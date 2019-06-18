Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

El itinerario

Km 0. Montamarta(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

Inauguramos el día junto a la iglesia de San Miguel Arcángel. A sus pies se encuentra una escultura dedicada al Zangarrón, un personaje ancestral provisto de una máscara y un tridente cuyo papel se encargan de representar los quintos los días de Año Nuevo y Reyes. Dejamos Montamarta y cogemos un camino que en breve baja hasta la cola del embalse de Ricobayo. Enfrente se alza sobre un farallón, a salvo de las aguas, la ermita de la Virgen del Castillo. Se deja a mano izquierda dando a parar a una pista (Km 0,8).

Pasado la ermita la cual dejamos a mano izquierda continuamos por una pista que discurre paralela a la nacional que tenemos a nuestra derecha, al cabo de unos tres kilómetros llegamos a la línea del AVE la cual cruzamos por debajo y seguimos la pista para más adelante cruzar la N-631 y desembocar en la N-630 la cual dejaremos por la derecha y cruzaremos la autovía A-66, la seguimos en paralelo nada más cruzarla para más adelante desviarnos para cruzar por un puente uno de los brazos del embalse de Ricobayo.

Cruzamos por un puente primero la N-630 y luego la autovía A-66, giramos a la derecha para poco a poco por pista ir alejándonos de ellas, (km 9).

Tras kilometro y medio llegamos al cruce de las ruinas de Castrotorafe, importante ciudad del siglo XI que custodiaba el puente sobre el río Esla y que fue abandonada definitivamente en el XVIII. Algunos historiadores han situado aquí una mansio de la calzada romana conocida como Vico Aquario (Km 10,5). El camino no accede al recinto, pero esta ciudad medieval merece al menos una breve visita. Dejamos atrás el desvío y continuamos el camino para en poco más de un kilómetro girar a la derecha en dirección a Fontanillas de Castro, que ha habilitado un refugio con varias literas.

Km 12,5. Fontanillas de Castro(Refugio. Bar. Tienda en la gasolinera)

Dejamos Fontanillas por la calle Barca y tomamos la pista de la derecha, que en tres kilómetros nos deja sin contratiempos a las puertas de Riego del Camino, población con albergue de peregrinos (cerrado temporalmente).

Km 16,2. Riego del Camino(Albergue cerrado temporalmente. Bar. Tienda)

Desde la nacional cogemos en oblicuo una calle, bien señalizada, para al poco girar a la derecha por una pista que más adelante continua paralelo a la A-66 la cual cruzamos y continuamos paralelos a ella ahora dejándola a nuestra izquierda. Cuatro kilómetros y medio después cruzaremos la carretera que se dirige al monasterio de Moreruela y entraremos en Granja de Moreruela. Tras un giro a la derecha por la calle José Rodríguez Joaquín llegamos a la nacional.

Una vez en Granja de Moreruela tocará decidir si continuar por la Vía de la Plata en dirección a Astorga o por el Camino Sanabrés, que atraviesa la comarca de Sanabria, llega a Ourense y sigue ya por tierras gallegas hasta Santiago de Compostela.