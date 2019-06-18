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Zamoratik Montamartarako etapa
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Etapari buruzko informazioa 21: Zamoratik Montamartarako etapa
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Etapako interesguneak 21: Zamoratik Montamartarako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Zamora (zerbitzu guztiak)
Plaza Nagusia izango da berriz ere gure ibileren hasiera. Udaletxearen eskuinaldean Costanilla kalea hartu eta Feria kaletik jaitsiko gara. Horrela, biribilgune batera iritsiko gara. Hona hemen noranzko gabeko ingurabide baten seinale berriak. Hori dela eta, trazadura zaharretik jarraituko dugu, Puebla de Sanabria kaletik. Ondoren, Moranako aldapa eta Galiziako etorbidea hartu, beste biribilgune batera iritsi arte. Ez dugu N-630 errepidetik jarraitu behar, baizik eta ezkerrera biratu La Hiniestarantz. Errepide hori hartuko dugu, ZA-900, eta han Antso erregearen gurutzea ikusiko dugu, baita gainerako kilometroak Santiagora markatzen dituen hilarria ere: 377 (2,5 km). Kilometro bat besterik ez da izango, 2. eta 3. kilometro-puntuen artean eskuinera biratu behar baita pista batetik (3,6 km). Orain hondakindegi baten ondoan joango gara, nahiz eta denbora gutxirako izan; izan ere, aurrerago pista ireki eta lehen laborantza zereal alistak ikusiko ditugu. Jaitsiera txiki baten ondoren, eskuinera biratu behar da bidegurutzean, N-630 errepidearen elkargunean. Nazionaletik metro batzuetara, ezkerrera egingo dugu, Roales del Pan-en sartzeko. Itsas bidaia bat eta bizilagun batek egindako irudi batzuk jaso dizkigute.'
- 7. km. Roales del Pan (taberna). Denda. Farmazia)
Luzatutako herri hau zeharkatuko dugu, Jasokundearen eliza eta Udala igaro ondoren hasten dugun pista aspergarri batetik ateratzeko. Bostehun metrora, eskuinera biratu behar dugu bidegurutze batean, eta, laster, ezkerrera, hurrengoan, N-630ekiko paralelo. Hala, etapako zortzigarren kilometroa gainditu, eta zuzen infinitutik jarraituko dugu. Zuzen horretatik AVE Sorr-Galiziaren lerrora iritsiko gara. Bertatik, pasabide goratu batetik salbatuko gara, eta gure bideari jarraituko diogu, geunden norabide berean. AVEren linea zeharkatu eta 3 bat kilometrora, eskuinera biratuko dugu ondo adierazitako bidegurutze batean (15,6 km), eta, gero, Montamartako Udalaren kartel batekin seinalatutako beste bidegurutze batera iritsiko gara. Esan duenez, 700 metro besterik ez dira herri honetako aterpetxeraino, baina beste batzuk dira.
- 18,5 km. Montamarta (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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