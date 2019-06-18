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Vía da prata

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Etapa 21

Etapa de Zamora a Montamarta

km 18,5
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
Albergues 1
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta

Perfil: Etapa de Zamora a Montamarta

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Puntos de interese da etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta

  • 7 Igrexa de San Miguel Arcanxo
  • 6 Albergue de peregrinos de Montamarta
  • 5 Igrexa da Nosa Señora da Asunción
  • 4 Saída da estrada e camiño xunto ao vertedoiro
  • 3 Camiño da Hiniesta
  • 2 Albergue de peregrinos de Zamora
  • 1 Catedral de Zamora e río Duero

O itinerario

 

  • Km 0. Zamora(Todos os servizos)

De novo será a praza Maior o inicio das nosas andanzas. Á dereita do Concello tomamos a rúa Costanilla para baixar a continuación pola rúa de Feira. Chegamos así a unha rotonda, aquí a nova sinalización dun rodeo sen sentido polo cal seguimos polo trazado antigo que indicamos a continuación, seguimos de fronte pola rúa Poboa de Sanabria. Despois subimos pola costa da Morana e a avenida de Galicia até chegar a outra rotonda. Non seguimos a N-630 senón que viramos á esquerda en dirección a La Hiniesta. Collemos esta estrada, a ZA-900, onde vemos a cruz do Rei Don Sancho e un ronsel que marca os quilómetros restantes a Santiago: 377 (Km 2,5).Non será máis que un quilómetro, xa que entre os puntos quilométricos 2 e 3 hai que virar á dereita por unha pista (Km 3,6). Camiñamos agora xunto a un vertedoiro, aínda que por pouco tempo, xa que máis adiante se despexa a pista e podemos ver os primeiros cultivos cerealistas. Despois dunha pequena baixada hai que virar á dereita no cruzamento de camiños, ao encontro da N-630. A uns metros da Nacional torcemos á esquerda para entrar en Roales do Pan. Recíbennos un cruceiro e unhas figuras realizadas por un veciño.

  • Km 7. Roales do Pan(Bar. Tenda. Farmacia)

Atravesamos esta estirada poboación para abandonala por outra aburrida pista que iniciamos tras pasar a igrexa da Asunción e o Concello. A cincocentos metros debemos virar á dereita nun cruzamento e en breve á esquerda no seguinte, situándonos en paralelo á N-630. Desta maneira excedemos o quilómetro oito da etapa e continuamos pola infinita recta pola cal chegaremos á liña da AVE Madrid-Galicia a cal salvamos por un paso elevado e continuamos o noso camiño na mesma dirección que levabamos. A uns 3 quilómetros despois de cruzar a liña da AVE viramos á dereita nun cruzamento ben indicado (Km 15,6), chegando máis tarde a outro cruzamento sinalizado cun cartel do Concello de Montamarta. Segundo di son só 700 metros até o albergue desta localidade, pero en realidade son algúns máis.

  • Km 18,5. Montamarta(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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