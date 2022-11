Etapa de Benavente a Alija del Infantado

O itinerario

Km 0. Benavente(Todos os servizos)

Km 7,5. Villabrázaro(Albergue pechado temporalmente. Bar. Tenda. Farmacia)

Km 16. Maire de Castroponce(Bar)

Tomaremos como punto de inicio da etapa a. Saímos da praza de Santa María por apara virar á esquerda pola rúa Cañada da Vizana, que termina baixando para unirse á rúa Doantes de Sangue. Máis que rúa é a saída natural da ZA-P-1511, coñecida comoe que chega até Manganeses de la Polvorosa. Por ela continuaremos os seguintes quilómetros, pasando primeiro xunto a unha gasolineira de nome Camiño de Santiago e máis adiante baixo a ponte da vía férrea.A estrada apenas presenta tráfico e ofrece un cómodo camiñar entre as terras de labor regadas por oe un bosque mediterráneo que nos flanquea pola dereita. Douscentos metros despois de pasar o punto quilométrico 4,, hai que abandonar a compañía do asfalto pola dereita e comezar a subir por unha pista– camiño mal sinalizado que se topa a trescentos metros coas vías do tren. Cruzámolas e continuamos paralelos ás vías – quedan á nosa esquerda – para volver traspasalas medio quilómetro máis adiante. A catrocentos metros da canteira que está situada á nosa esquerda hai unha zona bautizada como, a 773 metros de altitude, onde o Doutor Roldán Hervás situou a. Tras cruzar as vías por segunda vez continuamos pola pista e pouco máis adiante cruzamos por un paso inferior a A-52, tras a que aparecePasado o bar chegamos até un cruceiro e seguimos de fronte para deixar a localidade. Pasamos así a unha estrada comarcal que nos acompañará durante os seguintes 8 quilómetros até. Á entrada desta localidade recíbennos un grupo de covas escavadas na terra onde os veciños maduran o viño da colleita. Maire está situado á beira de o, en ae é o último pobo zamorano da Vía da Prata.Á saída da poboación tomamos a estrada que se dirixe a a, fito ao que chegamos tras dous longos quilómetros e onde poderemos ver a máis dun pescador tentando ás troitas do Órbigo (, xa na provincia de León, foi unha obra romana sobre a calzada que sufriu numerosas modificacións e que presenta un aspecto medieval. Unha vez cruzado polo seu compacto piso de cantos rodados seguimos á esquerda pola estrada LLE-114 para en 200 metros coller un camiño á dereita e logo á esquerda que nos leva directos a Alija del Infantado. Se nosa intencion é ir ao albergue o mellor é continuar recto pola LLE-114 e non virar á dereita, aínda que dá un pequeno rodeo é a mellor opción para chegar até. Primeiro pásase xunto a oe, a uns 100 metros, anexo á residencia de anciáns, atópase o