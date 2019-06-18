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San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
Lautadaren ondoren zubi erromatarra dago eta Salamanca, ondare hiria
Etapari buruzko informazioa 18: San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
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Etapako interesguneak 18: San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
Ibilbidea
- 0 km. San Pedro de Rozados (aterpetxeak. Tabernak. Denda)
Okindegira joan, eta eskuinera egin, Comuneros etorbidetik, herritik zuzen luze batetik ateratzeko. Hasiera bitxia da, iparralderantz ohituta, ekialderantz egiten ari baikara. Azken etxeak atzean utzi eta ehunka metrotan errepidea gurutzatuko dugu. Ondoren, 300 metrora, ezkerrera biratu eta norabidea berreskuratuko dugu. Zutoinen lerroari jarraitzen dion pista zabal eta garbi batetik, 3 kilometro egin ondoren, Morille-ra iritsiko gara, gaur gure bidean dagoen herri bakarrera. Herria zeharkatzeak ez du arazorik sortzen. Kale Luze hau erromesen aterpetxearen ondotik pasatzen da.
- 4,1 km. Morille (aterpetxea. landetxea. taberna. Denda)
Irteeran, berriz ere, beste pista bat dago, hektarea eta hektareaz inguratua. Zenbait txirristaren ondoren, lehenengo lanbelera iritsiko gara. Puntu horretan, paisaia dago, eta, orain, artez beteta dago (7,2 km). Zozketatzen ari garen baliogabetze ugarietako baten ondoren, seinaleak desagertu egin daitezke. Hori gertatzen bada, pixka bat ezkerraldean dugun etxerantz eta finkara bota beharrean, harrizko hormari itsatsita jarraitu behar dugu erreka baten ibilgua zeharkatzeko, eta 150 metro egin ondoren, ezkerrera biratu beste ate baten atzetik. Hala, bada, karrasken eta arteen beste zati polit bat ere ikusiko dugu, dastatu ahal izango dugun azkenetako bat. Izan ere, laster unibertso ez hain berdea agertuko da, eta bai okreagoa, kontzentrazio-pisten erresumak iragartzen diguna, itzalik eza ere ekarriko duena. Aldeanuevako etxeen ondotik pasatuko gara (10,8 km), eta Mirandako arroilatik 3 kilometro pasatxo egingo ditugu Miranda Azángo bidegurutzera iritsi arte. Herria eskuinetara utziko dugu (14 km). Aurki Fuente de la Porra errekaren gainetik igaroko gara (14,4 km), eta beste 3,5 kilometro egingo ditugu gure gurutzadan. Hala, gurutze metaliko batek konkistatutako farailoi harritsu batera iritsiko gara. Han, Santiago erromesaren miniatura bat orekatzen da. Zuzendaria, Salamanca. Erritmoa bizitu eta pistaren trazadura garbia utzi, eta, azkenik, autobia egingo dugu, azpitik (18,8 km). Biribilgune batera iritsi, eta aurrez aurre jarraitu, parke batera iritsi arte. Tunela trenbideen azpitik igaro ondoren, Fregenedako errepidea kalera iritsiko gara, eta, handik, Tormes ibaiaren gaineko zubi erromatar ikusgarria zeharkatuko dugu (22,6 km). Salmantizen gaude. Zubitik ateratzean, berraku vetoiaren ondoren, Tentenecio eta El Expolio kaleetatik - Lis Etxearen ondoan - Arcediano kaleraino iristen diren oskolak ikusiko ditugu, han baitago erromesen aterpea.
- 23,4 km. Salamanca (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak