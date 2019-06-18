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Via de la plata

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Etapa 18

Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
Albergs 4
Disponible sense connexió

Després de la plana hi ha el pont romà i Salamanca, ciutat patrimoni

Informació sobre l’etapa 18: Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

Perfil: Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

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Punts d’interès de l’etapa 18: Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

  • 8 Plaça Major
  • 7 Catedral de Salamanca
  • 6 Pont romà de Mèrida
  • 5 Alt i creu
  • 4 Cases. Aldeanueva
  • 3 Albergue municipal de Morille
  • 2 Església de Sant Pere
  • 1 Albergue El Miliario

L’itinerari

  • Km 0. Sant Pere de Fregats (Albergs. Bars. Botiga)

Anem fins a la fleca i girem a la dreta per l'avinguda Comuners per a abandonar el poble per una llarga recta. El començament és estrany, ja que, habituats a partir en direcció nord, estem avançant cap a l'est. Deixem les últimes cases enrere i en uns centenars de metres travessem una carretera. Després d'ella, a tan sols 300 metres, girem a mà esquerra i recuperem en part el rumb. Per una àmplia i buidada pista, que segueix la línia dels pals, arribem després de 3 quilòmetres fins a Morille, l'única població que s'interposa avui en el nostre camí. Travessar la localitat no comporta problemes. Se segueix el carrer Llarg, que passa al costat de l'alberg de pelegrins.

  • Km 4,1. Morille (Alberg. Casa Rural. Bar. Botiga)

A la sortida, de nou, espera una altra pista envoltada d'hectàrees i hectàrees de terreny. Després de diversos tobogans arribarem fins a la primera cancel·la, punt en el qual torna el paisatge, ara més poblat d'alzines (Km 7,2). Els senyals poden desaparèixer després d'una de les nombroses cancel·les que anem sortejant. Si ocorre això, en lloc de tirar cap a la casa i la finca que tenim lleugerament a l'esquerra, hem de seguir pegats al mur de pedra per a creuar el llit d'un rierol i després de 150 metres girar a mà esquerra després d'una altra porta.Continua així un altre bonic tram per una altra zona de carrasques i alzines, una de les últimes que podrem assaborir, ja que en breu apareix un univers menys verd i sí més ocre que ens anuncia el regne de les pistes de concentració, que portarà també l'absència d'ombres. Passem al costat de les cases d'Aldeanueva (Km 10,8) i per la canyada de Miranda arribem en una mica més de 3 quilòmetres fins a l'encreuament de Miranda d'Azán, població que deixem a mà dreta (Km 14).Creuem en breu sobre el rierol de la Font de la Porra (Km 14,4) i perseverem en la nostra croada altres 3,5 quilòmetres. Arribem així fins a un faralló rocós conquistat per una creu metàl·lica on fa equilibris una miniatura de Santiago pelegrí. Al capdavant, Salamanca. Avivem el ritme i deixem el traçat nítid de la pista per a donar finalment amb l'autovia, que sortegem per sota (Km 18,8).Arribem a una rotonda i continuem de front fins a un parc, que travessem. Després de passar el túnel sota les vies aconseguirem el carrer Carretera de Fregeneda, després de la qual creuarem l'espectacular pont romà sobre el riu Tormes (Km 22,6). Ja estem en Salmantice. A la sortida del pont, després del berraco vetón, seguim les petxines repartides pel sòl que pels carrers Tentenecio i L'Espoli - al costat de la Casa Lis - condueixen fins al carrer Ardiaca, on es troba l'alberg de pelegrins.

  • Km 23,4. Salamanca (Tots els serveis)

Les dificultats

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