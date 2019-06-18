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Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
7 ordu inguruko ibilaldi luzea eta tarteko populaziorik ez
Etapari buruzko informazioa 17: Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
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Etapako interesguneak 17: Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Aguraingo Hondarribia (aterpetxea. landetxea. Tabernak. Dendak)
Aterpetxetik atera eta eskuinera egingo dugu Conejal kaletik eta Casafrancara doan errepidetik. 1,3 kilometrora, asfaltoaren gainazal gogorra eskuinetik utzi, eta galtzada mozorrotzeko erabiltzen den ganadu-bide zabal bateko zoru leunetik trukatuko dugu (1,3 km). Larrean sakabanatutako zenbait artek eta alanbrezko eta hormigoizko bi hesik mugatzen dute kordel baten zabalera, eta ordubetean Navalcuervo errekaraino (6. km) eramango gaitu. Aldapa labur baten ondoren, artadi batera iritsiko gara. Han, egurrezko gurutze bat eta adarrez egindako txabola bat altxatuko dira. Arteen artean, ataka baten ondoren, ezkerrera biratuko dugu, eta ehun metro aurrerago, eskuinera. Finkako txabolan gezi batzuk daudela, sartzera gonbidatzen gaituzte, baina hobe da kanpotik jarraitzea, hesiaren paraleloan beti. Zelaian barna ibiliko gara, alanbre-hesiaren eta harrien gainean margotutako gezien erreferentziarekin. Beste bat pasatu bezain laster, pista nabarmenagoa da (8,5 km). Hortik aurrera, bidegurutze batera iritsiko gara (10,2 km). Ezkerrekoa Salvatierrara doa, baina aurrera jarraitu eta beste kilometro batean gora egingo dugu pistaren gainean dagoen bidexka bat hartu arte. Puntu horretan, ezkerretara, Kanadako igarobide baten parean, informazio-kartel bat dago, Morille herrira joateko aukera ematen diguna, Pedrosillo de los Terraires eta Pedroko udalerrietatik igaro gabe. Bidezidor horretatik Pico de la Dueñara igotzen hasiko gara, 1.169 metroko altueran, eta Blas Rodríguez Hondarribiko parrokoa igo zuen Santiagoko gurutze batek koroatuko du. Mendirako igoera, Sevillatik goien kota, ez da bide erromatarrerako fidagarriena, sinesgaitza baita haren trazadura hemendik planteatzea. Hiru kilometro eta erdi baino gehiago dira, ez oso gogorrak. Aerosorgailuen parean igoera amaitu dela dirudi, baina gailurreraino tarte bat utziko da. Gurutzearen ondoan, leku bikaina dago bidexkak dastatzeko, txarro eremuaren ikuspegiekin jolas eginez (14,8 km). Hariztiaren erdian behera egingo dugu, DSArekin (15,9 km) lotzen den harri solteko bide batetik. Gero, La Dueña larraren ondoan pasatuko gara, zezenketak hazten diren lekuan. Izan ere, txarro soroan gaude, bere abeltzaintzengatik ezaguna den gatz-eskualdean. Aurrerago, asfaltoaren marruskadura saihestu ahal izango dugu, errepidearen ezkerraldean sortzen diren ibilgailuetako batean ibiliz. Mendigos errekaren gaineko zubira iritsiko gara (20,9 km). Berrehun metro aurrerago, Galtzadilla del Mendigosko finka dago, Montalvo ganadutegiaren sorlekua. Gure jasomakinako ibilbidea 4 kilometro lautada faltsuan luzatzen da, San Pedro de Rozados (25,5. km) adierazten duen kartelera iritsi arte. Errepidea ezkerretik utzi eta, aldapa bat pasa ondoren, herri honetara iritsiko gara.
- 28. km. San Pedro de Rozados (aterpetxeak. Landa turismoko zentroa. Tabernak. Denda. Okindegia. Farmazia)
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