak (3,9 km). Aurrerago, CXXXII. miliarioko atsedenlekua eta ugalketa daude. Leku hartan, Meridatik 132 miliara, Caecilio Vico mansioa finkatuta zegoen, baina iritzi desberdinak ere badaude, eta autore batzuek Baños de Montemayor delakoan kokatzen dute. Hariztitik jaitsiko gara Magdalenako edo Malenako zubiraino, eta Cuerpo de Hombre ibaiaren ibilgua zeharkatuko dugu (7,1 km).
Metro batzuetara miliario bat altxatzen da eta, jarraian, eskuin aldeko ukuilu bat ikusiko dugu, Bide osoan hobekien kontserbatutako mirarietako bat gordetzen duena. CXXXIV zenbakia da (7,5 km). Bisitaren ondoren, ibaiaren ondoko hiru kilometroko zati bat ikusiko dugu, errepidera iritsi arte (10,7. km), eta lehengo galtzadarekin bat egingo dugu, Béjarko galtzadara igotzeko.
- 12,7 km. Béjarko galtzada (aterpetxea. Taberna) •
Santutxoko ermitak ongietorria ematen digu izen egokia duen herri txiki honetara. Plazara iritsi arte zeharkatuko dugu, han baitago Jasokundearen eliza, eta han ikus dezakegu arkitektura serrano tipikoenaren adibide bat. Herria Sangusin ibarrean sei kilometro egiteko utzi dugu. Ezkerrean, urrutira, Batuecas eta Frantzia mendilerroa. Eskuinean, Béjar eta Candelario mendilerroak. Ibilbidea hainbat miliariok zeharkatzen dute. Besteak beste, CXLII zenbakia, Sangusín ibaiaren ertzean, Herri Lan Ministerioan apaingarri gisa egin ondoren (19,2 km). Tarte labur batean asfaltoan atera, eta Valverde de Valdelacasaraino eramango gaituen bidea hartuko dugu. Bide horretan, Simon Lippos mansioa kokatu behar da.
- 21,7 km. Valverde de Valdelacasa (aterpetxeak. Taberna)
Hemen gurutzaontzi batzuk eta Santiago eliza ikusiko ditugu. Handik gutxira, Valverde de Valdelacasa gurutzatuko dugu. Eskultura jakintsu batzuk ditu Valverde de Valdelacasak, eta gorantz doan errepidea hartuko dugu, hurrengo herriraino:Valdelakasan, 950 metroko altuerara iritsiko gara.
- 25 km. Valdelacasa (tabernak. Dendak. Erromesaren ostatua)
Herria utzi eta, aurrerago, asfaltoa ezkerretik utziko dugu. Hariztien arteko eguneko azken sei kilometroak amaitzen ari gara. Oraindik ere izango da ustekabe gehiagotarako denbora, adibidez, CXLVIII miraria, Erromesaren Basoa (28,8. km) izenekoaren ordezkoa. Berriro ere errepidera itzuliko gara, Aguraingo Hondarribia kaleraino.
- 32,9 km. Aguraingo Hondarribia (aterpetxea. landetxea. Tabernak. Dendak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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