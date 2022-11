Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

O itinerario

Km 0. Baños de Montemayor (Todos os Servizos)

Km. 2. Porto de Béjar (Salamanca)

Km 12,7. Calzada de Béjar(Albergue. Bar) •

Km 21,7. Valverde de Valdelacasa(Albergues. Bar)

Km 25. Valdelacasa(Bares. Tendas. Pousada do Peregrino)

Km 32,9. Fuenterroble de Salvatierra(Albergue. Casa Rural. Bares. Tendas)

Non hai mellor comezo posible que afrontar a subida a opolo tramo da calzada romana que aflora á saída de Baños de Montemayor. Foi restaurado na década dos 70 e, segundo algún autor, con pouco acerto. Manteña ou non a súa esencia a subida móstrase agradable, evitando o asfalto e as voltas e revoltas da N-630. En plena ascensión hai unha fonte de pedra coa inscrición, feito que reivindica tamén o paso desta vía pecuaria.Pasamos a fonte e a calzada acábase, obrigándonos a cruzar a nacional e continuar por un camiño que transita pola esquerda.É neste momento cando dicimos adeus a Estremadura e penetrámonos en Castela pola provincia de Salamanca. A senda devólvenos de novo á estrada e por ela alcanzamos o alto. Unha gasolineira, a veteranae o, con albergue incluído. O cambio de paisaxe é espectacular e apoteósico, porque ante os ollos do peregrino xorde agora, ao chegar a Porto de Béjar, unha panorámica de auténtico privilexio, sendo o seu patrimonio natural distinguido como Parque Natural de Candelario (1992), Reserva da Biosfera (2006), Xardín Botánico BIC (2006), Rede Natura 2000 (2015) Camiño Natural ou Vía Verde (2018)Deixamos a N-630 pola esquerda e pasamos baixo a ponte da autovía, onde as obras descubriron outro tramo de calzada que algúns catalogaron como non romana. Máis adiante hai unha área recreativa e a reprodución do miliario. Supostamente foi neste lugar, a 132 millas de Mérida, onde estaba asentada a mansio Caecilio Vico, aínda que tamén hai disparidade de opinións e algúns autores sitúana en Baños de Montemayor. Baixamos polo carballal até a, que cruzamos para salvar a canle.A uns metros álzase un miliario e de seguido veremos un curral a man dereita, garda un dos miliarios mellor conservados de toda a Vía. Trátase do número. Tras a visita gozamos dun tramo de tres quilómetros xunto ao río, até chegar a ae enlazar de novo coa antiga calzada, pola que ascendemos adános a benvida a esta pequena poboación, de acertado nome e que atravesamos até chegar á praza, onde está ae onde podemos admirar unha mostra da máis típica arquitectura serrana. Deixamos a localidade para llanear durante seis quilómetros por o. Á esquerda, de lonxe,. Á dereita,. O percorrido está balizado por varios miliarios. Entre eles o número, que se atopa de novo á beira de otras o seu periplo como adorno no Ministerio de Obras Públicas. Saímos ao asfalto durante un curto treito e tomamos un camiño que nos levará até, en cuxo termo se debeu situarAquí recíbennos uns cruceiros e a. Non tardamos en cruzar, que loce algunhas esculturas xacobeas, para tomar a estrada que nos conduce, en ascenso, até a seguinte poboación:, onde alcanzamos os 950 metros de altitude.Abandonamos o pobo e máis adiante deixamos o asfalto pola esquerda. Imos finiquitando os últimos seis quilómetros da xornada entre carballais. Aínda haberá tempo para máis sorpresas, como a que nos depara o, reposto no bautizado como. Aínda retornamos unha vez máis á estrada para alcanzar finalmente