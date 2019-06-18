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Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
Despedímonos de Estremadura e saudamos a Castela por Béjar
Información sobre a etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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Puntos de interese da etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
O itinerario
- Km 0. Baños de Montemayor (Todos os Servizos)
Non hai mellor comezo posible que afrontar a subida ao Porto de Béjar polo tramo da calzada romana que aflora á saída de Baños de Montemayor (Km 0,6). Foi restaurado na década dos 70 e, segundo algún autor, con pouco acerto. Manteña ou non a súa esencia a subida móstrase agradable, evitando o asfalto e as voltas e revoltas da N-630. En plena ascensión hai unha fonte de pedra coa inscrición Cañada Real Aliste Zamorana ou da Prata, feito que reivindica tamén o paso desta vía pecuaria.
Pasamos a fonte e a calzada acábase, obrigándonos a cruzar a nacional e continuar por un camiño que transita pola esquerda.
- Km. 2. Porto de Béjar (Salamanca)
É neste momento cando dicimos adeus a Estremadura e penetrámonos en Castela pola provincia de Salamanca. A senda devólvenos de novo á estrada e por ela alcanzamos o alto. Unha gasolineira, a veterana Casa Adriano e o barrio da Estación, con albergue incluído. O cambio de paisaxe é espectacular e apoteósico, porque ante os ollos do peregrino xorde agora, ao chegar a Porto de Béjar, unha panorámica de auténtico privilexio, sendo o seu patrimonio natural distinguido como Parque Natural de Candelario (1992), Reserva da Biosfera (2006), Xardín Botánico BIC (2006), Rede Natura 2000 (2015) Camiño Natural ou Vía Verde (2018)
Deixamos a N-630 pola esquerda e pasamos baixo a ponte da autovía, onde as obras descubriron outro tramo de calzada que algúns catalogaron como non romana (Km 3,9). Máis adiante hai unha área recreativa e a reprodución do miliario CXXXII. Supostamente foi neste lugar, a 132 millas de Mérida, onde estaba asentada a mansio Caecilio Vico, aínda que tamén hai disparidade de opinións e algúns autores sitúana en Baños de Montemayor. Baixamos polo carballal até a ponte da Madalena ou da Malena, que cruzamos para salvar a canle do río Corpo de Home (Km 7,1).
A uns metros álzase un miliario e de seguido veremos un curral a man dereita, garda un dos miliarios mellor conservados de toda a Vía. Trátase do número CXXXIV (Km 7,5). Tras a visita gozamos dun tramo de tres quilómetros xunto ao río, até chegar á estrada (Km 10,7) e enlazar de novo coa antiga calzada, pola que ascendemos a Calzada de Béjar.
- Km 12,7. Calzada de Béjar(Albergue. Bar) •
A ermida do Humilladero dános a benvida a esta pequena poboación, de acertado nome e que atravesamos até chegar á praza, onde está a igrexa da Asunción e onde podemos admirar unha mostra da máis típica arquitectura serrana. Deixamos a localidade para llanear durante seis quilómetros polo val do Sangusín. Á esquerda, de lonxe, as Batuecas e a Serra de Francia. Á dereita, as serras de Béjar e Candelario. O percorrido está balizado por varios miliarios. Entre eles o número CXLII, que se atopa de novo á beira do río Sangusín tras o seu periplo como adorno no Ministerio de Obras Públicas (Km 19,2). Saímos ao asfalto durante un curto treito e tomamos un camiño que nos levará até Valverde de Valdelacasa, en cuxo termo se debeu situar a mansio ad Lippos.
- Km 21,7. Valverde de Valdelacasa(Albergues. Bar)
Aquí recíbennos uns cruceiros e a igrexa de Santiago. Non tardamos en cruzar Valverde de Valdelacasa, que loce algunhas esculturas xacobeas, para tomar a estrada que nos conduce, en ascenso, até a seguinte poboación: Valdelacasa, onde alcanzamos os 950 metros de altitude.
- Km 25. Valdelacasa(Bares. Tendas. Pousada do Peregrino)
Abandonamos o pobo e máis adiante deixamos o asfalto pola esquerda. Imos finiquitando os últimos seis quilómetros da xornada entre carballais. Aínda haberá tempo para máis sorpresas, como a que nos depara o miliario CXLVIII, reposto no bautizado como Bosque do Peregrino (Km 28,8). Aínda retornamos unha vez máis á estrada para alcanzar finalmente Fuenterroble de Salvatierra.
- Km 32,9. Fuenterroble de Salvatierra(Albergue. Casa Rural. Bares. Tendas)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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