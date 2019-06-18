Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

El itinerario

Km 0. Granja de Moreruela(Albergue. Bar. Tienda)

Detrás de la iglesia de Granja de Moreruela se encuentra señalizada en un poste la bifurcación de los Caminos. A la izquierda, hacia Orense por el Camino Sanabrés; a la derecha, hacia Astorga continuando por la Vía de la Plata. Afrontamos esta última opción y para ello subimos por las calles San Juan y las Bodegas para tomar una pista que seguimos unos cientos de metros hasta una antena. Atención porque en este punto, mal señalizado, por cierto, no debemos seguir de frente, sino que tenemos que girar a la derecha, retroceder unos metros por la pista de al lado y torcer a la izquierda para coger la pista por la que avanzaremos definitivamente.

Como referencia caminaremos paralelos a la N-630, que se encuentra a unos trescientos metros a mano derecha. La pista es una larga recta de casi dos kilómetros que va a parar a la carretera que se dirige a Tábara (km 2,5). Al llegar a ella giramos a la derecha para en unos metros coger por la izquierda un camino por un bosque que va en paralelo a la N-630. A los 2,5 kilómetros vamos a parar a una pista que cogemos a la izquierda para poco más adelante girar a la derecha y cruzar por un paso elevado la A-66, continuamos la dirección que llevábamos hasta cruzar una carretera y entrar así en Santovenia del Esla.

Km 8,5. Santovenia del Esla(Bar. Tiendas)

La localidad se atraviesa por la N-630 y después de pasar la iglesia de Nuestra Señora del Tovar encontraremos a la derecha una singular fuente de tres caños y abrevadero. Detrás de ella hay que coger un camino que llega, tras pasar sobre el arroyo de Prado Ramiro y un corto repecho, hasta el cementerio situado al borde de la N-630. Los próximos 600 metros se continúan por una pequeña senda junto al arcén derecho de la carretera. Justo hasta que una flecha amarilla nos obliga a cruzarla y a seguir otros cientos de metros por un camino al otro lado de la nacional. Tras este baile continuamos hasta Villaveza del Agua por el arcén y por una pequeña senda junto a una acequia que evita el asfalto.

Km 14. Villaveza del Agua(Bar. Tienda)

Cruzamos esta población de Villaveza por la misma nacional y 150 metros antes del cartel de fin de población cogemos una pista que nace a la izquierda. Ésta nos lleva directamente hasta la cercana Barcial del Barco, donde sobresale la torre octogonal de la iglesia de Santa Marina.

Km 16,5. Barcial del Barco (Albergue. Bar)

saliendo de Barcial cogemos una calle a la derecha de la nacional que nos lleva hasta la vía verde, antigua línea de ferrocarril que cogemos a la izquierda para por ella cruzar la N-630, seguimos por la vía verde hasta cruzar un antiguo puente de hierro de ferrocarril el Rio Esla, (ojo porque aquí se puede seguir por la vía verde hasta Benavente sin pasar por Villanueva de Azoague o bien continuar por el trazado "oficial" el cual describimos a continuacion), e inmediatamente coger un camino a la derecha que baja al lado del rio y girar a la izquierda para continuar hasta la siguiente población, Villanueva de Azoague.

Km 22. Villanueva de Azoague(Bar)

La señalización nos guía siempre de frente y nos lleva a coger la carretera ZA-P-2545, teniendo como referencia la vistosa torre de la Azucarera Ebro. Pasamos junto a ella y en setecientos metros llegamos hasta la entrada de Benavente. En lugar de llegar hasta la rotonda de entrada nos salimos unos metros antes de la carretera por un camino que lleva a salvar la N-525 bajo un puente. Así llegamos hasta la calle Carretera de la Estación donde las flechas amarillas brillan por su ausencia. Para llegar hasta el albergue hay que continuar todo recto, pasar el Castillo y seguir hasta la antigua estación de trenes y el Parque La Pradera, lugar aprovechado por el Ayuntamiento de Benavente para ubicar el refugio.