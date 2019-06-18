Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora

El itinerario

Km 0. El Cubo de la Tierra del Vino(Albergues. Bar. Tienda. Farmacia)

Desde el albergue, deshaciendo lo andado el día anterior, bajamos por las calles Toro y García de la Serna hasta la calle Mayor. Giramos a la izquierda, dejando a nuestra derecha la plaza Conde Retamoso y, tras pasar la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, cruzamos el puente sobre el arroyo San Cristóbal. Atención, porque a escasos cincuenta metros hay que salir de la carretera y girar a la izquierda por una pista que nace junto a una chopera.

Se presentan así más de cinco kilómetros por pista, siempre flanqueados por el trazado de la vía del tren que avanza por nuestra derecha. Así, con la compañía de los raíles y de las señales oxidadas de “Ojo al tren, Paso sin guarda”, calentamos motores. A los dos kilómetros del inicio de la pista nos recibirá un panel del Ayuntamiento de Corrales del Vino con la leyenda Siste Viator, un breve repaso a la historia de estas tierras que ahora pisamos. Tres kilómetros más adelante, pasados los cinco que anunciábamos, unas señales amarillas nos indican girar a la izquierda en un cruce, alejándonos definitivamente de la vía del tren (Km 5,8).

En cincuenta metros volveremos a desviarnos, esta vez por la pista de la derecha. Continuamos sin interrupción por esta recta, surgida como tantas otras a consecuencia de la concentración parcelaria. A un kilómetro del último desvío veremos una granja solitaria (Km 7) y un kilómetro más adelante harán acto de presencia algunas masas de pinos. El trazado comienza a descender suavemente, explorando un terreno donde se hacen más patentes los viñedos, y pasa junto a un miliario moderno con la inscripción “Vía de la Plata – Villanueva de Campeán” (Km 11,6). El camino de la derecha lleva hasta las ruinas del convento Franciscano del Soto. Continuamos de frente alcanzaremos otro miliario similar y tras cruzar una carretera entraremos en Villanueva de Campeán.

Km 13,5. Villanueva del Campeán(Albergues. Posada Rural. Bar)

Villanueva se atraviesa de sur a norte por la calle Calzada y, tras cruzar otra carreterita, se continúa de nuevo por pista. Un último miliario despide nuestra marcha y en novecientos metros traspasamos el arroyo de los Barrios (Km 14,6). En la siguiente media hora no tendremos que preocuparnos por los cruces, ya que seguiremos de frente. Al fondo veremos el pueblo de San Marcial (si queremos podemos desviarnos a San Marcial que cuenta con un bar para luego volver al trazado del camino por la ZA-313 en dirección Entrala), pero ojo, no llegaremos hasta él. Tenemos que desviarnos a la derecha en un cruce. Pasaremos en breve sobre un arroyo y de seguido giraremos de nuevo, esta vez a la izquierda. Avanzando por esta nueva pista, con la vista de San Marcial a mano izquierda, cruzaremos otra pista y seguiremos de frente por un camino que asciende una loma. En el repecho se puede apreciar a la derecha la localidad de El Perdigón. Llegaremos así hasta la carretera ZA-313 o 305, desde la cual podremos distinguir la ciudad de Zamora, aún distante 11 kilómetros (Km 20,5).

Avanzaremos por la carretera durante un kilómetro, abandonándola por la izquierda antes de llegar al cruce de Tardobispo. Surge así un camino hundido entre los terrenos de labor que pasa en su recorrido junto a una granja y varios rediles, donde nos reciben los ladridos y balidos de sus habitantes. Cuatrocientos metros más adelante hay que girar a la izquierda y en unos cientos de metros a la derecha. Tras una recta de casi un kilómetro se cruza el arroyo del Perdigón y se continúa por la pista de la derecha (Km 25,2).

Ya se puede ver el trazado del ferrocarril y de nuevo la señales en aspa de precaución. La pista nos lleva a cruzar una carretera que lleva al polígono industrial situado a la izquierda, aunque nosotros seguimos de frente tras este cruce y continuamos por un tramo desdibujado que lleva hasta unas naves agrícolas. Pasamos junto a unas casas, una de las cuales lleva por nombre La Sierna, y al frente ya tenemos Zamora casi a nuestros pies (Km 28,6).

Dejamos a un lado una fábrica de hormigones, cruzamos la carretera y descendemos por la calle de Fermoselle, avanzando ya en paralelo a la orilla del río Duero. Aún se mantienen, volteados y luchando contra la corriente, algunos restos del puente viejo. Nosotros salvamos su cauce por el puente medieval y entramos en Zamora, la romana Ocelo Duri, por la calle del Puente. Seguimos hasta la plaza Santa Lucía, donde se encuentra la iglesia del mismo nombre y el museo provincial, y subimos por la cuesta de San Cipriano. Por esta parte veremos una gran fachada de tres pisos en color tostado. Es el albergue, al que se accede por la puerta situada al otro lado.