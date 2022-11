Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

L’itinerari

Km 0. Sant Pere de Fregats (Albergs. Bars. Botiga)

Km 4,1. Morille (Alberg. Casa Rural. Bar. Botiga)

Km 23,4. Salamanca (Tots els serveis)

Anem fins a la fleca i girem a la dreta per l'per a abandonar el poble per una llarga recta. El començament és estrany, ja que, habituats a partir en direcció nord, estem avançant cap a l'est. Deixem les últimes cases enrere i en uns centenars de metres travessem una carretera. Després d'ella, a tan sols 300 metres, girem a mà esquerra i recuperem en part el rumb. Per una àmplia i buidada pista, que segueix la línia dels pals, arribem després de 3 quilòmetres fins a, l'única població que s'interposa avui en el nostre camí. Travessar la localitat no comporta problemes. Se segueix el carrer Llarg, que passa al costat de l'alberg de pelegrins.A la sortida, de nou, espera una altra pista envoltada d'hectàrees i hectàrees de terreny. Després de diversos tobogans arribarem fins a la primera, punt en el qual torna el paisatge, ara més poblat d'alzines. Els senyals poden desaparèixer després d'una de les nombroses cancel·les que anem sortejant. Si ocorre això, en lloc de tirar cap a la casa i la finca que tenim lleugerament a l'esquerra, hem de seguir pegats al mur de pedra per a creuar el llit d'un rierol i després de 150 metres girar a mà esquerra després d'una altra porta.Continua així un altre bonic tram per una altra zona de carrasques i alzines, una de les últimes que podrem assaborir, ja que en breu apareix un univers menys verd i sí més ocre que ens anuncia el regne de les pistes de concentració, que portarà també l'absència d'ombres. Passem al costat de lesi per la canyada de Miranda arribem en una mica més de 3 quilòmetres fins a l'encreuament de, població que deixem a mà dreta.Creuem en breu sobre eli perseverem en la nostra croada altres 3,5 quilòmetres. Arribem així fins a un faralló rocós conquistat per una creu metàl·lica on fa equilibris una miniatura de Santiago pelegrí. Al capdavant, Salamanca. Avivem el ritme i deixem el traçat nítid de la pista per a donar finalment amb l'autovia, que sortegem per sota.Arribem a una rotonda i continuem de front fins a un parc, que travessem. Després de passar el túnel sota les vies aconseguirem el carrer Carretera de Fregeneda, després de la qual creuarem l'espectacular pont romà sobre el. Ja estem en Salmantice. A la sortida del pont, després del, seguim les petxines repartides pel sòl que pels carrers Tentenecio i L'Espoli - al costat de la- condueixen fins al carrer Ardiaca, on es troba l'