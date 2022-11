Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

L’itinerari

Km 0. Benavente(Tots els serveis)

Km 7,5. Villabrázaro(Alberg tancat temporalment. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 16. Maire de Castroponce(Bar)

Prendrem com a punt d'inici de l'etapa la. Sortim de la plaça de Santa María per elper a girar a l'esquerra pel carrer Canyada de la Vizana, que acaba baixant per a unir-se al carrer Donants de Sang. Més que carrer és la sortida natural de la ZA-P-1511, coneguda com ai que arriba fins a Manganeses de la Polvorosa. Per ella continuarem els següents quilòmetres, passant primer al costat d'una gasolinera de nom Camí de Santiago i més endavant sota el pont de la via fèrria.La carretera a penes presenta trànsit i ofereix un còmode caminar entre les terres de labor regades per eli un bosc mediterrani que ens flanqueja per la dreta. Dos-cents metres després de passar el punt quilomètric 4,, cal abandonar la companyia de l'asfalt per la dreta i començar a pujar per una pista– camí mal senyalitzat que es topa a tres-cents metres amb les vies del tren. Les creuem i continuem paral·lels a les vies – queden a la nostra esquerra – per a tornar a traspassar-les mig quilòmetre més endavant. A quatre-cents metres de la pedrera que està situada a la nostra esquerra hi ha una zona batejada com, a 773 metres d'altitud, on el Doctor Roldán Hervás va situar la. Després de travessar les vies per segona vegada continuem per la pista i poc més endavant creuem per un pas inferior l'A-52, després de la qual apareixPassat el bar vam arribar fins a un creuer i seguim de front per a deixar la localitat. Passem així a una carretera comarcal que ens acompanyarà durant els següents 8 quilòmetres fins a. A l'entrada d'aquesta localitat ens reben un grup de coves excavades en la terra on els veïns maduren el vi de la collita. Maire està situat a la riba de el, a lai és l'últim poble zamorà de la Via de la Plata.A la sortida de la població prenem la carretera que es dirigeix a el, fita al qual arribem després de dos llargs quilòmetres i on podrem veure a més d'un pescador temptant a les truites de l'Órbigo (, ja a la província de Lleó, va ser una obra romana sobre la calçada que va sofrir nombroses modificacions i que presenta un aspecte medieval. Una vegada creuat pel seu compacte pis de còdols seguim a l'esquerra per la carretera LI-114 per a en 200 metres agafar un camí a la dreta i després a l'esquerra que ens porta directes a Alija de l'Infantado. Si nostra intencion és anar a l'alberg el millor és continuar recte per la LI-114 i no girar a la dreta, encara que dona una petita marrada és la millor opció per a arribar fins a. Primer es passa al costat de lai, a uns 100 metres, annex a la residència d'ancians, es troba el