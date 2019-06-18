Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

El itinerario

Km 0. San Pedro de Rozados (Albergues. Bares. Tienda)

Vamos hasta la panadería y giramos a la derecha por la avenida Comuneros para abandonar el pueblo por una larga recta. El comienzo es extraño, ya que, habituados a partir en dirección norte, estamos avanzando hacia el este. Dejamos las últimas casas atrás y en unos cientos de metros cruzamos una carretera. Tras ella, a tan sólo 300 metros, giramos a mano izquierda y recuperamos en parte el rumbo. Por una amplia y despejada pista, que sigue la línea de los postes, llegamos después de 3 kilómetros hasta Morille, la única población que se interpone hoy en nuestro camino. Atravesar la localidad no entraña problemas. Se sigue la calle Larga, que pasa junto al albergue de peregrinos.

Km 4,1. Morille (Albergue. Casa Rural. Bar. Tienda)

A la salida, de nuevo, aguarda otra pista rodeada de hectáreas y hectáreas de terreno. Tras varios toboganes llegaremos hasta la primera cancela, punto en el que torna el paisaje, ahora más poblado de encinas (Km 7,2). Las señales pueden desaparecer tras una de las numerosas cancelas que vamos sorteando. Si ocurre esto, en lugar de tirar hacia la casa y la finca que tenemos ligeramente a la izquierda, tenemos que seguir pegados al muro de piedra para cruzar el cauce de un arroyo y tras 150 metros girar a mano izquierda tras otra puerta.

Continúa así otro bonito tramo por otra zona de carrascas y encinas, una de las últimas que podremos saborear, ya que en breve aparece un universo menos verde y sí más ocre que nos anuncia el reino de las pistas de concentración, que traerá también la ausencia de sombras. Pasamos junto a las casas de Aldeanueva (Km 10,8) y por la cañada de Miranda llegamos en algo más de 3 kilómetros hasta el cruce de Miranda de Azán, población que dejamos a mano derecha (Km 14).

Cruzamos en breve sobre el arroyo de la Fuente de la Porra (Km 14,4) y perseveramos en nuestra cruzada otros 3,5 kilómetros. Llegamos así hasta un farallón rocoso conquistado por una cruz metálica donde hace equilibrios una miniatura de Santiago peregrino. Al frente, Salamanca. Avivamos el ritmo y dejamos el trazado nítido de la pista para dar finalmente con la autovía, que sorteamos por debajo (Km 18,8).

Llegamos a una rotonda y continuamos de frente hasta un parque, que atravesamos. Después de pasar el túnel bajo las vías alcanzaremos la calle Carretera de Fregeneda, tras la cual cruzaremos el espectacular puente romano sobre el río Tormes (Km 22,6). Ya estamos en Salmantice. A la salida del puente, tras el berraco vetón, seguimos las conchas repartidas por el suelo que por las calles Tentenecio y El Expolio - junto a la Casa Lis - conducen hasta la calle Arcediano, donde se encuentra el albergue de peregrinos.