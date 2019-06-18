Etapa de Benavente a Alija del Infantado

El itinerario

Km 0. Benavente(Todos los servicios)

Tomaremos como punto de inicio de la etapa la iglesia de Santa María del Azogue. Salimos de la plaza de Santa María por la comercial calle de los Herreros para girar a la izquierda por la calle Cañada de la Vizana, que termina bajando para unirse a la calle Donantes de Sangre. Más que calle es la salida natural de la ZA-P-1511, conocida como carretera de Alcubilla y que llega hasta Manganeses de la Polvorosa. Por ella continuaremos los siguientes kilómetros, pasando primero junto a una gasolinera de nombre Camino de Santiago y más adelante bajo el puente de la vía férrea (Km 3,8).

La carretera apenas presenta tráfico y ofrece un cómodo caminar entre las tierras de labor regadas por el río Órbigo y un bosque mediterráneo que nos flanquea por la derecha. Doscientos metros después de pasar el punto kilométrico 4, ¡atención!, hay que abandonar la compañía del asfalto por la derecha y comenzar a subir por una pista (Km 5,3) – camino mal señalizado que se topa a trescientos metros con las vías del tren. Las cruzamos y continuamos paralelos a las vías – quedan a nuestra izquierda – para volver a traspasarlas medio kilómetro más adelante. A cuatrocientos metros de la cantera que está situada a nuestra izquierda hay una zona bautizada como El Peñón, a 773 metros de altitud, donde el Doctor Roldán Hervás situó la mansio Brigeco. Tras cruzar las vías por segunda vez continuamos por la pista y poco más adelante cruzamos por un paso inferior la A-52, tras la que aparece Villabrázaro.

Km 7,5. Villabrázaro(Albergue cerrado temporalmente. Bar. Tienda. Farmacia)

Pasado el bar llegamos hasta un crucero y seguimos de frente para dejar la localidad. Pasamos así a una carretera comarcal que nos acompañará durante los siguientes 8 kilómetros hasta Maire de Castroponce. A la entrada de esta localidad nos reciben un grupo de cuevas excavadas en la tierra donde los vecinos maduran el vino de la cosecha. Maire está situado a la orilla del Órbigo, en la comarca de Benavente y los Valles y es el último pueblo zamorano de la Vía de la Plata.

Km 16. Maire de Castroponce(Bar)

A la salida de la población tomamos la carretera que se dirige al puente de La Vizana, hito al que llegamos tras dos largos kilómetros y donde podremos ver a más de un pescador tentando a las truchas del Órbigo (Km 18,5). La Vizana, ya en la provincia de León, fue una obra romana sobre la calzada que sufrió numerosas modificaciones y que presenta un aspecto medieval. Una vez cruzado por su compacto piso de cantos rodados seguimos a la izquierda por la carretera LE-114 para en 200 metros coger un camino a la derecha y luego a la izquierda que nos lleva directos a Alija del Infantado. Si nuestra intencion es ir al albergue lo mejor es continuar recto por la LE-114 y no girar a la derecha, aunque da un pequeño rodeo es la mejor opción para llegar hasta Alija del Infantado. Primero se pasa junto al Bodegón de Ozaniego y, a unos 100 metros, anexo a la residencia de ancianos, se encuentra el albergue de peregrinos. La población, de clara estructura viaria, queda ya a nuestros pies.

· Km 22,1. Alija del Infantado (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero)