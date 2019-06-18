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El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa
Erromesak Ardoaren Lurra zeharkatu eta Duero hirira iritsi da
Etapari buruzko informazioa 20: El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa
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Etapako interesguneak 20: El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa
Ibilbidea
- 0 km. Ardoaren Lurreko kuboa (aterpetxeak. taberna. Denda. Farmazia)
Aterpetxetik, aurreko egunean ibilitakoa deseginez, Toro eta García de la Serna kaleetatik jaitsiko gara Kale Nagusiraino. Ezkerrera egingo dugu, Conde Retamoso plaza eskuinera utzita, eta, Santo Domingo de Guzman eliza pasa ondoren, San Cristobal errekaren gaineko zubia zeharkatuko dugu. Kontuz, berrogeita hamar metro eskasera errepidetik atera eta ezkerrera biratu behar baita, makaldi baten ondoan sortzen den pista batetik. Horrela, pistako bost kilometro baino gehiago daude, beti ere gure eskuinetik doan trenbidearen trazadurarekin. Hala, errailen eta oxidatutako seinaleen konpainiarekin, “Kontuz trenean, zaintzarik gabeko pasabidea”, motorrak berotzen ditugu. Pista hasi eta bi kilometrora, Corrales del Vinoko Udalaren panel bat jasoko dugu, Siste Viator legendarekin. Orain zapaltzen ditugun lur horien historia errepasatuko dugu. Hiru kilometro aurrerago, iragarri genituen bost kilometroak igaro ondoren, seinale horiek adierazten digute bidegurutze batean ezkerrera biratuko dugula, trenbidetik behin betiko urrunduz (5,8 km). Berrogeita hamar metrora desbideratu egingo gara berriro, oraingoan eskuineko pistatik. Etenik gabe jarraitzen dugu zuzen horretatik, lurzati berrantolamenduaren ondorioz beste hainbatek bezala sortua. Azken desbideraketatik kilometro batera baserri bakarti bat ikusiko dugu (7. km), eta kilometro bat aurrerago pinu-masa batzuk ikusiko ditugu. Trazadura leun-leun jaisten hasten da, mahastiak nabariagoak diren eremu bat esploratuz, eta miliario moderno baten ondotik igarotzen da, “Vía de la Plata – Villanueva de Sombrán” (11,6. km) inskripzioarekin. Eskuineko bideak Franciscano del Soto komentuaren aurrietara darama. Aurrez aurre, antzeko beste miliario batera iritsiko gara, eta, errepidea gurutzatu ondoren, Villanueva de Triunánen sartuko gara.
- 13,5 km. Villanueva del Campeán (aterpetxeak. Landa ostatua. Taberna)
Villanueva hegoaldetik iparraldera zeharkatzen da Calzada kaletik eta, beste eskorga bat gurutzatu ondoren, pistatik jarraitzen du berriro. Azken miliario batek gure ibilaldia agurtu du, eta bederatziehun metrotan Auzoetako erreka zeharkatu dugu (14,6 km). Hurrengo ordu-erdian ez dugu bidegurutzeez arduratu behar, aurrez aurre jarraituko baitugu. Atzean, San Martzial herria ikusiko dugu (nahi izanez gero, San Martzialera joan gaitezke, taberna bat baitu, eta, gero, ZA-313 errepidetik, Entrala aldera), baina, kontuz, ez gara haraino iritsiko. Bidegurutze batean eskuinera desbideratu behar dugu. Laster erreka baten gainetik pasatuko gara, eta, ondoren, berriro biratuko dugu, oraingoan ezkerretara. Pista berri horretan aurrera eginez, San Martzial ezkerretara dugula, beste pista bat gurutzatuko dugu eta aurrez aurre jarraituko dugu muino bat igotzen den bide batetik. Eskuinaldean El Perdigón herria ikus daiteke. Hala, ZA-313 edo 305 errepidera iritsiko gara. Handik, Zamora hiria ezagutuko dugu, 11 kilometro artean (20,5 km). Errepidean aurrera egingo dugu kilometro batez, eta ezkerretik utziko dugu Tardobispo bidegurutzera iritsi aurretik. Horrela, bide hondoratu bat sortu zen landetxe baten eta hainbat etxalderen ondoko ibilbidean, eta hango biztanleen zaunkek eta balidoek hartu gaituzte. Laurehun metro aurrerago ezkerrera biratu behar da eta ehunka metro eskuinera. Ia kilometro bateko zuzen baten ondoren, Perdigongo erreka gurutzatzen da eta eskuineko pistatik jarraitzen du (25,2 km). Trenbidearen trazadura jada ikus daiteke, eta seinaleak berriz ere arreta-hegalean. Pista horrek ezkerretara dagoen industrialdera daraman errepidea zeharkatzera garamatza. Hala ere, guk aurrez aurre jarraitzen dugu bidegurutze horren atzean, eta, ondoren, nekazaritzako nabe batzuetara daraman tarte desitxuratu batetik jarraitzen dugu.Etxe batzuen ondotik pasatuko gara. Horietako batek La Sierna izena du, eta aurrean Zamora ia gure oinetara dugu (28,6 km). Hormigoizko fabrika bat albo batera utzi, errepidea gurutzatu eta Fermoselle kaletik jaitsiko gara, Duero ibaiaren ertzarekiko paralelo. Oraindik zubi zaharraren arrasto batzuk mantendu egiten dira, iraulita eta korrontearen kontra borrokatuta. Guk Erdi Aroko zubitik atera eta Zamoran sartuko gara, Ocelo Duri erromatarra, Zubiaren kaletik. Santa Luzia plazaraino jarraitu, izen bereko eliza eta probintziako museoa dauden tokiraino, eta San Ciprianoko aldapatik igo. Alde horretatik, hiru solairuko fatxada handi bat ikusiko dugu, kolore txigortukoa. Aterpetxea da, beste aldean dagoen atetik sartzen dena.
- 31,6 km. Zamora (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak