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Etapa de Zamora a Montamarta
Etapa curta que permetrà partir més tard i gaudir de la ciutat
Informació sobre l’etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta
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Punts d’interès de l’etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta
L’itinerari
- Km 0. Zamora(Tots els serveis)
De nou serà la plaça Major l'inici de les nostres aventures. A la dreta de l'Ajuntament prenem el carrer Costanilla per a baixar a continuació pel carrer de Fira. Arribem així a una rotonda, aquí la nova senyalització d'una marrada sense sentit per la qual cosa seguim pel traçat antic que indiquem a continuació, seguim de front pel carrer Pobla de Sanabria. Després pugem per la costa de la Morana i l'avinguda de Galícia fins a arribar a una altra rotonda. No seguim la N-630 sinó que girem a l'esquerra en direcció a la Hiniesta. Agafem aquesta carretera, la ZA-900, on veiem la creu del Rei Don Sancho i un deixant que marca els quilòmetres restants a Santiago: 377 (Km 2,5).No serà més que un quilòmetre, ja que entre els punts quilomètrics 2 i 3 cal girar a la dreta per una pista (Km 3,6). Caminem ara al costat d'un runam, encara que per poc temps, ja que més endavant es buida la pista i podem veure els primers cultius cerealistes. Després d'una petita baixada cal girar a la dreta en l'encreuament de camins, a la trobada de la N-630. A uns metres de la Nacional torcem a l'esquerra per a entrar en Roales del Pa. Ens reben un creuer i unes figures realitzades per un veí.
- Km 7. Roales del Pa(Bar. Botiga. Farmàcia)
Travessem aquesta estirada població per a abandonar-la per una altra avorrida pista que iniciem després de passar la església de l'Asunción i l'Ajuntament. A cinc-cents metres hem de girar a la dreta en un encreuament i en breu a l'esquerra en el següent, situant-nos en paral·lel a la N-630. D'aquesta manera sobrepassem el quilòmetre vuit de l'etapa i continuem per la infinita recta per la qual arribarem a la línia de l'AVE Madrid-Galícia la qual salvem per un pas elevat i continuem el nostre camí en la mateixa direcció que portàvem. A uns 3 quilòmetres després de travessar la línia de l'AVE girem a la dreta en un encreuament ben indicat (Km 15,6), arribant més tard a un altre encreuament senyalitzat amb un cartell de l'Ajuntament de Montamarta. Segons diu són només 700 metres fins a l'alberg d'aquesta localitat, però en realitat són alguns més.
- Km 18,5. Montamarta(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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