Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi

L’itinerari

Km 0. Salamanca(Tots els serveis)

Km 6,1. Aldeaseca d'Armuña(Bar. Botiga)

Km 11,1. Castellanos de Villiquera(Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 15,1. Calçada de Valdunciel(Tots els serveis)

Km 35. La Galleda de la Terra del Vi(Albergs. Bar. Botiga. Farmàcia)

L'alberg municipal de la Galleda de la Terra del Vi està TANCAT fins a un altre avís.La primera casella d'aquesta llarga etapa està situada sobre una llamborda de la plaça Major charra. Una petxina de pelegrí de bronze guia els nostres passos pel carrer Zamora i el passeig del Doctor Torres Villarroel, on veurem una fita que assenyala la xifra dels quilòmetres restants a Santiago: 444. Ànim! Arribem així a la glorieta Santiago Martín “El Viti”, presidida per la majestuosa escultura d'un toro brau, i, després d'ella, passem al costat del col·legi Santa Teresa Jesús i un centre comercial.Sempre en direcció Zamora anem deixant enrere els punts quilomètrics 338 i 337 de la SA-11, que no és una altra que la N-630, i després d'una rotonda s'alça a la nostra dreta l'estadi de futbol Helmántico. Sortegem per sota l'A-62 i continuem pel voral de la N-630. Uns metres abans del punt quilomètric 335, per fi, deixem l'asfalt. Progressem per pista fins a la pròxima. Entrem pel carrer Ruta de la Plata, després carrer Frontó i girem a l'esquerra pel carrer Campillo fins a laCal envoltar aquest temple del XVI, girar a l'esquerra i continuar de front. Veiem que sali un camí a la dreta. Ull perquè és l'antic camí, ara tallat per l'autovia, que no hem de seguir. Continuem recte,envoltant el poble pel carrer asfaltat, fins al següentencreuament, amb un pal elèctric. En aquest punt hi ha diverses fletxes que ens animen a continuar pel camí de la dreta. Aquest es dirigeix cap a unes naus, que passem. A uns cent metres veiem l'autovia i el pas per sota d'aquesta. Dos-cents metres després hi ha un altre encreuament. Diverses fletxes ens indiquen que prenguem la pista de la dreta, que seguim en lleu pujada. Després baixem per a creuar el. Seguidament pugem de front per la llarga pista fins a un camp de futbol. Voregem el recinte de joc i arribem aTravessem el poble pel carrer Via de la Plata i a l'altre extrem, després de passar un petit parc, seguim per un camí amb tapiades a banda i banda. Concentrats en l'horitzó, en el qual sobresurt la torre de la, avancem sense pèrdua fins a. Una bona alternativa per al qual vulgui partir l'etapa.Pel carrer Carrascal arribem a la plaça de la Constitució i continuem pel carrer Ruta de la Plata. Al final d'aquest carrer ens toparem amb una filera de grans pedres cilíndriques, avui a manera d'escultura i identificades com a probables restes de miliarios de la.Sortim de Calçada de Valdunciel creuant sobre el, després del qual ve una pista que passa al costat d'un berenador i una petita llacuna. Més endavant, atesa un senyal metàl·lic amb la inscripció Camí de Santiago, girem a la dreta i continuem per una recta de més de quilòmetre i mig que ens porta al costat de la N-630. En breu, en arribar a el, passem sota l'A-66 i al costat d'una caseta i desemboquem en la N-630. Travessem un riu per la N-630 i tornem a passar sota l'autovia per a prendre un camí de graveta fina. Aquest va ser creat de manera específica per als pelegrins i avança paral·lel a l'autovia.. Creuarem la SA-CV-115 que es dirigeix a Valdelosa i seguirem el camí de front, sempre amb la referència de la A-66. A través d'aquest camí, habilitat en 2009 després de la inauguració de l'autovia, d'algun curt tram de la N-630 i de l'antiga carretera d'accés a la, arribarem després de gairebé 14 quilòmetres a la primera població zamorana de la Via de la Plata. Entrem pel carrer Major, on veurem les indicacions a eli, a l'altura del cafè bar Hernández, girem a l'esquerra pel carrer García de la Serna, continuant pel carrer Toro fins a Eres de Dalt, on es troba el