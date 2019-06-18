Etapa de Zamora a Montamarta

El itinerario

Km 0. Zamora(Todos los servicios)

De nuevo será la plaza Mayor el inicio de nuestras andanzas. A la derecha del Ayuntamiento tomamos la calle Costanilla para bajar a continuación por la calle de Feria. Llegamos así a una rotonda, aquí la nueva señalización de un rodeo sin sentido por lo cual seguimos por el trazado antiguo que indicamos a continuación, seguimos de frente por la calle Puebla de Sanabria. Después subimos por la cuesta de la Morana y la avenida de Galicia hasta llegar a otra rotonda. No seguimos la N-630 sino que giramos a la izquierda en dirección a La Hiniesta. Cogemos esta carretera, la ZA-900, donde vemos la cruz del Rey Don Sancho y una estela que marca los kilómetros restantes a Santiago: 377 (Km 2,5).

No será más que un kilómetro, ya que entre los puntos kilométricos 2 y 3 hay que girar a la derecha por una pista (Km 3,6). Caminamos ahora junto a una escombrera, aunque por poco tiempo, ya que más adelante se despeja la pista y podemos ver los primeros cultivos cerealistas. Después de una pequeña bajada hay que girar a la derecha en el cruce de caminos, al encuentro de la N-630. A unos metros de la Nacional torcemos a la izquierda para entrar en Roales del Pan. Nos reciben un crucero y unas figuras realizadas por un vecino.

Km 7. Roales del Pan(Bar. Tienda. Farmacia)

Atravesamos esta estirada población para abandonarla por otra aburrida pista que iniciamos tras pasar la iglesia de la Asunción y el Ayuntamiento. A quinientos metros debemos girar a la derecha en un cruce y en breve a la izquierda en el siguiente, situándonos en paralelo a la N-630. De esta manera sobrepasamos el kilómetro ocho de la etapa y continuamos por la infinita recta por la cual llegaremos a la línea del AVE Madrid-Galicia la cual salvamos por un paso elevado y continuamos nuestro camino en la misma dirección que llevábamos. A unos 3 kilómetros después de cruzar la línea del AVE giramos a la derecha en un cruce bien indicado (Km 15,6), llegando más tarde a otro cruce señalizado con un cartel del Ayuntamiento de Montamarta. Según dice son sólo 700 metros hasta el albergue de esta localidad, pero en realidad son algunos más.