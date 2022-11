Etapa de Zamora a Montamarta

L’itinerari

Km 0. Zamora(Tots els serveis)

Km 7. Roales del Pa(Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 18,5. Montamarta(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

De nou serà la plaça Major l'inici de les nostres aventures. A la dreta de l'Ajuntament prenem el carrer Costanilla per a baixar a continuació pel carrer de Fira. Arribem així a una rotonda, aquí la nova senyalització d'una marrada sense sentit per la qual cosa seguim pel traçat antic que indiquem a continuació, seguim de front pel carrer Pobla de Sanabria. Després pugem per la costa de la Morana i l'avinguda de Galícia fins a arribar a una altra rotonda. No seguim la N-630 sinó que girem a l'esquerra en direcció a la Hiniesta. Agafem aquesta carretera, la ZA-900, on veiem la creu del Rei Don Sancho i un deixant que marca els quilòmetres restants a Santiago: 377.No serà més que un quilòmetre, ja que entre els punts quilomètrics 2 i 3 cal girar a la dreta per una pista. Caminem ara al costat d'un runam, encara que per poc temps, ja que més endavant es buida la pista i podem veure els primers cultius cerealistes. Després d'una petita baixada cal girar a la dreta en l'encreuament de camins, a la trobada de la N-630. A uns metres de la Nacional torcem a l'esquerra per a entrar en. Ens reben un creuer i unes figures realitzades per un veí.Travessem aquesta estirada població per a abandonar-la per una altra avorrida pista que iniciem després de passar lai l'Ajuntament. A cinc-cents metres hem de girar a la dreta en un encreuament i en breu a l'esquerra en el següent, situant-nos en paral·lel a la N-630. D'aquesta manera sobrepassem el quilòmetre vuit de l'etapa i continuem per la infinita recta per la qual arribarem a la línia de l'AVE Madrid-Galícia la qual salvem per un pas elevat i continuem el nostre camí en la mateixa direcció que portàvem. A uns 3 quilòmetres després de travessar la línia de l'AVE girem a la dreta en un encreuament ben indicat, arribant més tard a un altre encreuament senyalitzat amb un cartell de l'Ajuntament de. Segons diu són només 700 metres fins a l'alberg d'aquesta localitat, però en realitat són alguns més.