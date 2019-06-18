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Via de la plata

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Etapa 24

Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

km 22,1
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
Albergs 2
Disponible sense connexió

Aquesta etapa suposa l'adéu definitiu a Zamora i l'entrada a Lleó

Informació sobre l’etapa 24: Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

Perfil: Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

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Punts d’interès de l’etapa 24: Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

  • 12 Castell Palau
  • 11 Església de Sant Esteve
  • 10 Albergue de Alija del Infantado
  • 9 Pont de la Vizana. Riu Òrbigo
  • 8 Maire de Castroponce
  • 7 Cellers
  • 6 Església de la Magdalena
  • 5 Albergue de Villabrázaro
  • 4 Pas sota les vies
  • 3 Castell
  • 2 Santa Maria de l'Azogue
  • 1 Albergue de Benavente

L’itinerari

  • Km 0. Benavente(Tots els serveis)

Prendrem com a punt d'inici de l'etapa la església de Santa María de l'Argent viu. Sortim de la plaça de Santa María per el comercial carrer dels Ferrers per a girar a l'esquerra pel carrer Canyada de la Vizana, que acaba baixant per a unir-se al carrer Donants de Sang. Més que carrer és la sortida natural de la ZA-P-1511, coneguda com a carretera d'Alcubilla i que arriba fins a Manganeses de la Polvorosa. Per ella continuarem els següents quilòmetres, passant primer al costat d'una gasolinera de nom Camí de Santiago i més endavant sota el pont de la via fèrria (Km 3,8).La carretera a penes presenta trànsit i ofereix un còmode caminar entre les terres de labor regades per el riu Órbigo i un bosc mediterrani que ens flanqueja per la dreta. Dos-cents metres després de passar el punt quilomètric 4, atenció!, cal abandonar la companyia de l'asfalt per la dreta i començar a pujar per una pista (Km 5,3) – camí mal senyalitzat que es topa a tres-cents metres amb les vies del tren. Les creuem i continuem paral·lels a les vies – queden a la nostra esquerra – per a tornar a traspassar-les mig quilòmetre més endavant. A quatre-cents metres de la pedrera que està situada a la nostra esquerra hi ha una zona batejada com El Penyal, a 773 metres d'altitud, on el Doctor Roldán Hervás va situar la mansio Brigeco. Després de travessar les vies per segona vegada continuem per la pista i poc més endavant creuem per un pas inferior l'A-52, després de la qual apareix Villabrázaro.

  • Km 7,5. Villabrázaro(Alberg tancat temporalment. Bar. Botiga. Farmàcia)

Passat el bar vam arribar fins a un creuer i seguim de front per a deixar la localitat. Passem així a una carretera comarcal que ens acompanyarà durant els següents 8 quilòmetres fins a Maire de Castroponce. A l'entrada d'aquesta localitat ens reben un grup de coves excavades en la terra on els veïns maduren el vi de la collita. Maire està situat a la riba de el Órbigo, a la comarca de Benavente i les Valls i és l'últim poble zamorà de la Via de la Plata.

  • Km 16. Maire de Castroponce(Bar)

A la sortida de la població prenem la carretera que es dirigeix a el pont de la Vizana, fita al qual arribem després de dos llargs quilòmetres i on podrem veure a més d'un pescador temptant a les truites de l'Órbigo (Km 18,5)La Vizana, ja a la província de Lleó, va ser una obra romana sobre la calçada que va sofrir nombroses modificacions i que presenta un aspecte medieval. Una vegada creuat pel seu compacte pis de còdols seguim a l'esquerra per la carretera LI-114 per a en 200 metres agafar un camí a la dreta i després a l'esquerra que ens porta directes a Alija de l'Infantado. Si nostra intencion és anar a l'alberg el millor és continuar recte per la LI-114 i no girar a la dreta, encara que dona una petita marrada és la millor opció per a arribar fins a Alija de l'Infantado. Primer es passa al costat de la Natura morta d'Ozaniego i, a uns 100 metres, annex a la residència d'ancians, es troba el alberg de pelegrins. La població, de clara estructura viària, queda ja als nostres peus.·  Km 22,1. Alija de l'Infantado (Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia. Caixer)

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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