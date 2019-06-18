Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Vía da prata

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
Albergues 6
Dispoñible sen conexión

Despedímonos de Estremadura e saudamos a Castela por Béjar

Información sobre a etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Perfil: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Ampliar mapa

Puntos de interese da etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

  • 16 Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra
  • 15 Igrexa de Santa María a Branca
  • 14 Fito. Bosque dos Peregrinos
  • 13 Igrexa da Nosa Señora da Mercé
  • 12 Igrexa de Santiago Apóstol
  • 11 Miliario Rio de Sangusín. No CXLII
  • 10 Igrexa da Asunción
  • 9 Albergue Rural Alba y Soraya
  • 8 Fito de Corral. No CXXXIV
  • 7 fito
  • 6 Ponte Malena
  • 5 Restos de estrada e paso baixo a estrada
  • 4 calzada restaurada
  • 3 Centro de Interpretación da Vía da Prata
  • 2 Igrexa de Santa María
  • 1 Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor

O itinerario

  • Km 0. Baños de Montemayor (Todos os Servizos)

Non hai mellor comezo posible que afrontar a subida ao Porto de Béjar polo tramo da calzada romana que aflora á saída de Baños de Montemayor (Km 0,6). Foi restaurado na década dos 70 e, segundo algún autor, con pouco acerto. Manteña ou non a súa esencia a subida móstrase agradable, evitando o asfalto e as voltas e revoltas da N-630. En plena ascensión hai unha fonte de pedra coa inscrición Cañada Real Aliste Zamorana ou da Prata, feito que reivindica tamén o paso desta vía pecuaria.

Pasamos a fonte e a calzada acábase, obrigándonos a cruzar a nacional e continuar por un camiño que transita pola esquerda.

  • Km. 2. Porto de Béjar (Salamanca)

É neste momento cando dicimos adeus a Estremadura e penetrámonos en Castela pola provincia de Salamanca. A senda devólvenos de novo á estrada e por ela alcanzamos o alto. Unha gasolineira, a veterana Casa Adriano e o barrio da Estación, con albergue incluído. O cambio de paisaxe é espectacular e apoteósico, porque ante os ollos do peregrino xorde agora, ao chegar a Porto de Béjar, unha panorámica de auténtico privilexio, sendo o seu patrimonio natural distinguido como Parque Natural de Candelario (1992), Reserva da Biosfera (2006), Xardín Botánico BIC (2006), Rede Natura 2000 (2015) Camiño Natural ou Vía Verde (2018)

Deixamos a N-630 pola esquerda e pasamos baixo a ponte da autovía, onde as obras descubriron outro tramo de calzada que algúns catalogaron como non romana (Km 3,9). Máis adiante hai unha área recreativa e a reprodución do miliario CXXXII. Supostamente foi neste lugar, a 132 millas de Mérida, onde estaba asentada a mansio Caecilio Vico, aínda que tamén hai disparidade de opinións e algúns autores sitúana en Baños de Montemayor. Baixamos polo carballal até a ponte da Madalena ou da Malena, que cruzamos para salvar a canle do río Corpo de Home (Km 7,1).

A uns metros álzase un miliario e de seguido veremos un curral a man dereita, garda un dos miliarios mellor conservados de toda a Vía. Trátase do número CXXXIV (Km 7,5). Tras a visita gozamos dun tramo de tres quilómetros xunto ao río, até chegar á estrada (Km 10,7) e enlazar de novo coa antiga calzada, pola que ascendemos a Calzada de Béjar.

  • Km 12,7. Calzada de Béjar(Albergue. Bar) •

ermida do Humilladero dános a benvida a esta pequena poboación, de acertado nome e que atravesamos até chegar á praza, onde está a igrexa da Asunción e onde podemos admirar unha mostra da máis típica arquitectura serrana. Deixamos a localidade para llanear durante seis quilómetros polo val do Sangusín. Á esquerda, de lonxe, as Batuecas e a Serra de Francia. Á dereita, as serras de Béjar e Candelario. O percorrido está balizado por varios miliarios. Entre eles o número CXLII, que se atopa de novo á beira do río Sangusín tras o seu periplo como adorno no Ministerio de Obras Públicas (Km 19,2). Saímos ao asfalto durante un curto treito e tomamos un camiño que nos levará até Valverde de Valdelacasa, en cuxo termo se debeu situar mansio ad Lippos.

  • Km 21,7. Valverde de Valdelacasa(Albergues. Bar)

Aquí recíbennos uns cruceiros e a igrexa de Santiago. Non tardamos en cruzar Valverde de Valdelacasa, que loce algunhas esculturas xacobeas, para tomar a estrada que nos conduce, en ascenso, até a seguinte poboación: Valdelacasa, onde alcanzamos os 950 metros de altitude.

  • Km 25. Valdelacasa(Bares. Tendas. Pousada do Peregrino)

Abandonamos o pobo e máis adiante deixamos o asfalto pola esquerda. Imos finiquitando os últimos seis quilómetros da xornada entre carballais. Aínda haberá tempo para máis sorpresas, como a que nos depara o miliario CXLVIII, reposto no bautizado como Bosque do Peregrino (Km 28,8). Aínda retornamos unha vez máis á estrada para alcanzar finalmente Fuenterroble de Salvatierra.

  • Km 32,9. Fuenterroble de Salvatierra(Albergue. Casa Rural. Bares. Tendas)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Seguinte etapa

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

km 28,0
Tempo 07H 00’
Dificultade media
3 Albergues