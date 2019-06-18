Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

El itinerario

El albergue municipal de El Cubo de la Tierra del Vino está CERRADO hasta nuevo aviso

.

Km 0. Salamanca(Todos los servicios)

La primera casilla de esta larga etapa está situada sobre un adoquín de la plaza Mayor charra. Una vieira de bronce guía nuestros pasos por la calle Zamora y el paseo del Doctor Torres Villarroel, donde veremos un mojón que señala la cifra de los kilómetros restantes a Santiago: 444. ¡Ánimo! Llegamos así a la glorieta Santiago Martín “El Viti”, presidida por la majestuosa escultura de un toro bravo, y, tras ella, pasamos junto al colegio Santa Teresa Jesús y un centro comercial.

Siempre en dirección Zamora vamos dejando atrás los puntos kilométricos 338 y 337 de la SA-11, que no es otra que la N-630, y tras una rotonda se alza a nuestra derecha el estadio de fútbol Helmántico. Sorteamos por debajo la A-62 y continuamos por el arcén de la N-630. Unos metros antes del punto kilométrico 335, por fin, dejamos el asfalto (Km 4,8). Progresamos por pista hasta la cercana Aldeaseca de Armuña. Entramos por la calle Ruta de la Plata, luego calle Frontón y giramos a la izquierda por la calle Campillo hasta la iglesia parroquial.

Km 6,1. Aldeaseca de Armuña(Bar. Tienda)

Hay que rodear este templo del XVI, girar a la izquierda y continuar de frente. Vemos que sale un camino a la derecha. Ojo porque es el antiguo camino, ahora cortado por la autovía, que no debemos seguir. Seguimos recto,

rodeando el pueblo por la calle asfaltada, hasta el siguiente

cruce, con un poste eléctrico. En este punto hay varias flechas que nos animan a continuar por el camino de la derecha. Éste se dirige hacia unas naves, que pasamos. A unos cien metros vemos la autovía y el paso por debajo de la misma. Doscientos metros después hay otro cruce. Varias flechas nos indican que tomemos la pista de la derecha, que seguimos en leve subida. Luego bajamos para cruzar el arroyo de la Encina (Km 8,6). Seguidamente subimos de frente por la larga pista hasta un campo de fútbol. Bordeamos el recinto de juego y llegamos a Castellanos de Villiquera.

Km 11,1. Castellanos de Villiquera(Bar. Tienda. Farmacia)

Atravesamos el pueblo por la calle Vía de la Plata y al otro extremo, tras pasar un pequeño parque, seguimos por un camino con tapiadas a ambos lados. Concentrados en el horizonte, en el que sobresale la torre de la iglesia de Santa Elena, avanzamos sin pérdida hasta Calzada de Valdunciel. Una buena alternativa para el que quiera partir la etapa.

Km 15,1. Calzada de Valdunciel(Todos los servicios)

Por la calle Carrascal llegamos a la plaza de la Constitución y continuamos por la calle Ruta de la Plata. Al final de esta calle nos toparemos con una hilera de grandes piedras cilíndricas, hoy a modo de escultura e identificadas como probables restos de miliarios de la Vía XXIV del Itinerario de Antonino.

Salimos de Calzada de Valdunciel cruzando sobre el arroyo de la Vega, tras el que viene una pista que pasa junto a un merendero y una pequeña laguna. Más adelante, atendiendo a una señal metálica con la inscripción Camino de Santiago, giramos a la derecha y continuamos por una recta de más de kilómetro y medio que nos lleva junto a la N-630. En breve, al llegar al regato San Cristóbal, pasamos bajo la A-66 y junto a una caseta y desembocamos en la N-630. Atravesamos un río por la N-630 y volvemos a pasar bajo la autovía para tomar un camino de gravilla fina. Éste fue creado de forma específica para los peregrinos y avanza paralelo a la autovía. No hay pérdida, así que olvidaros de la N-630. Cruzaremos la SA-CV-115 que se dirige a Valdelosa y seguiremos el camino de frente, siempre con la referencia de la A-66 (Km 21,2). A través de este camino, habilitado en 2009 tras la inauguración de la autovía, de algún corto tramo de la N-630 y de la antigua carretera de acceso al Cubo de la Tierra del Vino, llegaremos tras casi 14 kilómetros a la primera población zamorana de la Vía de la Plata. Entramos por la calle Mayor, donde veremos las indicaciones al albergue Torre de Sabre y, a la altura del café bar Hernández, giramos a la izquierda por la calle García de la Serna, continuando por la calle Toro hasta Eras de Arriba, donde se encuentra el albergue municipal, que está CERRADO actualmente.